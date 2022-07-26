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Естонія пропонуватиме ЄС заборонити видачу шенгенських віз росіянам, - міністр Рейнсалу

естонія,руїни,візит,мартін,герем

В уряді Естонії висунули пропозицію щодо заборони видачі росіянам шенгенських віз для відвідування країн Європи.

Про це повідомив міністр закордонних справ Естонії Урмас Рейнсалу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ERR.

"Російські громадяни зараз масово їдуть через західний кордон Росії – через Фінляндію, Латвію, Литву – щоб відвідати Лувр влітку, тоді як в Україні вбивають дітей. Це безумовно морально неправильно", - наголосив Рейнсалу.

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Чиновник говорить, що під час дискусії щодо видачі віз для росіян в Євросоюзі в березні, значно менше громадян РФ їздило до Європи через коронавірусні обмеження. Наразі ж кількість російських туристів в ЄС зросла. В той час, як Естонія з березня тимчасово припинила видавати візи громадянам РФ.

За словами Рейнсалу, МЗС Естонії готуватиме відповідну пропозицію для Євросоюзу щодо заборони видачі віз росіянам.

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"Я вже озвучив цю проблему міністрам закордонних справ Фінляндії та Латвії, і ми, звичайно, консультуватимемося з урядами нашого регіону, щоб знайти ширшу підтримку цій ініціативі. Нам потрібно, щоб усі країни були "за". Зараз ситуація відрізняється від тієї, що була навесні", - додав міністр.
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Топ коментарі
+12
Естонцям-респект...
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26.07.2022 10:27
+10
Естонії респект! Хай до себе в мухосранськ їздять
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26.07.2022 10:29
+9
Давно пора. Навіщо отруйних істот і свиней пускати до людей.
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26.07.2022 10:33
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Естонцям-респект...
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26.07.2022 10:27 Відповісти
Естонії респект! Хай до себе в мухосранськ їздять
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26.07.2022 10:29 Відповісти
Regards EESTI!!!!
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26.07.2022 10:32 Відповісти
Давно пора. Навіщо отруйних істот і свиней пускати до людей.
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26.07.2022 10:33 Відповісти
Зараз вилізе рашисткий колаборант хламідія або ще хтось із Zeкоманди і будуть нам розказувати про хароших руцкіх.
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26.07.2022 10:33 Відповісти
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26.07.2022 10:34 Відповісти
SUUR Aitäh EESTI!
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26.07.2022 10:34 Відповісти
Ось свіженьке - "Российские туроператоры планируют запустить туры в Европу с транзитом через Эстонию, Латвию и Финляндию".
Закрити цю наволочь, щоб плани залишились тільки планами.
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26.07.2022 10:39 Відповісти
Эстонские рыбаки жертвуют ненужные сети Украине для изготовления маскировочных сеток
К настоящему времени жители Эстонии отправили Украине 8000 квадратных метров маскировочных сеток.
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26.07.2022 10:39 Відповісти
Нехай росіяни сидять в РФії!!!
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26.07.2022 10:43 Відповісти
Так это европейская прагматичность, они же денежки везут в Европу. Конечно, нужно запретить выдавать визы парашенцам. 80% парашенцев поддерживают войну. Разве таких дикарей можно пускать в цивилизованный мир....
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26.07.2022 10:46 Відповісти
Давно пора.
Арахамия такого не предложит.
Ибо Абрамович не заплатит.
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26.07.2022 10:53 Відповісти
«Мы азиаты, но имеем претензию на европейское просвещение; хотим знать то, что знают другие, и знать не учившись и только по журналам» Д. Веневитинов © «Мнения русских о самих себе» Издание,С.-Петербург,1905г.
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26.07.2022 11:16 Відповісти
Український туристи їдуть же транзитом через білорусію? Чому б рускім не їздити через Естонію?
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26.07.2022 11:49 Відповісти
а добрий ЕС і до сьогодні видає шенгенські візи кацапам?

кацапи - вони як кацапський газ, без них Европі буде рурка ((
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26.07.2022 12:31 Відповісти
Правильно, нечего им делать в приличном обществе.
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26.07.2022 12:52 Відповісти
Говно должно оставаться на дне параши
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28.08.2022 16:38 Відповісти
 
 