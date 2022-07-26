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армія рф (16151) окупація (6520) Херсонщина (5361) колабораціонізм (1118)

У Херсоні працівницю дитсадочка призначили керівницею окупаційного "управління освіти", - ОВА

херсонщина,херсонська

На Херсонщині дві колаборантки зголосилися працювати в створених окупантами "органах влади".

Про це повідомляють на сторінці Херсонської обласної адміністрації, передає Цензор.НЕТ.

Працівники Нацполіції України зафіксували чергові злочини, які вчиняються на території окупованої росіянами Херсонщини. Протягом доби відкриті два кримінальні провадження за статтею 111-1 "Колабораційна діяльність" Кримінального кодексу України.

Читайте також: 26 колаборантам, що погодилися працювати в так званому "ГУ МВД Херсонской области", оголошено підозри. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Відомо, що працівниця дитсадочка Херсона погодилася співпрацювати з окупантами. Її призначили на посаду керівника окупаційного "управління освіти".

У Голій Пристані 32-річна громадянка співпрацює з новопризначеною окупаційною владою з лютого. Жінку росіяни працевлаштували в так званій "громадській приймальні військово-цивільної адміністрації міста Гола Пристань".

Читайте на "Цензор.НЕТ": З початку російського вторгнення відкрито понад тисячу справ за колабораціонізм, - Клименко

Окупаційна влада на Херсонщині готується до нового навчального року за російською програмою. Українських вчителів змушують співпрацювати, однак більшість відмовилися. Окупанти погрожують батькам вилученням дітей та позбавленням батьківських прав, якщо у вересні діти не підуть до школи.
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Топ коментарі
+11
Alexander Kovalenko @zloy_odessit
Российское командование получает явно недостоверную информацию по ситуации во временно оккупированной Херсонской области с мест.
Дело в том, что накануне произошёл весьма забавный случай.
В район н.п. Андреевка были отправлены две штурмовые группы из состава 237 дшп 76 дшд
Бравые псковские десантники заехали в район уже контролируемый ВСУ🇺🇦так словно они у себя дома. А всё потому, что они так и думали, что находятся не на линии фронта или освобождённой украинской территории, а в тылу.
Чем это всё закончилось догадаться не сложно, но показательно то, что командование РОВ не владеет в полной мере информацией о том, где сейчас походит линия соприкосновения, которая весьма энергично движется.
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26.07.2022 17:53
+5
Два варианта: или напиши письмо говнокомандующему, или сходи в военкомат. Только так получишь ответы. Первый без ответа, а после призыва сам узнаешь о потерях.
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26.07.2022 18:04
+4
Думать это не про рабссиян. Они же думают, что там, куда попали Грады и Ураганы, уже рабссейская земля. Бухать и пистдить все что под руку попало вот это как раз про рабссиян. Их же до сих пор мозги пропитые будоражат рассказы об эшелонах Жукова и других маршаллов эсесерии из Берлина после победы в 45.
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26.07.2022 18:02
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Alexander Kovalenko @zloy_odessit
Российское командование получает явно недостоверную информацию по ситуации во временно оккупированной Херсонской области с мест.
Дело в том, что накануне произошёл весьма забавный случай.
В район н.п. Андреевка были отправлены две штурмовые группы из состава 237 дшп 76 дшд
Бравые псковские десантники заехали в район уже контролируемый ВСУ🇺🇦так словно они у себя дома. А всё потому, что они так и думали, что находятся не на линии фронта или освобождённой украинской территории, а в тылу.
Чем это всё закончилось догадаться не сложно, но показательно то, что командование РОВ не владеет в полной мере информацией о том, где сейчас походит линия соприкосновения, которая весьма энергично движется.
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26.07.2022 17:53 Відповісти
Думать это не про рабссиян. Они же думают, что там, куда попали Грады и Ураганы, уже рабссейская земля. Бухать и пистдить все что под руку попало вот это как раз про рабссиян. Их же до сих пор мозги пропитые будоражат рассказы об эшелонах Жукова и других маршаллов эсесерии из Берлина после победы в 45.
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26.07.2022 18:02 Відповісти
эта росиянская рукожопость и спасла в начале войны потому как со стороны предателей в руководстве всё было подготовленно для сдачи Украины -на отлично только заходи и бери
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26.07.2022 18:26 Відповісти
большая просьба указывать район этих Авдеевок, чтобы читатели не тратили время на разглядывание карт Скадовского, Бериславского и Великоалександровского районов
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26.07.2022 21:00 Відповісти
Два варианта: или напиши письмо говнокомандующему, или сходи в военкомат. Только так получишь ответы. Первый без ответа, а после призыва сам узнаешь о потерях.
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26.07.2022 18:04 Відповісти
Та нах те дитсадочки...

Вы, блеать, расскажите сколько ментов и сбушников на сторону уродов переметнулось и та работает?

Фамилии, адреса, их маетки, маетки их родственников, их награды и за что...
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26.07.2022 18:00 Відповісти


з *********** погоджується співпрацювати тiльки самий непотрiб.
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26.07.2022 18:08 Відповісти
Слушай мразь ... ты там был? Ты знаешь ситуацию? Герой ***** диванный ... твоя борзасть сейчас на фронте нужна, так что давай вперёд, через неделю доложишь о успехах
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26.07.2022 18:19 Відповісти
А в чем он не прав? Или ты такая же,за 30 Серебренников сосать готова? Я всу,и в Херсоне у меня много друзей,знакомых и родственников,и никто с кацапней не сотрудничает.
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26.07.2022 18:33 Відповісти
Зиц председатель ... я только не понимаю с чего эти гандоны зебобины ухмыляются ...
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26.07.2022 18:17 Відповісти
Ну и ЧО.... у нас Безумна в Раде заседает!
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26.07.2022 18:33 Відповісти
К - кар'єрний ріст))
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26.07.2022 18:20 Відповісти
Коли вже нарешті в Україні введуть паспорт негромадянина і почнуть позбавляти українського громадянства колаборантів - сєпарів ?! А деяких і під суд за зраду України!
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26.07.2022 18:24 Відповісти
Читай Конституцію України
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26.07.2022 18:34 Відповісти
В Конституції сказано, що можна зраджувати Україну і переходити на бік ворога під час війни?
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26.07.2022 19:24 Відповісти
все по заветам Ильича. Кухарка (окурок) может управлять государством, а детсадовская няня министерством образования. Кстати , у нас в Украине, почти тоже самое.
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26.07.2022 18:24 Відповісти
Так цей випадок, примiром ,як кловун став би керувати державою ..Практично неможливий вариант...
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26.07.2022 20:31 Відповісти
Ну й що тут дивного?
Іноді з блазня роблять президента, і не зрозуміло як, але країна виживає!
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26.07.2022 21:33 Відповісти
 
 