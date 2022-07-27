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Зеленський (22411)

Зеленський: Ми будемо бити у відповідь на удари росіян

зеленський

Президент України Володимир Зеленський пообіцяв, що на удари росіян по українських містах обов'язково буде "відповідь".

Про це він сказав у відеозверненні ввечері 26 липня, повідомляє Цензор.НЕТ.

Президент нагадав, що 26 липня окупанти знову вдарили ракетами по Одеській області.

"Ракетами, які призначені для знищення військових кораблів та інших значних цілей. Саме такою важкою зброєю російська армія руйнує звичайний приватний сектор поблизу моря. Люди там жили, відпочивали...

І ми за це будемо обов’язково бити у відповідь, хоч би що там брехало про такі удари російське Міністерство оборони", - сказав Зеленський.

Читайте: Зеленський назвав конгресменам критичні терміни звільнення України, - Politico

Він додав що окупантам не минеться так просто постійний терор.

"Постійний російський терор Харкова й області, Миколаєва, міст і сіл Запорізької області, Дніпропетровщини, Донбасу, прикордонних районів Сумщини й Чернігівщини – все це окупантам просто так не минеться", - наголосив президент.

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Топ коментарі
+61
Асфальтом?
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27.07.2022 06:52
+51
Да, ответственный. За односторонний отвод войск, за срыв гособоронзаказа, за вагнергейт, за срыв своевременной вакцинации. Лично ответственный за кремлевского агента Ермака. За суды над патриотами и ветеранами войны. Еще продолжать?
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27.07.2022 07:21
+48
Что значит "если бы.." Война случилась в 2014 году. Тем не менее до последнего ложили асфальт в ущерб обороноспособности страны. Так что не надо ля-ля.
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27.07.2022 07:08
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Асфальтом?
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27.07.2022 06:52 Відповісти
Что значит "если бы.." Война случилась в 2014 году. Тем не менее до последнего ложили асфальт в ущерб обороноспособности страны. Так что не надо ля-ля.
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27.07.2022 07:08 Відповісти
Да, ответственный. За односторонний отвод войск, за срыв гособоронзаказа, за вагнергейт, за срыв своевременной вакцинации. Лично ответственный за кремлевского агента Ермака. За суды над патриотами и ветеранами войны. Еще продолжать?
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27.07.2022 07:21 Відповісти
А что тебя не устраивало в 2019м в плане укрепления обороны? Только не надо про свинарчуков. Ну его нах.
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27.07.2022 07:28 Відповісти
Не, а давай про Свинарчуков. Для РЛС нужньі постоянно комплектующие, к примеру, срок службьі магнетрона от 3 000 -до 5 000 часов, у нас не изготовляют их, бьіл налажен нелегальньій канал по поставках " оттудаво"через сочувствующих и просто любителей денег нужньіе нам ништяки. И что сейчас делать, ведь с начала войньі прошло уже более чем 150 дней*24часа =3600часов ?
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27.07.2022 08:44 Відповісти
Вони не працюють постіцно,але так,вже на підході,якщо туди непридумали якусь іншу херню втулити
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08.08.2022 10:39 Відповісти
Є-бабусею є-бані!
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27.07.2022 09:01 Відповісти
Ще один переселенець, зелений гуманіст)))
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27.07.2022 07:19 Відповісти
Абсолютно з вами згоден.
Якщо йде війна, то всі протиріччя треба відкладати і всім разом робити одну справу. А погарчати один на одного можна і потім. Тут читаєш цих диванних бунтарів, то Зеленського треба усувати негайно. Давай Майдан-3! Ага-ага, зробіть цей царський подарунок Кремлю. Уявляю їхні радісні посмішки і багатозначні погляди - "Ну, ви ж вам говорили. Тепер розумієте для чого ми це все затіяли".
"В Украине вновь распад, Вова Путин будет рад!"
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27.07.2022 07:23 Відповісти
ну ну.. А як таке? Подобається? "По Півдню цілий десант зрадників призначених Зеленським.
