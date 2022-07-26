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газ (10259) росія (63556) санкції (11281) Євросоюз (12768)

Росія шантажуватиме Європу енергетикою, поки ЄС не припинить підтримку України, – Bloomberg

газ,транзит,импорт

Росія не збирається повністю відновлювати постачання газу до Європи, щоб використовувати його як засіб тиску на ЄС, аби той зняв санкції та припинив активну підтримку України.

Про це йдеться в матеріалі агенції Bloomberg, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.

За словами джерел видання, публічно Росія стверджує, що скорочення поставок газу до Європи викликане технічними проблеми, як-от відсутністю необхідних документів і обслуговуванням турбін. Але насправді Кремль використовує збої в головному газогоні, яким російський газ постачається до Європи – "Північному потоці", – щоб збільшити політичний тиск на тамтешніх лідерів, аби ті переглянули санкції проти Росії та свою підтримку Києва.

За словами джерел Bloomberg, Кремль і "Газпром" продовжуватимуть знаходити причини обмежувати постачання газу, не даючи країнам Європи отримати достатньо запасів газу для зимового сезону.

Так, одне з джерел стверджує, що "Газпром" проаналізував можливий вплив повної відмови ЄС від російського газу на наступний рік і знайшов способи обмежити фінансовий збиток завдяки різкому зростанню цін і доходів цього року. У приватних розмовах у Кремлі висловлювали здивування, що Владімір Путін не припинив поставки газу раніше, враховуючи запровадження Європою масштабних санкцій проти Росії та постачання зброї Україні.

Дивіться також: Росія веде проти ЄС відверту газову війну. Потрібно бити у відповідь санкціями, - Зеленський. ВIДЕО

Європа є найбільшим експортним ринком Росії для газу: приблизно третина імпорту блакитного палива припадає на РФ. За даними Європейської комісії, припинення поставок до ЄС може призвести до падіння ВВП блоку на 1,5%, якщо зима буде холодною і попит не буде обмежено.

