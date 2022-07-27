Зеленський: Ми будемо бити у відповідь на удари росіян
Президент України Володимир Зеленський пообіцяв, що на удари росіян по українських містах обов'язково буде "відповідь".
Про це він сказав у відеозверненні ввечері 26 липня, повідомляє Цензор.НЕТ.
Президент нагадав, що 26 липня окупанти знову вдарили ракетами по Одеській області.
"Ракетами, які призначені для знищення військових кораблів та інших значних цілей. Саме такою важкою зброєю російська армія руйнує звичайний приватний сектор поблизу моря. Люди там жили, відпочивали...
І ми за це будемо обов’язково бити у відповідь, хоч би що там брехало про такі удари російське Міністерство оборони", - сказав Зеленський.
Він додав що окупантам не минеться так просто постійний терор.
"Постійний російський терор Харкова й області, Миколаєва, міст і сіл Запорізької області, Дніпропетровщини, Донбасу, прикордонних районів Сумщини й Чернігівщини – все це окупантам просто так не минеться", - наголосив президент.
Будь ласка, зачекайте...
Якщо йде війна, то всі протиріччя треба відкладати і всім разом робити одну справу. А погарчати один на одного можна і потім. Тут читаєш цих диванних бунтарів, то Зеленського треба усувати негайно. Давай Майдан-3! Ага-ага, зробіть цей царський подарунок Кремлю. Уявляю їхні радісні посмішки і багатозначні погляди - "Ну, ви ж вам говорили. Тепер розумієте для чого ми це все затіяли".
"В Украине вновь распад, Вова Путин будет рад!"
До затриманих генералів Криворучка і Садохіна додається генерал Кулініч. Випускник академії фсб, вийшов в тираж ще в 2005 році, але чомусь повертається в СБУ під час реваншу і в 2020 році одразу ж на керівну посаду - очолює напрям СБУ по Криму.
В результаті виявляється зрадником.
Як і зрадниками виявилися глава СБУ Херсонщини, глава АТЦ СБУ Херсону, глава ГУ внутрішньої безпеки СБУ Наумов.
Така от плеяда троянських коней призначена указами Зеленського на Південь.
Навряд сам вчорашній шутнік підбирав ці кадри. З самого початку йому їх підсовували в рамках агентурної операції РФ по підготовці швидкого захоплення Півдня. Той, хто у клоуна відповідальний за кадри, і є головним зрадником.
Вас ще дивує питання конгресвумен Спартц до Єрмака по швидкій здачі Півдня?"
Біля Зєлі купа кацапської консервації. Їх виявляють майже щодня! Вони вже здали Південь, Марік. Ледве не здали Харків, Миколаїв і Одесу!
З ними робити одну справу? Чуваче, ти про що???
"Потім" для України може не настати!
Ферштейн?
И насчет Вова путин будет рад.
Да он войну приурочил к приходу ЗЕ.Вот когда он был рад, когда сместил Пороха.
Заиметь клоуна в Украине на посту преза - вот чему он был рад
И ничего в Украине не развалится с уходом ЗЕ. Больше чем он развалил в стране уже никто не сможет
Зато придумал себе хитроОПпую поговорочку - "не на часі", с ней оно и на второй срок попрется.
Хотя в свое время клятвенно обещал, что идет на один срок, забыли уже?
Омелян недавно мої здогадки підтвердив: "Якщо на карту «Великого крадівництва» накласти карту «Специальной военной операции» росіян, то нас очікує великий сюрприз - асфальт клався не для нас!"
" Отже. Крилата ракета "Нептун".
2014 р. - початок робіт з розробки.
2015 р. - вигляд ракети представили на виставці "Зброя і безпека - 2015".
2017 р. - перші випробування готової ракети.
2018 р. - проведено низку успішних випробувань ракети "Нептун". Ракет успішно вразила цільна відстані 280 км.
2019 р. - успішні випробування вдосконаленої ракети "Нептун".
2020 р. - скандал, "Нептун" не включений в державне оборонне замовлення. Через крик здійнятий ЗМІ ракету включають в ДОЗ. "Нептун" приймають на озброєення.
2021 р. скандал, преса повідомляє про спробу зупинити Палоградський хімічний завод, що виробляв компоненти для ракет "Вільха" та "Нептун". Через скандал ситуацію виправляють.
2022 р. - ракетами "Нептун" виведений з ладу флагман російського чорноморського флоту, крейсер "Москва". Це перший флагман втрачений Росією/СССР від 1905 р."
- 30 січня 2018 року відбулися успішні перші льотні випробування крилатої ракети «Нептун».
- 17 серпня 2018 року на півдні Одеської області відбувся черговий етап випробувань української крилатої ракети, на яких був присутній Олександр Турчинов. Випробування української крилатої ракети Нептун виявилися успішними. Під час них точно уражено морську ціль на відстані 100 км
- У жовтні 2018 року командувач Військово-морських сил ЗС України адмірал Ігор Воронченко повідомив, що до кінця 2018 року іще має бути два випробувальних пуски ракети, а вже в квітні-травні 2019 року має бути завершене випробування берегового комплексу з протикорабельними ракетами «Нептун».
5 грудня 2018 року на узбережжі Чорного моря відбулись випробування ракет українського виробництва. Протикорабельні ракети «Нептун» на цих випробуваннях успішно вразили ціль на відстані 280 км
Отже, за планом випробування мали закінчити у квітні-травні 2019. Хто у нас прийшов до влади в травні 2019?
Но он скорее всего тоже понимает что рейтинг нужно подымать - потому вероятность что не будет мешать ЗСУ - стала выше.
В такій манері щоб слухачі "домислили"... от же падлюка, не знає як ще по-піариться...
Держоборонзамовлення зроби Вовочка, 100% - буде тобі дяка всієї країни.
- зняті санкції з окупанта (експорт зерна, добрив з РФ).
- зупинено контрнаступ ЗСУ та надана окупанту пауза для відновлення сил.
- обстріли Одеси та інших українських міст тривають;
- українське зерно не вивозиться;
- відосік для 73% "Ми будемо бити ..."
остальне - все вірно!
Непорядок
Судити військовим трибуналом.
В то же время ублюдок арлхамия беспокоится о абрамовиче и кпцапской торговле,
Видимо вова будет бить лохов с помощью
росийскопаспортного гогилашвили под руководством портнова....
Увьі, шобла зеленского єто свора ненасьітньіх подонков, которьім он помогает лошить лохов...
а кто тогда будет освобождать оккупированные территории?
КВНщик Ze нагадил в пасть оставному майору дохлого КГБ и получил за єто премию Уинстона Черчилля...
Кажуть что вместо Джонсонюка новым премьером Британии буде Элизабет Трасс...
Бедная раZeя.... невезуха...столько бабла ввалили за Индуса...и пролет...
"Ми будемо бити у відповідь на удари росіян "
Вова, когда будемо?Еще ни разу небыло
Боишся, уходи, уступи место другому