До затриманих генералів Криворучка і Садохіна додається генерал Кулініч. Випускник академії фсб, вийшов в тираж ще в 2005 році, але чомусь повертається в СБУ під час реваншу і в 2020 році одразу ж на керівну посаду - очолює напрям СБУ по Криму.
В результаті виявляється зрадником.
Як і зрадниками виявилися глава СБУ Херсонщини, глава АТЦ СБУ Херсону, глава ГУ внутрішньої безпеки СБУ Наумов.
Така от плеяда троянських коней призначена указами Зеленського на Південь.
Навряд сам вчорашній шутнік підбирав ці кадри. З самого початку йому їх підсовували в рамках агентурної операції РФ по підготовці швидкого захоплення Півдня. Той, хто у клоуна відповідальний за кадри, і є головним зрадником.
Вас ще дивує питання конгресвумен Спартц до Єрмака по швидкій здачі Півдня?"
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27.07.2022 07:30 Відповісти
згоден , треба всім разом бити ворога , а не вип'ячувати себе коханого і свою шоблу , і бити себе в груди , що це завдяки йому , причому на більшості ТВ каналів ... набридло
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27.07.2022 07:32 Відповісти
Ага,нIначасi...Шось нема великого бажання робити одну справа з дерьмаком,татаровим ..
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27.07.2022 08:03 Відповісти
Давайте будем за одно. Але ж агенти московії майже у відкриту діють проти України, а ми давайте будем за одно і не чіпаймо їх. Ви про що?
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27.07.2022 09:11 Відповісти
Чувак! Яку справу? Ти про що???
Біля Зєлі купа кацапської консервації. Їх виявляють майже щодня! Вони вже здали Південь, Марік. Ледве не здали Харків, Миколаїв і Одесу!
З ними робити одну справу? Чуваче, ти про що???
"Потім" для України може не настати!
Ферштейн?
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27.07.2022 09:17 Відповісти
Если усунуть Зеленского никто этого не почувствует. Что оно есть, что его нет.
И насчет Вова путин будет рад.
Да он войну приурочил к приходу ЗЕ.Вот когда он был рад, когда сместил Пороха.
Заиметь клоуна в Украине на посту преза - вот чему он был рад
И ничего в Украине не развалится с уходом ЗЕ. Больше чем он развалил в стране уже никто не сможет
Зато придумал себе хитроОПпую поговорочку - "не на часі", с ней оно и на второй срок попрется.
Хотя в свое время клятвенно обещал, что идет на один срок, забыли уже?
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27.07.2022 11:01 Відповісти
Походу, серешь тут ты
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27.07.2022 07:35 Відповісти
Базіканнія- це пустопорожні відосікі для безмозглих та безпям'ятних
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27.07.2022 07:36 Відповісти
"Чудо в пір"ї "! Про те, що "асфальтні маршрути" дивним чином покращують радіальні дороги від кордонів Росії та Білорусі, у напрямку економічних та політичних центрів України, що полегшить наступ агресора - я писав більше року тому
Омелян недавно мої здогадки підтвердив: "Якщо на карту «Великого крадівництва» накласти карту «Специальной военной операции» росіян, то нас очікує великий сюрприз - асфальт клався не для нас!"
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27.07.2022 07:45 Відповісти
Звичайна конспірологія, як універсальне пояснення своїх власних помилок
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27.07.2022 07:49 Відповісти
Це ти мені? Про "конспірологію"? Звернися до "Софії-марії Дуглас" на "Автотему" - вона підтвердить!
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27.07.2022 08:42 Відповісти
Пояснення дуже просте, там де був покладений новий асфальт, рос. війська дуже швидко заїхали, тому і здається, що поклали не для нас, а для них ,БТР їздить то кругом,навіть по повному бездоріжжю, але тільки по асфальту 100 км на годину Ніякої конспірології
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27.07.2022 08:49 Відповісти
Тоже ще дивину знайшов,це лише дурням було незрозуміло
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08.08.2022 10:44 Відповісти
Спрашивать на чем ездить... - где ваши доказательства?
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27.07.2022 07:15 Відповісти
Ой..ой. А що це ми такі тендітно-знервовані?! "Асфальт" муляє? А афшори не муляли?

" Отже. Крилата ракета "Нептун".

