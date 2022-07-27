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Новини Війна
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Держдепартамент США (1583) росія (63568) Прайс Нед (144)

Вторгнення РФ - це війна за територіальні завоювання, - Держдеп

ворог,враг,русня

Офіційні особи Росії виступають із суперечливими заявами, таким чином викриваючи власну брехню та дезінформацію. Вони дають зрозуміти, що справжня мета РФ - захоплення українських територій.

Про це заявив на брифінгу речник Держдепартаменту США Нед Прайс, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Ліга.нет.

Представник Держдепу нагадав, що до 24 лютого 2022 року світ постійно чув брехню від різних кремлівських чиновників про якусь ймовірну загрозу з боку України, з боку НАТО, з боку Сполучених Штатів.

"І з того часу, а особливо в останні дні, росіяни не гірше за інших роблять свою роботу з розвінчання власної дезінформації та власної брехні. Зверніть увагу на те, що вчора сказав Сергій Лавров ... він назвав президента Зеленського та його уряд у Києві "неприйнятним режимом", – сказав Прайс і нагадав, що минулого тижня Лавров заявив, що "географічні цілі" Росії виходять далеко за межі Донбасу та включають Херсон, Запоріжжя та інші суверенні області України.

Читайте: Росія "допоможе" Україні позбутися "антинародного та антиісторичного режиму" Зеленського, - Лавров

Як зазначив спікер Держдепу, із подібними самовикривальними заявами виступав і російський диктатор Володимир Путін.

"Путін порівнював себе з Петром Великим, зазначав, що коли Петро пішов війною на Швецію, він просто хотів взяти повернути те, що, на думку Петра, належало Росії. Далі президент Путін зазначив, що Росія знову намагається забрати те, що належить їм. Таким чином, високопоставлені російські офіційні особи неодноразово спростовували майже все, що ми чули від них до вторгнення. При цьому вони ясно дали зрозуміти, що це не оборонна операція", - сказав Прайс.

Також читайте: Цілі Путіна в Україні зазнали невдачі, Росія буде тільки ще більше ізольована і принижена, - Конгрес США

Він наголосив, що повномасштабне вторгнення Росії до України - це те, чим завжди здавалося, а саме війна за територіальні завоювання.

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Топ коментарі
+13
Орда на своей территории порядка навести не может а к нам лезет.
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27.07.2022 09:28
+10
Основна мета кацапів, це знищення України.
А територію вони бонусом розраховували отримати.
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27.07.2022 09:40
+9
если не можешь навести порядок на своей территории - разхренячь соседние !!!
тогда, в сравнении с разрухой и бедой по соседям ...своя раша говень будет выглядеть нормально...
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27.07.2022 09:45
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Орда на своей территории порядка навести не может а к нам лезет.
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27.07.2022 09:28 Відповісти
Там Китай порядок наведёт.
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27.07.2022 09:47 Відповісти
Вони завжди цікавляться чо там у хохлов.
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27.07.2022 09:56 Відповісти
не зрозуміло, навіщо їм стільки територій?... а люди для них, які споконвіку жили на цих територіях це щось таке непотрібне, зайве, і, яких, якщо не погодяться на "прекрасну" пропозицію перетворитися на рабів, треба просто знищити...
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27.07.2022 09:30 Відповісти
Звичайний нацизм.
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27.07.2022 09:48 Відповісти
Хотіли б землі - напали в 2014.
То що зараз то є геноцид.

А геноцид СНД почався 300 років тому, тому що ми повинні вмерти щоб землі достались "ізбранній нації".

Сашко Білий, Кушнарев, Кузьма, Бабаєв та ін.
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27.07.2022 10:09 Відповісти
Российское государство ведет себя так, как цыганское племя, которому легче переехать на другую територию, чем привести в порядок свою.

Василий Ключевский.

