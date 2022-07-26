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Верховный Суд (1087) национализация (237) Приватбанк (822) Сульжик (26)

"Приватбанк" выиграл дело против бывших владельцев банка, обжаловавших законность национализации

приватбанк

Суд удовлетворил кассационную жалобу "Приватбанка", отменил решение судов предыдущих инстанций и отказал в иске связанном с бывшими владельцами "Приватбанка" компании Триантал Инвестментс ЛТД, которая обжаловала законность национализации.

Об этом в Facebook сообщил член наблюдательного совета "Приватбанка" Роман Сульжик, информирует Цензор.НЕТ.

"Только что получил новость, что НБУ, Минфин и "Приват" окончательно победили в Верховном Суде по делу против бывших собственников, которые обжаловали законность национализации банка в 2016 году", - рассказал Сульжик.

В то же время пресс-служба "Приватбанка" отмечает, что суд "удовлетворил кассационную жалобу "Приватбанка", отменил решение судов предыдущих инстанций и отказал в иске связанной с бывшими владельцами "Приватбанка" компании Триантал Инвестментс ЛТД о признании противоправным и отмене распоряжения Национального банка Украины от 17.10.2016 по инспекционной проверке "Приватбанка".

"По результатам именно этой проверки регулятор обнаружил многочисленные нарушения в деятельности менеджмента и бывших собственников "Приватбанка" в период до 2016 г. и пришел к выводу о необходимости выведения банка из рынка как единственной возможности спасти его от банкротства и сохранить финансовую стабильность в Украине".

Это окончательное судебное решение по этому делу, являющееся важной составной частью судебной борьбы государственного "Приватбанка" с бывшими собственниками по законности национализации банка. Эта победа в суде подтверждает непрекращающуюся борьбу банка за свои права и демонстрирует возможность соблюдения верховенства права в Украине", - говорится в сообщении.

Читайте также: В Верховном Суде убеждены, что Украина успеет до декабря выполнить рекомендации Европейской комиссии по судебной реформе
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Топ комментарии
+28
Коломойского на нары с конфискацией...
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26.07.2022 17:45
+26
не може бути!!!!
Мі-6 та амерікоси зажали комусь яйка..
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26.07.2022 17:43
+13
Ги ги а борги бені на 4 лярди списали а ви лохи бумажкою втішайтеся
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26.07.2022 17:48
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не може бути!!!!
Мі-6 та амерікоси зажали комусь яйка..
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26.07.2022 17:43 Ответить
А может всё таки Виктория Спартц поспособствовала ?
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26.07.2022 17:52 Ответить
Здесь дело не в "америкосах"---просто граммотно сработал реформированный нехорошим попередником независимый Верховный Суд , который отменил решения нереформированных зебилом судов первой и второй инстанции)))
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26.07.2022 21:54 Ответить
Я вгадаю власника цих яєць, з однієї ноти
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26.07.2022 22:16 Ответить
Ну, как беня говорил, пойдем выпьем кофе...
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26.07.2022 17:44 Ответить
Коломойского на нары с конфискацией...
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26.07.2022 17:45 Ответить
Желательно на американские нары
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27.07.2022 15:23 Ответить
6 років топтання на місці, те, про що було вже давно відомо, тільки тепер дійшло до судів. Може їм вигідно дурочку валяти і отримувати за "наївність" захмарну зарплатню?
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26.07.2022 17:47 Ответить
Ги ги а борги бені на 4 лярди списали а ви лохи бумажкою втішайтеся
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26.07.2022 17:48 Ответить
Вика Спартц сменила Джонсонюка и пациент Украина продолжает подавать признаки жизни. Есть надежда на выздоровление.
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26.07.2022 17:49 Ответить
С Украиной все хорошо! Это паразитам поплохело
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27.07.2022 10:15 Ответить
не пойму, но где тут подвох....
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26.07.2022 17:50 Ответить
Боря Березовський теж думав, що маріонетка буде йому допомагати, а в результаті був змушений тікати за кордон)
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26.07.2022 17:53 Ответить
ты по наивности продолжаешь думать что КВН победит КГБ?
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27.07.2022 10:16 Ответить
Верховный суд поклав на зе. З почином.
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26.07.2022 18:51 Ответить
Получит ата-та гундосый внучок от бородатой бабушки. Спасет только выдача Бени американскому правосудию.
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26.07.2022 17:51 Ответить
Я задоволений...
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26.07.2022 17:52 Ответить
если б еще и деньги (миллиарды) у него выколотили...которые ему так милостиво списали хренпойми за какие заслуги
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26.07.2022 17:52 Ответить
У кабміна Шмигаля утворилася дірка на 22% ВВП.

