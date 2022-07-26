УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11149 відвідувачів онлайн
Новини Війна
2 908 4
ППО (2918) Повітряні сили (2334) Ігнат (771)

Україна ще не отримала далекобійних систем ППО, - речник Повітряних сил Ігнат

пво

Показник збиття ворожих ракет покращився завдяки людському фактору, а не через отримання далекобійних систем протиповітряної оборони.

Про це під час брифінгу у Медіацентрі Україна - Укрінформ сказав речник командування Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, навченість особового складу ППО ЗСУ значно підвищилась, тому і покращився показник збиття ракет.

"Активність досягається завдяки людському фактору, основою не є постачання озброєння. Тому що, на жаль, ми ще не отримали тих важливих озброєнь, про які ми мріємо, це - далекобійні системи ППО, а також середньої дальності", - сказав Ігнат.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Маємо чи не вперше 100% результат": ППО вранці збила усі 4 ракети над Хмельниччиною

Він уточнив, що ЗСУ поки мають поставки від партнерів переносних зенітних ракетних комплексів різних типів, які теж ефективно працюють, зокрема, при влучанні у літаки та гелікоптери.

Речник додав, що раніше у світі не було такого масованого ракетного удару, як по нашій території, тому знадобився час для навчання. Крім того, є ракети, які важко збивати. Це ракети Х-22, Х-21, "Искандер", "Точка-У", які мають надзвичайно великі швидкості.

Нагадаємо, наразі РФ найчастіше завдає ударів ракетами радянського виробництва, судячи з усього, економлячи дорогі снаряди типу "Калібр", Ха-101 та "Искандер", щоб і надалі загрожувати ними всьому світу.

Автор: 
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Уберіть Ермака,Татарова,Арахамію-агентуру Кремля..
показати весь коментар
26.07.2022 15:57 Відповісти
"Дві серйозні проблеми. Що і хто заважає здобути перемогу Україні над путінською військовою гідрою https://nv.ua/ukr/opinion/putin-ne-pide-z-hersona-yak-voyuye-rosiya-oglyad-boyovih-diy-novini-ukrajini-50258795.html https://nv.ua/ukr/opinion/putin-ne-pide ... 58795.html
показати весь коментар
26.07.2022 16:01 Відповісти
а про "не отримали" можна було промовчати?..
показати весь коментар
26.07.2022 16:01 Відповісти
Баллистическая ракета летит по параболе - сперва высоко вверх, потом быстро резко вниз. Крылатая ракет летит лет над землёй как самолёт, только очень низко.
показати весь коментар
26.07.2022 17:21 Відповісти
 
 