(1841- 1911год)
Пояснюю простіше: росіяни, по суті своїй - "кочівники" Хоча, буває - живуть століттями на одному й тому самому місці (Коли я в Росії служив - у нас жарт ходив:
- Ты чего себе гараж не строишь? (там гаражі будувалися часто не з-за автомобіля чи мотоцикла, а, в першу чергу - заради погреба і місця для зберігання необхідного в господарстві майна чи матеріалів)
- Так я здесь временно!
- А сколько лет ты тут служишь?
- Десятый год уже!"
Суть "кочівництва" полягає в іншому - вони живуть "одним днем" Подібне у нас помітно на Донбасі Особливо тим, хто жив перед цим у Центральній чи Західній Україні Це вплив саме тих, хто був у 30-ті вселений з російських губерній Все у них "тимчасове" - а не "на віки" Кацапи на допитах дивувалися: "У вас любой погреб - филиал супермаркета!" Бо самі звикли жить не "на віки", а "ат зарплаты до зарплаты" Кабана зарізали - за тиждень з"їли Потім рік сидять на крупах і картоплі (А у мене консервацій у комірчинах - на кілька років наперед Дружина вирішила напекти булочок з грушевим варенням тиждень тому Попросила мене знайти банку Знайшов Банка датована 2015 роком! "Витримана"!)
Саме тому я їм не дивуюся!
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27.07.2022 10:18 Відповісти
Основна мета кацапів, це знищення України.
А територію вони бонусом розраховували отримати.
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27.07.2022 09:40 Відповісти
Жадоба - смертельний гріх! Невже москалям мало тундри й тайги?! Там же ****** безмірно, осваюйте! Не, б..., лізуть до сусіда!
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27.07.2022 09:42 Відповісти
если не можешь навести порядок на своей территории - разхренячь соседние !!!
тогда, в сравнении с разрухой и бедой по соседям ...своя раша говень будет выглядеть нормально...
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27.07.2022 09:45 Відповісти
- Владимир Владимирович, скажите пожалуйста, а Вы можете сделать, чтобы Россия стала богатой, процветающей и демократичной? ...
- Нет, не могу... Россияне не хотят этого сами.... Кроме этого, враги, окружившие Россию со всех сторон, не дают этого сделать... Они не хотят, чтобы Россия такой стала... Зато я могу сделать так, чтобы все наши враги жили хуже нас...
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27.07.2022 10:19 Відповісти
Терорашу треба починати знищувати.
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27.07.2022 09:56 Відповісти
Да ну?. Капитан очевидность. А мы глупые думали что Крым они отжали изза мальчика в трусиках.
Аналитическому отделу хватит бухать.
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27.07.2022 10:03 Відповісти
потвори не територію хочуть забрати, а історію та статус держави Київської Русі правоприємницею якої є Україна, розвинута европейська держава з сталою, історично й ментально, демократією. Україна здавна утвердилася як держава з вагомими здобутками, й досягненнями у всіх сферах суспільно-політичного розвитку.

Перемога України невідворотня.

Слава Націі. піZда фашистський *********.
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27.07.2022 10:14 Відповісти
А далі що, - чергове "ми стурбовані і засуджуємо" та надання нам "аж" чотирьох "Хаймарсів"?! Де визнання московії країною - агресором та виключення її з радбезу ООН, де визнання її спонсором тероризму та власно і саму терористичною державою?! Де негайне впровадження ленд - лізу з так необхідним для України озброєнням?! Ото ж бо, тому як "пізд@ть - нє мєшкі ворочать"... Після всього того, що московити весь час роблять в Україні, всі будь - які затримки та НЕ НАДАННЯ так необхідних нам ОТР для "Хаймарсів" з дальностю дії у 300 км, значної кількості систем ППО/ПРО (а не пари комплексів "у майбутньому"), тощо з боку США виглядають принаймні цинічно та нешляхетно, а взагалі як звичайна "meanness"! А які московити НАСПРАВДІ українці і без ваших "розумних висновків" вже ДАВНО для себе усвідомили! П.С. Як бачимо наочно, у 1939 році Ліга Націй була НАБАГАТО сміливішою щодо радянського союзу як агресора, аніж їхні наступники у вигляді ЦІЛКОМ ІМПОТЕНТНИХ ООН та її "радбезу" стосовно НАБАГАТО МЕНШ небезпечної для "колективного Заходу" ******** московії, яку самі московити називають "російская фєдєрація"! Мабуть це сталось тому, що ті міжнародні діячі дійсно БУЛИ ЧОЛОВІКАМИ "з залізними яйцями", а ******* діячі є лише їхньою "блідою тінню", які ГЕТЬ НЕ ЗДАТНІ НА ВЧИНКИ?! Мабуть так воно і є! На горе для України та її Народу...
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27.07.2022 10:16 Відповісти
Росія поставила перед світовою спільнотою ДУЖЕ ПРОСТУ ПРОБЛЕМУ. ПРОСТУ , ЯК САМА РОСІЯ. І вирішується проблема ПРОСТО . Історія вже має досвід вирішення САМЕ ТАКОЇ ПРОБЛЕМИ.
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27.07.2022 10:25 Відповісти
Представництва світового міжнародного права показують , що вони не мають ані здорового глузду ані КРИТЕРІЇВ для вирішення світових проблем.
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27.07.2022 10:31 Відповісти
А, вот оно как. А то все думали, что это национально-освободительная борьба российских народов. Амеры всё же умеют иногда делать заявы под коксом.
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27.07.2022 10:51 Відповісти
Території то бонус. Мета- знищення всього українського. Тобто звичайний нацизм з геноцидом.
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27.07.2022 11:50 Відповісти
 
 