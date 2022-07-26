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Верховний Суд (1170) націоналізація (368) Приватбанк (2418) Сульжик (25)

Верховний Суд підтвердив законність націоналізації "ПриватБанку"

приватбанк

Суд задовільнив касаційну скаргу "ПриватБанку", скасував рішення судів попередніх інстанцій та відмовив у позові пов'язаній з колишніми власниками "ПриватБанку" компанії Тріантал Інвестментс ЛТД, яка оскаржувала законність націоналізації.

Про це у Facebook повідомив член наглядової ради "ПриватБанку" Роман Сульжик, інформує Цензор.НЕТ.

"Щойно отримав новину що НБУ, МінФін та Приват остаточно перемогли у Верховному Суді у справі проти колишних власників які оскаржували законність націоналізації банку у 2016 року", - розповів Сульжик.

Водночас пресслужба "ПриватБанку" зазначає, що суд "задовільнив касаційну скаргу ПриватБанку, скасував рішення судів попередніх інстанцій та відмовив у позові пов’язаній з колишніми власниками ПриватБанку компанії Тріантал Інвестментс ЛТД про визнання протиправним та скасування розпорядження Національного банку України від 17.10.2016 щодо інспекційної перевірки ПриватБанку".

"За результатом саме цієї перевірки регулятор виявив численні порушення в діяльності менеджменту та колишніх власників ПриватБанку в період до 2016 р. та дійшов висновку про необхідність виведення Банку з ринку як єдиної можливості врятувати його від банкрутства і зберегти фінансову стабільність в Україні.

Це остаточне судове рішення по цій справі, що є важливою складовою частиною судової боротьби державного ПриватБанку з колишніми власниками щодо законності націоналізації банку. Ця перемога в суді підтверджує невпинну боротьбу банку за свої права і демонструє можливість дотримання верховенства права в Україні", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Суд ліквідував компанію Коломойського "Новофарм" та списав 4,3 млрд грн боргу перед ПриватБанком

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Топ коментарі
+28
Коломойского на нары с конфискацией...
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26.07.2022 17:45
+26
не може бути!!!!
Мі-6 та амерікоси зажали комусь яйка..
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26.07.2022 17:43
+13
Ги ги а борги бені на 4 лярди списали а ви лохи бумажкою втішайтеся
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26.07.2022 17:48
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не може бути!!!!
Мі-6 та амерікоси зажали комусь яйка..
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26.07.2022 17:43 Відповісти
А может всё таки Виктория Спартц поспособствовала ?
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26.07.2022 17:52 Відповісти
Здесь дело не в "америкосах"---просто граммотно сработал реформированный нехорошим попередником независимый Верховный Суд , который отменил решения нереформированных зебилом судов первой и второй инстанции)))
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26.07.2022 21:54 Відповісти
Я вгадаю власника цих яєць, з однієї ноти
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26.07.2022 22:16 Відповісти
Ну, как беня говорил, пойдем выпьем кофе...
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26.07.2022 17:44 Відповісти
Коломойского на нары с конфискацией...
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26.07.2022 17:45 Відповісти
Желательно на американские нары
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27.07.2022 15:23 Відповісти
6 років топтання на місці, те, про що було вже давно відомо, тільки тепер дійшло до судів. Може їм вигідно дурочку валяти і отримувати за "наївність" захмарну зарплатню?
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26.07.2022 17:47 Відповісти
Ги ги а борги бені на 4 лярди списали а ви лохи бумажкою втішайтеся
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26.07.2022 17:48 Відповісти
Вика Спартц сменила Джонсонюка и пациент Украина продолжает подавать признаки жизни. Есть надежда на выздоровление.
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26.07.2022 17:49 Відповісти
С Украиной все хорошо! Это паразитам поплохело
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27.07.2022 10:15 Відповісти
не пойму, но где тут подвох....
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26.07.2022 17:50 Відповісти
Боря Березовський теж думав, що маріонетка буде йому допомагати, а в результаті був змушений тікати за кордон)
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26.07.2022 17:53 Відповісти
ты по наивности продолжаешь думать что КВН победит КГБ?
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27.07.2022 10:16 Відповісти
Верховный суд поклав на зе. З почином.
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26.07.2022 18:51 Відповісти
Получит ата-та гундосый внучок от бородатой бабушки. Спасет только выдача Бени американскому правосудию.
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26.07.2022 17:51 Відповісти
Я задоволений...
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26.07.2022 17:52 Відповісти
если б еще и деньги (миллиарды) у него выколотили...которые ему так милостиво списали хренпойми за какие заслуги
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26.07.2022 17:52 Відповісти
У кабміна Шмигаля утворилася дірка на 22% ВВП.

