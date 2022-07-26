УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10858 відвідувачів онлайн
Новини Війна
1 648 28
Ізраїль (1609) посольство (939) Умань (240)

Посольство Ізраїля закликало громадян утриматися від відвідання Умані на Рош га-Шана

хасиди

Влада Ізраїлю рекомендує громадянам утриматися від відвідування Умані Черкаської області напередодні святкування Рош га-Шана.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук-сторінку посольства Ізраїлю в Україні.

"У зв'язку з військовими діями в Україні МЗС Ізраїлю закликає ізраїльських громадян утриматися від відвідування України, включаючи місто Умань та його околиці. Рекомендуємо ізраїльським громадянам, які перебувають в Україні, негайно залишити територію країни. В Україні зберігається небезпека ракетних ударів та повітряних атак по населених пунктах та цивільних об'єктах, у тому числі - у центрі та на заході країни", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що працівники ізраїльського посольства не перебувають в Україні на постійній основі і не матимуть змоги надати консульську допомогу у разі потреби.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Позиція Ізраїлю "оформлена виключно в проукраїнський бік", це викликає питання, - МЗС РФ

Нагадаємо, Україна не прийматиме цього року прочан-хасидів в Умані на свято Рош га-Шана через неможливість гарантувати безпеку в умовах розв'язаної росією війни.

Свято Рош га-Шана у 2022 році відзначатимуть з 25 по 27 вересня.

Автор: 
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+3
А шо такое ? Не смогли со своим любимым рашистским партнёром договориться, чтобы не стрелял туда ?
показати весь коментар
26.07.2022 12:40
+3
Да пускай едут, попадут под парашенский обстрел и потом может евреи по другому будут относиться к параше.
показати весь коментар
26.07.2022 12:41
+3
наскільки я зрозумів, там справа в тому, що жиди вважають себе вище за українців, думають що вони "богоізбрані", а ми - гої
жиди ізраїльскі зробили масу обмежень для в'їзда українців до Ізраілю з одночасним вимаганням безвізового та необмеженного в'їзда ізраільских жидів до України
здається навіть у нашому МІДі зрозуміли, що таких прецедентів ще не було у світі і треба хочь якось обмежити бажання "богоізбраних" до сіметричних
показати весь коментар
26.07.2022 12:59
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
цадик и в этом году скучает???
показати весь коментар
26.07.2022 12:32 Відповісти
бойові хасиди приїдуть
показати весь коментар
26.07.2022 12:35 Відповісти
100%, що приїдуть.
Ви звертаєте увагу тільки на дивний одяг, а там і світогляд зовсім не з нашого століття. Я впевнений, що половина з них досі не знає, що в Україні триває війна. Їм це нецікаво. Ось що один раббі сказав іншому раббі 2.000 років тому, це тема для суперечок, а війна там чи не війна, а на могилу до Брацлавської реби їхати треба.
показати весь коментар
26.07.2022 12:58 Відповісти
А шо такое ? Не смогли со своим любимым рашистским партнёром договориться, чтобы не стрелял туда ?
показати весь коментар
26.07.2022 12:40 Відповісти
Да пускай едут, попадут под парашенский обстрел и потом может евреи по другому будут относиться к параше.
показати весь коментар
26.07.2022 12:41 Відповісти
и все равно они будут любить кацапов... Вон у нас еще сколько любителей русского мира после всего, что те натворили. Это клиника
показати весь коментар
26.07.2022 14:23 Відповісти
как они попадут в Украину?
показати весь коментар
26.07.2022 12:55 Відповісти
Настоящие паломники ходят пешком
показати весь коментар
26.07.2022 12:57 Відповісти
Так як і сьогодні:Румунія,Польща.
показати весь коментар
26.07.2022 13:05 Відповісти
наскільки я зрозумів, там справа в тому, що жиди вважають себе вище за українців, думають що вони "богоізбрані", а ми - гої
жиди ізраїльскі зробили масу обмежень для в'їзда українців до Ізраілю з одночасним вимаганням безвізового та необмеженного в'їзда ізраільских жидів до України
здається навіть у нашому МІДі зрозуміли, що таких прецедентів ще не було у світі і треба хочь якось обмежити бажання "богоізбраних" до сіметричних
показати весь коментар
26.07.2022 12:59 Відповісти
Ванюша, уймись.
Ты уже оседлал свою любимую лошадку и поскакал - "И-го-го...!!!"
В связи с войной тариф простой или двойной платят?
показати весь коментар
26.07.2022 13:07 Відповісти
Не звизди... Ми вашу "допомогу" обов'язково запам'ятаємо...А ще добре пам'ятаємо фамілії тих " богоізбраних", які допомагали в організації геноциду українців - Голодоморі.... Чи ти думаєш, що "рукописи" згоріли?
показати весь коментар
26.07.2022 13:32 Відповісти
Организация https://twitter.com/UNWatch/status/1538595787998887936 UN Watch , занимающаяся мониторингом голосований в ООН по вопросам, связанным с Израилем, опубликовала в своем микроблоге в платформе Twitter обращение к послу Украины в Израиле Евгению Корнейчуку, содержащее данные по голосованиям Украины за последние семь лет.