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Топ коментарі
+16
Наивные) Рашка будет шантажировать энергоносителями Европу в любом случае...
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26.07.2022 22:12
+9
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26.07.2022 22:10
+8
Україна постійно говорила, що газ - це зброя. І Росія обов'язково скористається нею у самий важкий час для Європи. А вони не вірили! Ну що ж, тепер настав момент істини для Європи, для цінностей Європи, для всього того на чому тримається Європейський Союз.
Перефразуючи цитату відомого Українця "Коли поміж хлібом і свободою народ обирає хліб, він зрештою втрачає все. Якщо обирає свободу, матиме вирощений ним і ніким не відібраний хліб" Ми вже дуже скоро обачимо, що обере Європа.
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26.07.2022 22:13
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дешевий сиргаз буває тільки в мишоловдушогубці...
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26.07.2022 22:06 Відповісти
у них хранилища заполнены уже на 65%.....
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26.07.2022 22:12 Відповісти
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26.07.2022 22:10 Відповісти
Ну так перестаньте поддерживать Украину. И будет вам "счастье" - вместо шантажа танки, ГРАды и прочая кацапская срань. И ждет вас тогда Буча и Марик
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26.07.2022 22:10 Відповісти
Наивные) Рашка будет шантажировать энергоносителями Европу в любом случае...
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26.07.2022 22:12 Відповісти
Поки Європа не припинить кормити росію
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26.07.2022 22:12 Відповісти
Нормальні країни ЄС розуміють, що вже давно треба ставати незалежними від кацапського газу. І не плакати треба, що газ відключать і все таке, а шукати виходи, як то деякі кріїни зробили
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26.07.2022 22:13 Відповісти
Україна постійно говорила, що газ - це зброя. І Росія обов'язково скористається нею у самий важкий час для Європи. А вони не вірили! Ну що ж, тепер настав момент істини для Європи, для цінностей Європи, для всього того на чому тримається Європейський Союз.
Перефразуючи цитату відомого Українця "Коли поміж хлібом і свободою народ обирає хліб, він зрештою втрачає все. Якщо обирає свободу, матиме вирощений ним і ніким не відібраний хліб" Ми вже дуже скоро обачимо, що обере Європа.
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26.07.2022 22:13 Відповісти
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26.07.2022 22:16 Відповісти
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26.07.2022 22:22 Відповісти
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26.07.2022 22:53 Відповісти
... пока проплаченных политических ЕЕВРОШЛЮХ не поймают (с поличным) с ГАЗПРОМоским баблом и тогда небудет НИКАКИХ ПРЕПЯТСТВИЙ найти других поставщиков энергоносителей (все упирается только в БАБЛО)!
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26.07.2022 22:26 Відповісти
Росія знайде сотні причин щоб шантажувати Європу, так що потрібно погоджуватись на всі їхні забаганки?
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26.07.2022 22:28 Відповісти
Если бы в ЕС был хотя бы один политик с яйцами, стоило бы пойти на встречу путину и просто перекрыть "Северный поток" со стороны Европы. Полностью и сразу. И отключить Swift у "Газпромбанка". Цены на газ поднялись бы до 3 тыс. но на месяц. А через 3 месяца Рашка вывела бы войска из Украины в обмен на возобновление поставок газа. А к осени в Европе было бы столько газа, что хоть самим его обратно путину качать...
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26.07.2022 22:30 Відповісти
Евробараны сами виноваты в этой ситуации. А почему так случилось никому там не интересно. Немецкая шмара на свободе и к ней и остальным агентам почему то нет вопросов у органов.
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26.07.2022 22:34 Відповісти
Ошибаетесь, очень интересно. Ни одна немецкая шмара у власти не может нанести такой ущерб энергетической безопасности страны, чем всего один бюргер-чиновник в министерстве энергетики. Уменьшение потребности Европы в газе на 15 проц. уже в этом году и без истошных воплей иобиков могли обеспечить всего две бумаги: льготный тариф на солнечную энергию, используемую для зарядки электро автомобилей летом от 11 до 14 часов по местному времени и перевод всех кондиционеров в зданиях на работу от солнечной энергии. Задача, для которой китайским производителям достаточен всего один год.
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26.07.2022 22:55 Відповісти
Кацапия уже ускорила наши планы по полному отказу от кацапского газа на 10 лет. Вижу, что не поняла и своими действиями доводит этот срок до 1,5 года до полного отказа. Не в состоянии кацапии понять экономическую мощь разозлённой Европы, уже строим хранилища летнего тепла для зимнего использования. Правда, от спешки, как всегда, страдает качество технического решения: собирались хранить тепло в виде высоко потенциального тепла, пригодного и для производства электроэнергии, а приходится ограничиваться аккумуляторами, пригодными только для хранения тепла для отопления...
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26.07.2022 22:35 Відповісти
Мир ******....ся. Меркель не ответит за свои слова, что газ не является оружием. По сути, никого не интересует, почему и КТО сдал юг Украины. Всем, все по х...й. Я люблю собак все сильнее и сильнее.
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26.07.2022 23:02 Відповісти
Україна тут ні до чого . Кацапи з кожного утюга говорять що - воюють з Заходом ,, з НАТО , а не з Україною . .
Заходу вже пора б зняти рожеві окуляри , і зрозуміти нарешті що - кацапня кинула виклик всьому цивілізованому світу , а не лише Україні .
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26.07.2022 23:21 Відповісти
На Заході всі розуміють більше за тебе. И очень рады что есть кому воевать вместо них.
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27.07.2022 03:49 Відповісти
Угу розуміють .. ! Особливо от Блумберг , який вважає саме - Україну , причиною енергетичного шантажу Європи рашкою . Натякаючи що , мовляв - як тільки припиниться підтримка України , так - кацапи до Європи зразу ж стануть добрими і лагідними .!
Скільки разів вже - кацапня "обводила Європу навколо пальця" ,, я вже й з рахунку збився . Отак вони - розуміють . !!
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27.07.2022 09:47 Відповісти
Досить скиглити, Канада не повернула турбiну, чим Раша качати буде? А Рашкi, це вигідно, вони вже наростили продажі в Індію і Китай, а ціни дозволяють їм отримувати більше в рази, ніж раніше. Тут ЄС самі себе переграли, а Раша лапи потирає, там все гаразд.
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26.07.2022 23:41 Відповісти
Не все так. Точніше все не так. За пару років Європа повністю перейде на альтернативні джерела енергії. Всі ті підприємства Індії і Китаю які спробують демпінгувати завдяки дешевому для них кацапському газі потраплять під санкції і не зможуть торгувати через ВТО. Кацапів до кінця наступного року викинуть з ВТО. Ми викинемо з України і ізолюємо. Врешті буде тупа програма спеціально для кацапів - "вуглеводні за їжу". І їм ще десятиліттями платити репарації. Раша не лапи потирає, а їх об власну сраку чухає...
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27.07.2022 01:41 Відповісти
Что то тут не так у вас. Как только путин на вывоз зерна повысил пошлины и ввёл квоты на вывоз, так все заорали, что это не по правилам, что это удар под дых, гибридная война и миру из-за путина грозит голод. А ВТО это организация паразит типа ООН.
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27.07.2022 22:48 Відповісти
Німецькі товариші Путіна на другому етапі мали перепродувати газ іншій Європі, бо для одних німців цього газу було забагато. Тормозили інші газопроводи, не давали будувати інші. А Фрау завжди говорила, що нічого особистого все це чистий бізнес. Коли будувався Уренгой, зовсім не ті були політики, однак начебто Збігнев Бжежинскій, тоді говорив, що прийде час і СРСР використає залежність європи від гасу як зброю. Поляки і прибалти не тішили себе ілюзіями, бо знають, що німцям віри не має.
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26.07.2022 23:57 Відповісти
У прибалтів вистачило "розуму" знищити Ігналінську АЕС...
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27.07.2022 01:44 Відповісти
Россия будет шантажировать Европу энергетикой, пока ЕС не прекратит поддержку Украины... Поздно проснулись. Пока Балтийские страны и Польша 15+ лет вовсю говорили странам западной Европы, что Россия занимается энергетическим гопничеством и как она это делает, те хлопали ушами. Надеюсь что хоть теперь не прогнётся.
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27.07.2022 01:54 Відповісти
Газ стал дорогим навсегда. Единственный выход альтернативные источники энергии. И тут очередной сюрприз. Эта отрасль полностью зависит от Китая. Почему Великобритания вышла из ЕС так поспешно. Германия превратила ЕС в свой сельскохозяйственный и туристический придаток.
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27.07.2022 04:30 Відповісти
 
 