Домовившись про реструктуризацію боргу та девальвувавши гривню, влада України виграла трохи часу. Далі слід покрити щомісячний дефіцит бюджету на $5 млрд.

Угода з власниками облігацій про перенесення виплат на два роки звільнить близько $6 млрд. Водночас центробанк перестав підтримувати курс гривні, опустивши його на 25%.

Збереження військових витрат призведе до того, що восени уряд знову закінчить гроші. За прогнозом агентства Moody's, бюджетний дефіцит у 2022 р. складе 22% ВВП, або близько $50 млрд. Країни та міжнародні організації обіцяли Україні близько $38 млрд, але поки що виділили лише $12,7 млрд.

Можливості уряду дуже обмежені, вважає Віктор Сабо, директор з інвестицій британської Abrdn: "Якщо вони витратить свої резерви, їм доведеться вирішувати, кому платити - солдатам чи медсестрам. Будуть проблеми із утриманням шкіл та лікарень. Це майже катастрофа."

🤷‍♂️ Може дійсно Бориса Джонсона прем`єром призначити?
https://t.me/Sharpreview/15895
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26.07.2022 18:53 Відповісти
похоже, ЗеЛенка таки договорилась с американцами, чтобы те их спрятали от Путина и Коломойского за кидалово, по Федеральной программе защиты свидетелей (WITSEC).
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26.07.2022 18:02 Відповісти
Давайте на трезвую голову вспомним, как называется принудительная смена собственника частного предприятия (а Приват был именно частным предприятием) без согласия его владельца? Поэтому поводу есть даже статья Уголовного Кодекса. Но как видим она распространяется не на всех.
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26.07.2022 18:02 Відповісти
До деприватизації через Приватбанк активно виводились гроші з Рузге. По лаптевських підрахунках біля 40 мрлд. (через молдаван 20) І хтось комусь залишився винним бабло. Святий Бенджамін тут ні при чому,зробив винним Гонтареву та Порошенка у деприватизації. І почалася ця свістопляска з судовими позовами. В основу рішення був покладени акт ревізії Куперсів. За оригіналом акту полювали всі знатні особи правоохоронці. Навіть проти бувшого Нацбанку порушили справу за те, що передав америкосам оригінал ревізії. А тепер "потерпілі" ждуть святого за кордоном. За його голову в ОПі вже "получили".
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26.07.2022 18:10 Відповісти
а 5 лярдів баксів вкраденого рефінансування бєня державі добровільно повернув -- чи приват програв саме ці суди?
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26.07.2022 18:14 Відповісти
5 лярдов вернут по суду в Лондоне! Беня добивался решения в свою пользу в Укркаине, чтобы прикрыться им в Лонодне - но не вышло!
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27.07.2022 10:21 Відповісти
А хтож там був власником ?
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26.07.2022 18:25 Відповісти
Сколько можно! Война идет, а ему больше нечем заняться?
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26.07.2022 19:02 Відповісти
странно, субъект спора сам судится позивачем, а не новый власник, тоесть держава....
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26.07.2022 19:03 Відповісти
Країна кожний місяць випрашує в західних партнерів кошти для високих зарплат нардепам, Серлещенку треба 300 тис. платити. А Беня коли вкрадені 5 морд. поверне? Чому не сидить? Генерала Марченка неЛох поссадив...
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26.07.2022 19:58 Відповісти
А Гонтарева сейчас в Лондоне только ехидно хихикает.
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26.07.2022 20:40 Відповісти
Гонтарева уже давно на этот ублюдочный зеленый цирк...., т.к. Английский суд уже давно признал правомерность приватизации Привата.
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26.07.2022 21:57 Відповісти
Она очень эффективно почистила банковский сектор от кацапских и местных бандюковских банков-помоек! Вы себе не представляете какие были масштабы разворовывания на обнале и выдаче связанных кредитов! (самим-себе)
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27.07.2022 10:24 Відповісти
ого то може суди нарешті запрацювали!
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27.07.2022 09:36 Відповісти
Посадіть нарешті Коломойського і буде порядок! У судів буде можливість зайнятись іншими, не менш важливими справами. Та і суспільство буде задоволене...
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27.07.2022 11:34 Відповісти
 
 