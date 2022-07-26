Естонія пропонуватиме ЄС заборонити видачу шенгенських віз росіянам, - міністр Рейнсалу
В уряді Естонії висунули пропозицію щодо заборони видачі росіянам шенгенських віз для відвідування країн Європи.
Про це повідомив міністр закордонних справ Естонії Урмас Рейнсалу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ERR.
"Російські громадяни зараз масово їдуть через західний кордон Росії – через Фінляндію, Латвію, Литву – щоб відвідати Лувр влітку, тоді як в Україні вбивають дітей. Це безумовно морально неправильно", - наголосив Рейнсалу.
Чиновник говорить, що під час дискусії щодо видачі віз для росіян в Євросоюзі в березні, значно менше громадян РФ їздило до Європи через коронавірусні обмеження. Наразі ж кількість російських туристів в ЄС зросла. В той час, як Естонія з березня тимчасово припинила видавати візи громадянам РФ.
За словами Рейнсалу, МЗС Естонії готуватиме відповідну пропозицію для Євросоюзу щодо заборони видачі віз росіянам.
"Я вже озвучив цю проблему міністрам закордонних справ Фінляндії та Латвії, і ми, звичайно, консультуватимемося з урядами нашого регіону, щоб знайти ширшу підтримку цій ініціативі. Нам потрібно, щоб усі країни були "за". Зараз ситуація відрізняється від тієї, що була навесні", - додав міністр.
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Закрити цю наволочь, щоб плани залишились тільки планами.
К настоящему времени жители Эстонии отправили Украине 8000 квадратных метров маскировочных сеток.
Арахамия такого не предложит.
Ибо Абрамович не заплатит.
кацапи - вони як кацапський газ, без них Европі буде рурка ((