2014 р. - початок робіт з розробки.
2015 р. - вигляд ракети представили на виставці "Зброя і безпека - 2015".
2017 р. - перші випробування готової ракети.
2018 р. - проведено низку успішних випробувань ракети "Нептун". Ракет успішно вразила цільна відстані 280 км.
2019 р. - успішні випробування вдосконаленої ракети "Нептун".
2020 р. - скандал, "Нептун" не включений в державне оборонне замовлення. Через крик здійнятий ЗМІ ракету включають в ДОЗ. "Нептун" приймають на озброєення.
2021 р. скандал, преса повідомляє про спробу зупинити Палоградський хімічний завод, що виробляв компоненти для ракет "Вільха" та "Нептун". Через скандал ситуацію виправляють.
2022 р. - ракетами "Нептун" виведений з ладу флагман російського чорноморського флоту, крейсер "Москва". Це перший флагман втрачений Росією/СССР від 1905 р."
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27.07.2022 07:18 Відповісти
- У вересні 2015 року на виставці «Зброя та безпека-2015» уперше продемонстрували вигляд нової протикорабельної крилатої ракети як ключового елементу протикорабельного ракетного комплексу «Нептун»
- 30 січня 2018 року відбулися успішні перші льотні випробування крилатої ракети «Нептун».
- 17 серпня 2018 року на півдні Одеської області відбувся черговий етап випробувань української крилатої ракети, на яких був присутній Олександр Турчинов. Випробування української крилатої ракети Нептун виявилися успішними. Під час них точно уражено морську ціль на відстані 100 км
- У жовтні 2018 року командувач Військово-морських сил ЗС України адмірал Ігор Воронченко повідомив, що до кінця 2018 року іще має бути два випробувальних пуски ракети, а вже в квітні-травні 2019 року має бути завершене випробування берегового комплексу з протикорабельними ракетами «Нептун».
5 грудня 2018 року на узбережжі Чорного моря відбулись випробування ракет українського виробництва. Протикорабельні ракети «Нептун» на цих випробуваннях успішно вразили ціль на відстані 280 км
Отже, за планом випробування мали закінчити у квітні-травні 2019. Хто у нас прийшов до влади в травні 2019?
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27.07.2022 09:52 Відповісти
Про асфальт люди пишуть від відчаю , що немає чим відповісти , і заслужено проклинають тих, хто повинен був не в очі з дупою заглядати , а робити все для обороноздатності .
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27.07.2022 07:19 Відповісти
більш того , наша можливість захищатись , повністю залежить від Заходу , і це не завдяки боневтіку , а всупереч , а він весь час піариться , чим доводить людей до кипіння...
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27.07.2022 07:25 Відповісти
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27.07.2022 08:28 Відповісти
Від відчаю, пишеш? За Боневтіка голосував, який офіційно неозброював нашу армію, бо асфальт, подивись його інтерв'ю буквально перед війною, і за того, хто розмінував Херсонщину з його меріпопінсами?
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27.07.2022 08:40 Відповісти
Андрій , або Ви випадково відповіли мені , або ви чогось в моєму дописі не зрозуміли... за боневтіка , як і за іншого , не голосував , бо надоїло весь час голосувати проти когось , хоча в 2015 голосував за Порошенка , який звичайно зробив багато , але всього лиш процентів 30 , від своїх можливостей ...
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27.07.2022 09:12 Відповісти
"за три года его правления"...так за царя за родину за веру за царя! Мы уровнем громкие ура!. Яке на.уй "правления"? Зелупа виконує обов'язки президента України, і виконує їх три роки - х..ово!
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27.07.2022 07:19 Відповісти
А ти чого з Ізраїлю коментуеш? Там відніше? Зелений гуманіст, свого захищаєш)))
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27.07.2022 07:22 Відповісти
Много раз он соврал, еще один ничего не решит...
Но он скорее всего тоже понимает что рейтинг нужно подымать - потому вероятность что не будет мешать ЗСУ - стала выше.
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27.07.2022 07:07 Відповісти
Та ні черговим видосиком
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27.07.2022 08:12 Відповісти
Ага, по "вишкам Бойка" теж "асвалтом"?
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27.07.2022 08:14 Відповісти
********
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27.07.2022 10:44 Відповісти
Летять самолети, будем бамбить
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27.07.2022 06:52 Відповісти
Бамбить) будем концертами Гоноквартала! так сказать тресним по ним юмором!
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27.07.2022 08:37 Відповісти
Потрібно бити по території лапатні-військових базах, складах бк, нпз тощо...
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27.07.2022 06:55 Відповісти
У відосику він говорить інше...
В такій манері щоб слухачі "домислили"... от же падлюка, не знає як ще по-піариться...