Домовившись про реструктуризацію боргу та девальвувавши гривню, влада України виграла трохи часу. Далі слід покрити щомісячний дефіцит бюджету на $5 млрд.

Угода з власниками облігацій про перенесення виплат на два роки звільнить близько $6 млрд. Водночас центробанк перестав підтримувати курс гривні, опустивши його на 25%.

Збереження військових витрат призведе до того, що восени уряд знову закінчить гроші. За прогнозом агентства Moody's, бюджетний дефіцит у 2022 р. складе 22% ВВП, або близько $50 млрд. Країни та міжнародні організації обіцяли Україні близько $38 млрд, але поки що виділили лише $12,7 млрд.

Можливості уряду дуже обмежені, вважає Віктор Сабо, директор з інвестицій британської Abrdn: "Якщо вони витратить свої резерви, їм доведеться вирішувати, кому платити - солдатам чи медсестрам. Будуть проблеми із утриманням шкіл та лікарень. Це майже катастрофа."

🤷‍♂️ Може дійсно Бориса Джонсона прем`єром призначити?
https://t.me/Sharpreview/15895
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26.07.2022 18:53 Ответить
похоже, ЗеЛенка таки договорилась с американцами, чтобы те их спрятали от Путина и Коломойского за кидалово, по Федеральной программе защиты свидетелей (WITSEC).
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26.07.2022 18:02 Ответить
Давайте на трезвую голову вспомним, как называется принудительная смена собственника частного предприятия (а Приват был именно частным предприятием) без согласия его владельца? Поэтому поводу есть даже статья Уголовного Кодекса. Но как видим она распространяется не на всех.
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26.07.2022 18:02 Ответить
До деприватизації через Приватбанк активно виводились гроші з Рузге. По лаптевських підрахунках біля 40 мрлд. (через молдаван 20) І хтось комусь залишився винним бабло. Святий Бенджамін тут ні при чому,зробив винним Гонтареву та Порошенка у деприватизації. І почалася ця свістопляска з судовими позовами. В основу рішення був покладени акт ревізії Куперсів. За оригіналом акту полювали всі знатні особи правоохоронці. Навіть проти бувшого Нацбанку порушили справу за те, що передав америкосам оригінал ревізії. А тепер "потерпілі" ждуть святого за кордоном. За його голову в ОПі вже "получили".
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26.07.2022 18:10 Ответить
а 5 лярдів баксів вкраденого рефінансування бєня державі добровільно повернув -- чи приват програв саме ці суди?
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26.07.2022 18:14 Ответить
5 лярдов вернут по суду в Лондоне! Беня добивался решения в свою пользу в Укркаине, чтобы прикрыться им в Лонодне - но не вышло!
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27.07.2022 10:21 Ответить
А хтож там був власником ?
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26.07.2022 18:25 Ответить
Сколько можно! Война идет, а ему больше нечем заняться?
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26.07.2022 19:02 Ответить
странно, субъект спора сам судится позивачем, а не новый власник, тоесть держава....
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26.07.2022 19:03 Ответить
Країна кожний місяць випрашує в західних партнерів кошти для високих зарплат нардепам, Серлещенку треба 300 тис. платити. А Беня коли вкрадені 5 морд. поверне? Чому не сидить? Генерала Марченка неЛох поссадив...
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26.07.2022 19:58 Ответить
А Гонтарева сейчас в Лондоне только ехидно хихикает.
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26.07.2022 20:40 Ответить
Гонтарева уже давно на этот ублюдочный зеленый цирк...., т.к. Английский суд уже давно признал правомерность приватизации Привата.
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26.07.2022 21:57 Ответить
Она очень эффективно почистила банковский сектор от кацапских и местных бандюковских банков-помоек! Вы себе не представляете какие были масштабы разворовывания на обнале и выдаче связанных кредитов! (самим-себе)
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27.07.2022 10:24 Ответить
ого то може суди нарешті запрацювали!
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27.07.2022 09:36 Ответить
Посадіть нарешті Коломойського і буде порядок! У судів буде можливість зайнятись іншими, не менш важливими справами. Та і суспільство буде задоволене...
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27.07.2022 11:34 Ответить
 
 