"Уважаемый посол Евгений Корнейчук, год назад террористы ХАМАСа выпустили по Израилю 4000 ракет. Почему Украина поддержала 78% инициированных палестинцами резолюций ООН, осуждающих Израиль за самозащиту?" - говорится в обращении.
Согласно данным UN Watch, в период с 2015 по 2022 год Украина ни разу не проголосовала в поддержку Израиля, 95 раз голосовала против (78%) и 27 раз воздержалась (22%). Для сравнения организация приводит статистику голосований Канады, в 104 случаях выступившей на стороне Израиля (85%), три раза голосовавшей против Израиля (2%) и 16 раз воздержавшейся (13%).
Организация отмечает также, что в 2022 году Израиль трижды поддерживал резолюции, осуждающие Россию за агрессию против Украины. В то же время Украина отказалась присоединиться к 22 странам, осудившим выводы антиизраильской Комиссии Пиллай.
____________________________________________________________________________

Может ответите на эти факты, для начала, прежде чем чего-то гневно требовать?
А то, знаете, как-то нелогично получается - когда стреляют по вам, мы вас осуждаем за то, что вы сопротивляетесь. А когда стреляют по нам, мы вас осуждаем за то, что вы нам не помогаете.
показати весь коментар
26.07.2022 13:43 Відповісти
Постарайтесь писать или на украинском или на русском.
Я в греческом не особо...
показати весь коментар
26.07.2022 14:15 Відповісти
Есть "изтория" которую вы лелеете и есть летопись которая помнит зверства.
Про Беню только ленивый не написал что оно есть и как обворовывает страну...
показати весь коментар
26.07.2022 14:12 Відповісти
я уже отвечал.Потому что у вашего президента (или кто там к нам приезжал) хватило наглости будучи у нас в гостях обвинить нас же в трагедии бабиного яра.
Я черта лысого скорее буду защищать, чем вас -уродов.
показати весь коментар
26.07.2022 14:26 Відповісти
Эмоции в сторону, есть факты

"...По информации https://eadaily.com/ EADaily , Виктор Шкуратюк в 1990 годах руководил в ровенском отделении УНА-УНСО отделом пропаганды и одновременно был депутатом Ровенского горсовета. Согласно архиву газеты «Киевский вестник», 29 февраля 1993 года депутат Шкуратюк сказал: «Я горжусь тем фактом, что среди 1500 карателей в Бабьем Яру было 1200 полицаев и членов ОУН и только 300 немцев». «И ему аплодировали», - говорится в газетной заметке, повествующей об этом эпизоде
показати весь коментар
26.07.2022 14:42 Відповісти
https://eadaily.com/ EADaily
это что?
у бабушек на лавочке еще спроси
нашел, кому верить
показати весь коментар
26.07.2022 15:21 Відповісти
Не нравится этот источник, наберите в ГУГЛ:
- Виктор Шкуратюк, Бабий Яр, каратели ОУН
И принесет вам 1820 ответов.
Я выбрал один из первых, потому что .ua
https://www.interesniy.kiev.ua/ru/nad-babim-yarom-pamyatnikov-net/

Если есть факты, то их надо обдумать и с ними надо что -то делать.
А фыркать через губу - Это вы все выдумали, то и чем вы отличаетесь от Мани Захаровой и ее шефа - Грустной Лошади.
показати весь коментар
26.07.2022 15:36 Відповісти
Т.е. вы не отрицаете что с помощью денег делаете нациям больно?
Может быть тогда все закономерно, а вы просто способ делать это больно, а оправдываетесь только тем что вы жертвы...
Если жертвы - не*ер шастать.
показати весь коментар
26.07.2022 15:59 Відповісти
Милый мой греческий друг.
Вторично пишу вам, что я совершенно не понимаю ваши на меня наскоки.
Более того, я уверен что и вы сами не понимаете с чем наскакиваете на меня. Короче, для начала сформулируйте для себя самого что и как вы хотите сказать и не лезьте ко мне с этой сырой кашей в голове
показати весь коментар
26.07.2022 16:07 Відповісти
Я тебе сформулирую - хрню несёт Шкуратюк (иф эни). И что из этого следует?
показати весь коментар
26.07.2022 17:05 Відповісти
Ввести війсковий стан на территоріі Уманської громади та заборонити
усяке збиговище. В Україні гинуть ЛЮДИ !! , а в них " свято", робити нема чого.
показати весь коментар
26.07.2022 13:20 Відповісти
А шо такоє? Ваші любимі русскіє, в один голос з якими ви співаєте, будуть вас в Україні радо зустрічати з "феєрверками і салютами"... Приїздіть обов'язково... відчуйте "брацкую кацапскую любовь"....
показати весь коментар
26.07.2022 13:26 Відповісти
Помните как США своим гражданам сказало выехать до начала, это опять что то ожидается?
Но что? ЯО или Ермак пол ЗСУ отведет во Львов?
показати весь коментар
26.07.2022 13:33 Відповісти
пісець: цього року свята не буде, бо в Україні "воєнні дії"
показати весь коментар
26.07.2022 13:50 Відповісти
Религиозного фанатика ничто не остановит!
показати весь коментар
26.07.2022 17:06 Відповісти
 
 