Держоборонзамовлення зроби Вовочка, 100% - буде тобі дяка всієї країни.
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27.07.2022 07:11 Відповісти
З якого передка строчиш?
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27.07.2022 08:43 Відповісти
Поки не битимемо по території мордора, по той час мордор в безпеці розстрілюватиме українські міста і села!
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27.07.2022 06:56 Відповісти
доки не буде власної зброї ніхрєна не буде...а так хочеться, шоб тварюкі касапськи теж не спали і чекали на прильоти...в рдних по частинам збирали
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27.07.2022 08:41 Відповісти
Ну-ну.... кожен день орки шманделять Чернігівську і Сумську області.
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27.07.2022 07:00 Відповісти
Ага! Зайців ганяють по полях! У товариша син - медик Саме в тих місцях Його підрозділ лінію оборони будує Так сміється - травми - рідко Хто пилкою порізався, хто спину пошкодив, копаючи окоп Більше часу займає "боротьба з "зеленим змієм" А обстріли - так до них уже звикли Перекопують землю у прикордонні - та й по тому! Бо стріляють - куди попало! Якби Путін знав ЯК його вояки на Поліссі снаряди витрачають - то сказився-б На півдні стрілять скоро не буде чим, а вони поля з перелісками перекопують мінами і снарядами!
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27.07.2022 07:55 Відповісти
ты не прав..не зайцев..попадают по сёлам..много раненных и убитых мирных
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27.07.2022 09:15 Відповісти
Звідки в тебе такі дані? Ти ще може і цифри назвеш? До сина товариша в медчастину звертаються і цивільні І він не каже про щось "архіжахливе" Як казав - "Порівняно з тим, що я бачив у березні-квітні - у нас - "тиша"!" Кацапи більше б"ють не по населених пунктах - там (порівняно з рештою України) - "дикі місця" і "півтори каліки на десять верст" Б"ють по "можливій дислокації підрозділів тероборони"
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27.07.2022 11:00 Відповісти
Та не дикі там місця,та село на селі
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08.08.2022 10:52 Відповісти
Кинь в них єєрмаком, урод! Це ж він тобі нашіптував що все буде тіп-топ, шашлик-башлик.... А зверху добав ще татаровим, який гальмує країну на шляху реформ.
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27.07.2022 07:01 Відповісти
Та угомонiть вже неврастеника. Досить буде у вiдповiдь й атаки пускових установок, щоби кацапи бiльше навiть i не мрiяли з них стрiляти.
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27.07.2022 07:11 Відповісти
"Злізла муха пізно ввечері з рогів вола Витерла лоба і каже: "Ох ми сьогодні і наоралися!"
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27.07.2022 07:57 Відповісти
Мрії про майбутнє - це прекрасно!
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27.07.2022 07:18 Відповісти
Битимете хіба членом, благо досвід є!
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27.07.2022 07:20 Відповісти
- підписан Стамбульський зерновий договорняк;
- зняті санкції з окупанта (експорт зерна, добрив з РФ).
- зупинено контрнаступ ЗСУ та надана окупанту пауза для відновлення сил.
- обстріли Одеси та інших українських міст тривають;
- українське зерно не вивозиться;
- відосік для 73% "Ми будемо бити ..."
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27.07.2022 07:52 Відповісти
контрнаступу і не було..тільки відходили. Зараз двіжняк на півдні розпочався і розпочався правильно - знищити маючи вже засоби далекого ураження склади, логістичні центри, ПВО, командні пункти і шляхи відходу. Логіка правильна, не в лоб же перти колонами як кацапи в лютому-березні

