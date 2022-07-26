Посольство Ізраїля закликало громадян утриматися від відвідання Умані на Рош га-Шана
Влада Ізраїлю рекомендує громадянам утриматися від відвідування Умані Черкаської області напередодні святкування Рош га-Шана.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук-сторінку посольства Ізраїлю в Україні.
"У зв'язку з військовими діями в Україні МЗС Ізраїлю закликає ізраїльських громадян утриматися від відвідування України, включаючи місто Умань та його околиці. Рекомендуємо ізраїльським громадянам, які перебувають в Україні, негайно залишити територію країни. В Україні зберігається небезпека ракетних ударів та повітряних атак по населених пунктах та цивільних об'єктах, у тому числі - у центрі та на заході країни", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що працівники ізраїльського посольства не перебувають в Україні на постійній основі і не матимуть змоги надати консульську допомогу у разі потреби.
Нагадаємо, Україна не прийматиме цього року прочан-хасидів в Умані на свято Рош га-Шана через неможливість гарантувати безпеку в умовах розв'язаної росією війни.
Свято Рош га-Шана у 2022 році відзначатимуть з 25 по 27 вересня.
Будь ласка, зачекайте...
Ви звертаєте увагу тільки на дивний одяг, а там і світогляд зовсім не з нашого століття. Я впевнений, що половина з них досі не знає, що в Україні триває війна. Їм це нецікаво. Ось що один раббі сказав іншому раббі 2.000 років тому, це тема для суперечок, а війна там чи не війна, а на могилу до Брацлавської реби їхати треба.
жиди ізраїльскі зробили масу обмежень для в'їзда українців до Ізраілю з одночасним вимаганням безвізового та необмеженного в'їзда ізраільских жидів до України
здається навіть у нашому МІДі зрозуміли, що таких прецедентів ще не було у світі і треба хочь якось обмежити бажання "богоізбраних" до сіметричних
Ты уже оседлал свою любимую лошадку и поскакал - "И-го-го...!!!"
В связи с войной тариф простой или двойной платят?
"Уважаемый посол Евгений Корнейчук, год назад террористы ХАМАСа выпустили по Израилю 4000 ракет. Почему Украина поддержала 78% инициированных палестинцами резолюций ООН, осуждающих Израиль за самозащиту?" - говорится в обращении.
Согласно данным UN Watch, в период с 2015 по 2022 год Украина ни разу не проголосовала в поддержку Израиля, 95 раз голосовала против (78%) и 27 раз воздержалась (22%). Для сравнения организация приводит статистику голосований Канады, в 104 случаях выступившей на стороне Израиля (85%), три раза голосовавшей против Израиля (2%) и 16 раз воздержавшейся (13%).
Организация отмечает также, что в 2022 году Израиль трижды поддерживал резолюции, осуждающие Россию за агрессию против Украины. В то же время Украина отказалась присоединиться к 22 странам, осудившим выводы антиизраильской Комиссии Пиллай.
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Может ответите на эти факты, для начала, прежде чем чего-то гневно требовать?
А то, знаете, как-то нелогично получается - когда стреляют по вам, мы вас осуждаем за то, что вы сопротивляетесь. А когда стреляют по нам, мы вас осуждаем за то, что вы нам не помогаете.
Я в греческом не особо...
Про Беню только ленивый не написал что оно есть и как обворовывает страну...
Я черта лысого скорее буду защищать, чем вас -уродов.
"...По информации https://eadaily.com/ EADaily , Виктор Шкуратюк в 1990 годах руководил в ровенском отделении УНА-УНСО отделом пропаганды и одновременно был депутатом Ровенского горсовета. Согласно архиву газеты «Киевский вестник», 29 февраля 1993 года депутат Шкуратюк сказал: «Я горжусь тем фактом, что среди 1500 карателей в Бабьем Яру было 1200 полицаев и членов ОУН и только 300 немцев». «И ему аплодировали», - говорится в газетной заметке, повествующей об этом эпизоде
это что?
у бабушек на лавочке еще спроси
нашел, кому верить
- Виктор Шкуратюк, Бабий Яр, каратели ОУН
И принесет вам 1820 ответов.
Я выбрал один из первых, потому что .ua
https://www.interesniy.kiev.ua/ru/nad-babim-yarom-pamyatnikov-net/
Если есть факты, то их надо обдумать и с ними надо что -то делать.
А фыркать через губу - Это вы все выдумали, то и чем вы отличаетесь от Мани Захаровой и ее шефа - Грустной Лошади.
Может быть тогда все закономерно, а вы просто способ делать это больно, а оправдываетесь только тем что вы жертвы...
Если жертвы - не*ер шастать.
Вторично пишу вам, что я совершенно не понимаю ваши на меня наскоки.
Более того, я уверен что и вы сами не понимаете с чем наскакиваете на меня. Короче, для начала сформулируйте для себя самого что и как вы хотите сказать и не лезьте ко мне с этой сырой кашей в голове
усяке збиговище. В Україні гинуть ЛЮДИ !! , а в них " свято", робити нема чого.
Но что? ЯО или Ермак пол ЗСУ отведет во Львов?