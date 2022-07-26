"Приватбанк" выиграл дело против бывших владельцев банка, обжаловавших законность национализации

Суд удовлетворил кассационную жалобу "Приватбанка", отменил решение судов предыдущих инстанций и отказал в иске связанном с бывшими владельцами "Приватбанка" компании Триантал Инвестментс ЛТД, которая обжаловала законность национализации.

Об этом в Facebook сообщил член наблюдательного совета "Приватбанка" Роман Сульжик, информирует Цензор.НЕТ.

"Только что получил новость, что НБУ, Минфин и "Приват" окончательно победили в Верховном Суде по делу против бывших собственников, которые обжаловали законность национализации банка в 2016 году", - рассказал Сульжик.

В то же время пресс-служба "Приватбанка" отмечает, что суд "удовлетворил кассационную жалобу "Приватбанка", отменил решение судов предыдущих инстанций и отказал в иске связанной с бывшими владельцами "Приватбанка" компании Триантал Инвестментс ЛТД о признании противоправным и отмене распоряжения Национального банка Украины от 17.10.2016 по инспекционной проверке "Приватбанка".

"По результатам именно этой проверки регулятор обнаружил многочисленные нарушения в деятельности менеджмента и бывших собственников "Приватбанка" в период до 2016 г. и пришел к выводу о необходимости выведения банка из рынка как единственной возможности спасти его от банкротства и сохранить финансовую стабильность в Украине".

Это окончательное судебное решение по этому делу, являющееся важной составной частью судебной борьбы государственного "Приватбанка" с бывшими собственниками по законности национализации банка. Эта победа в суде подтверждает непрекращающуюся борьбу банка за свои права и демонстрирует возможность соблюдения верховенства права в Украине", - говорится в сообщении.

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