остальне - все вірно!
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27.07.2022 08:17 Відповісти
Вони не предатели, вони з тієї категорії псевдоукраїнців, які не сприймають існування України як держави, їм потрібен ньюСССР і будуть паскудити постійно і вірять, що в складі гнилої татаро-московської імперії можливо збудувати нормальне, цивілізоване, демократичне життя. А це є дурня. Московія - тоталітарне, рабовласницьке утворення на закапелках цивілізації, створене на крові, деградуючи погрожує всьому світу. Без перспективи.
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27.07.2022 08:47 Відповісти
Чого собі конь лавров спокійно роз'їжджає світом. Може цих вилупнів з орди треба валити?
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27.07.2022 08:09 Відповісти
Арохамия не против, портнов, ермак и верещук за, а вьі не довольньі...
Непорядок
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27.07.2022 09:42 Відповісти
Зеленського - до відповідальності за зраду України та українців.
Судити військовим трибуналом.
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27.07.2022 08:10 Відповісти
А шо, так треба?
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27.07.2022 08:34 Відповісти
А це для зебілів.
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27.07.2022 08:38 Відповісти
Влада зеленского это зрадныки и корупционеры. Их всех вместе с зеленским надо судить
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27.07.2022 08:40 Відповісти
Та хєра там судити. Боневтік це мєрзкоє, мстівоє створіння, такий собі царьок, який дорвавшись до влади, буде триматися на троні. Якщо Яник тіпа не потопив майдан в крові, то Боневтік не те що втопить в крові людей, він ще і правити буде "довічно". Вчитесь читати людей по зовнішньому вигляду.
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27.07.2022 08:53 Відповісти
Особисто Ви, пане президенте, будете бити тільки язиком і відосами з київського підвалу, бо ще не придумали ваші дуполизи реактивного асфальту. Це Ви підставили Україну під ракетні і бомбові удари кожної ночі і ранку, це Ви залишили незакритим небо над кожним українським містом, це Ви недалекоглядна людина не оцінила ситуацію, повідомлення іноземної розвідки, реальної загрози і все просто по - тупому, на рідість кацапам, зарила в асфальт. А якщо і будуть бити по кацапах, то це зроблять ЗСУ, прості пацани і дівчата, бо як показав час Ваші пацани-юзіки,лисі,тамбовські вовки б'ють по пивку десь у Польщі чи Чехії.
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27.07.2022 08:45 Відповісти
це так барани роблять. Удари тра' завдавати згідно своїм планам та аґенді, а не приймати ритм, заданий ворогом.
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27.07.2022 09:25 Відповісти
так отара і вибрала те, що вибрала, так і приймаються рішення.
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27.07.2022 09:57 Відповісти
Будем єто харашо, но пока мусора отобрали трофейньій калаш у пенса инвалида на полтавщине, а судьи вьівернули его карманьі,
В то же время ублюдок арлхамия беспокоится о абрамовиче и кпцапской торговле,
Видимо вова будет бить лохов с помощью
росийскопаспортного гогилашвили под руководством портнова....
Увьі, шобла зеленского єто свора ненасьітньіх подонков, которьім он помогает лошить лохов...
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27.07.2022 09:40 Відповісти
значит если кацапи стрелять небудут, то и ответа не будет
а кто тогда будет освобождать оккупированные территории?
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27.07.2022 09:44 Відповісти
Вчера в Ютьюбе прочтал такое...
КВНщик Ze нагадил в пасть оставному майору дохлого КГБ и получил за єто премию Уинстона Черчилля...
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27.07.2022 09:55 Відповісти
"Нада проста пєрєстать стрєлять" так как "в сваєй галавє я ету вайну уже закончіл"
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27.07.2022 10:07 Відповісти
Та невже??? А Єрмак дозволить?
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27.07.2022 10:10 Відповісти
Пізд@бол
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27.07.2022 10:13 Відповісти
Ну всё. Відповідь ми почули. Теперь и дорогу закинуть можна в шнобак
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27.07.2022 10:17 Відповісти
Алё там, а где ракеты средней дальности и почему западные ссыкуны не предоставляют ассиметричного вооружения аналогов искандер например.
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27.07.2022 10:17 Відповісти
Думаете легко быть королем видосов и прочих вбросов...за одного Артистовича можно заплатить мильярд доляров...а за Ze..аж в 5 раз больше...
Кажуть что вместо Джонсонюка новым премьером Британии буде Элизабет Трасс...
Бедная раZeя.... невезуха...столько бабла ввалили за Индуса...и пролет...
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27.07.2022 10:28 Відповісти
Він як дасть,... так клавіші з піаніни повипадають.
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27.07.2022 10:35 Відповісти
Спершу дерьмака в тюрму посади
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27.07.2022 10:56 Відповісти
Ну давай, по Белгороду, Курску, Брянску, по ихним ТЄЦ, ЖД вокзалам.... Слабо?
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27.07.2022 10:57 Відповісти
Оно не посмеет. Хай гинуть українці, не жалко

"Ми будемо бити у відповідь на удари росіян "
Вова, когда будемо?Еще ни разу небыло
Боишся, уходи, уступи место другому
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27.07.2022 11:15 Відповісти
ну не плохо было бы , выше уже перечислили все проебы , не буду повторятся, натворил ты вовка беды не мало , так что давай , начинай реабилитацию , пора ******* русню на их территории .
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27.07.2022 13:12 Відповісти
 
 