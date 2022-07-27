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НАТО (6206) Столтенберг Єнс (1595) Джонсон Борис (572) Макрон Емманюель (1323)

Джонсон може спробувати стати генсеком НАТО. Макрон буде проти, - Telegraph

джонсон,макрон

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон може спробувати стати новим генеральним секретарем НАТО після того, як чинний генсек організації Єнс Столтенберг у вересні 2023 року піде у відставку.

Про це пише The Telegraph, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Ліга.нет.

Джонсон залишить посаду прем'єра Британії 6 вересня, після чого, як зазначає видання, "зможе деякий час перезарядити свої батареї".

Британський кандидат уже давно розглядався на посаду генсека НАТО через недовіру США до діячів Євросоюзу, які очолюють Альянс, вважають журналісти.

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Британський парламентар Річард Дракс заявив, що підтримає Джонсона на цій посаді.

"Будь-який видатний британець був би чудовим вибором. Якщо це дійсно те, що Борис Джонсон хоче зробити, я, звичайно, підтримаю це", - сказав політик.

Депутат Марк Франсуа заявив, що люди, ймовірно, будуть сперечатися про спадщину Джонсона протягом багатьох років, але одна річ, яка безперечна, - це його абсолютна непохитна підтримка України.

"Якби він подав заявку на посаду генерального секретаря НАТО, я підозрюю, що він міг би покластися на президента Зеленського щодо рекомендації", - сказав Франсуа.

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Водночас колишній командувач британської армії лорд Даннатт вважає, що не підтримував би кандидатуру Джонсона через характер останнього.

"Безперечно, він зробив багато хорошого, і наша повна підтримка України просто фантастична. Але я боюся, що це особисті речі, відсутність чесності, відсутність довіри. Чесно кажучи, ми не хочемо виставляти Бориса Джонсона на міжнародній арені для нових глузувань. Він ганьба нації", - сказав Даннатт.

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Неназваний чиновник Міноборони Великобританії також заявив, що швидше за все президент Франції Емманюель Макрон накладе вето на спробу Джонсона стати генсеком НАТО, оскільки рішення в Альянсі приймаються одноголосно.

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Топ коментарі
+27
Знову ця французька ****** всьому заважає
А Джонсону хай щастить! Це найкращий кандидат на посаду генсека НАТО
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27.07.2022 09:00
+24
Срати на макарона. Давай Борис,порви всіх цих імпотентів,типу столтенберга.👍
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27.07.2022 08:59
+22
Борис Джонсонюк-хай щастить...
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27.07.2022 08:55
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Как можно макрону быть не против, если получает от Газпрома регулярные подачки. Макрон на крючке у утина.
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27.07.2022 08:54 Відповісти
Борис Джонсонюк-хай щастить...
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27.07.2022 08:55 Відповісти
Звісно, виберуть якогось чергового євробюрократа, який вміє "озабочєнно" жувати соплі.
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27.07.2022 08:56 Відповісти
Срати на макарона. Давай Борис,порви всіх цих імпотентів,типу столтенберга.👍
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27.07.2022 08:59 Відповісти
Знову ця французька ****** всьому заважає
А Джонсону хай щастить! Це найкращий кандидат на посаду генсека НАТО
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27.07.2022 09:00 Відповісти
Ні, не найкращій.
Добре що Британці керуються фактами а не емоціями як Українці.
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27.07.2022 09:15 Відповісти
а хто кращий??
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27.07.2022 23:27 Відповісти
Непогано було б, щоб тому генералу, який ляпає язиком " відсутність чесності", хтось пояснив, що
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27.07.2022 09:10 Відповісти
Ляпають язиками тут коментатори недоліків а Британській Генерали кажуть діло й на відміну від деяких несуть відповідальність за свої слова.
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27.07.2022 09:17 Відповісти
Мабуть той генерал у відставці, а то б не дозволив би собі втручатись в політику. А так йому на пенсії можна ляпати що завгодно, щоб навіть кацапам, які оселились в Британії, ндравилось. .
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27.07.2022 09:24 Відповісти
Макрон йде за кораблем, а Джонсонюку - респект.
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27.07.2022 09:11 Відповісти
У НАТО есть США. А Лягушатия без США, Британии - это иностранный легион и ядерное оружие. Эксперты оценивают ВС Франции как 7-ю армию в мире. Реальную силу армии познают в деле. А последнее дело французской армии было в Индокитае в далеких 50-х гождах. И Франция там отгребла
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27.07.2022 09:24 Відповісти
Ще Алжир. І теж забралася зі соромом, піджавши хвоста. Але це була війна с партизанами. Хто у ХХ сторіччі переміг у такій війні з великих гравців? Правильно, ніхто.
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27.07.2022 12:40 Відповісти
Франция всегда была понтовитой, но не более.
На момент оккупации фашистами Франции, франция имела самую оснащенную технически армию в Европе. Но так как французы не воины, а танцоры, капитулировала за 1 месяц и 12 дней. Маленькая Норвегия сопротивлялась два месяца.
Вот как то так.
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27.07.2022 12:18 Відповісти
Макрон буде проти тому що на фоні Бориса виглядає справжнім слимаком
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27.07.2022 15:02 Відповісти
Звісно Макрон буде проти бо ця скотина труслива вже розуміє що він президент Франціїї лайно !
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27.07.2022 22:05 Відповісти
макрон -уродливое трусливое конченое чмо! конечно он будет против Джонсона!
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27.07.2022 23:29 Відповісти
Боря вдихне нове життя в НАТО і дасть "зелене світло" Україні на вступ. І позатикає всяких там *******.
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29.07.2022 16:44 Відповісти
 
 