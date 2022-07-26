У Херсоні працівницю дитсадочка призначили керівницею окупаційного "управління освіти", - ОВА
На Херсонщині дві колаборантки зголосилися працювати в створених окупантами "органах влади".
Про це повідомляють на сторінці Херсонської обласної адміністрації, передає Цензор.НЕТ.
Працівники Нацполіції України зафіксували чергові злочини, які вчиняються на території окупованої росіянами Херсонщини. Протягом доби відкриті два кримінальні провадження за статтею 111-1 "Колабораційна діяльність" Кримінального кодексу України.
Відомо, що працівниця дитсадочка Херсона погодилася співпрацювати з окупантами. Її призначили на посаду керівника окупаційного "управління освіти".
У Голій Пристані 32-річна громадянка співпрацює з новопризначеною окупаційною владою з лютого. Жінку росіяни працевлаштували в так званій "громадській приймальні військово-цивільної адміністрації міста Гола Пристань".
Окупаційна влада на Херсонщині готується до нового навчального року за російською програмою. Українських вчителів змушують співпрацювати, однак більшість відмовилися. Окупанти погрожують батькам вилученням дітей та позбавленням батьківських прав, якщо у вересні діти не підуть до школи.
Будь ласка, зачекайте...
Российское командование получает явно недостоверную информацию по ситуации во временно оккупированной Херсонской области с мест.
Дело в том, что накануне произошёл весьма забавный случай.
В район н.п. Андреевка были отправлены две штурмовые группы из состава 237 дшп 76 дшд
Бравые псковские десантники заехали в район уже контролируемый ВСУ🇺🇦так словно они у себя дома. А всё потому, что они так и думали, что находятся не на линии фронта или освобождённой украинской территории, а в тылу.
Чем это всё закончилось догадаться не сложно, но показательно то, что командование РОВ не владеет в полной мере информацией о том, где сейчас походит линия соприкосновения, которая весьма энергично движется.
Вы, блеать, расскажите сколько ментов и сбушников на сторону уродов переметнулось и та работает?
Фамилии, адреса, их маетки, маетки их родственников, их награды и за что...
з *********** погоджується співпрацювати тiльки самий непотрiб.
Іноді з блазня роблять президента, і не зрозуміло як, але країна виживає!