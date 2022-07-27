Вторгнення РФ - це війна за територіальні завоювання, - Держдеп
Офіційні особи Росії виступають із суперечливими заявами, таким чином викриваючи власну брехню та дезінформацію. Вони дають зрозуміти, що справжня мета РФ - захоплення українських територій.
Про це заявив на брифінгу речник Держдепартаменту США Нед Прайс, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Ліга.нет.
Представник Держдепу нагадав, що до 24 лютого 2022 року світ постійно чув брехню від різних кремлівських чиновників про якусь ймовірну загрозу з боку України, з боку НАТО, з боку Сполучених Штатів.
"І з того часу, а особливо в останні дні, росіяни не гірше за інших роблять свою роботу з розвінчання власної дезінформації та власної брехні. Зверніть увагу на те, що вчора сказав Сергій Лавров ... він назвав президента Зеленського та його уряд у Києві "неприйнятним режимом", – сказав Прайс і нагадав, що минулого тижня Лавров заявив, що "географічні цілі" Росії виходять далеко за межі Донбасу та включають Херсон, Запоріжжя та інші суверенні області України.
Як зазначив спікер Держдепу, із подібними самовикривальними заявами виступав і російський диктатор Володимир Путін.
"Путін порівнював себе з Петром Великим, зазначав, що коли Петро пішов війною на Швецію, він просто хотів взяти повернути те, що, на думку Петра, належало Росії. Далі президент Путін зазначив, що Росія знову намагається забрати те, що належить їм. Таким чином, високопоставлені російські офіційні особи неодноразово спростовували майже все, що ми чули від них до вторгнення. При цьому вони ясно дали зрозуміти, що це не оборонна операція", - сказав Прайс.
Він наголосив, що повномасштабне вторгнення Росії до України - це те, чим завжди здавалося, а саме війна за територіальні завоювання.
Будь ласка, зачекайте...
То що зараз то є геноцид.
А геноцид СНД почався 300 років тому, тому що ми повинні вмерти щоб землі достались "ізбранній нації".
Сашко Білий, Кушнарев, Кузьма, Бабаєв та ін.
Василий Ключевский.
(1841- 1911год)
Пояснюю простіше: росіяни, по суті своїй - "кочівники" Хоча, буває - живуть століттями на одному й тому самому місці (Коли я в Росії служив - у нас жарт ходив:
- Ты чего себе гараж не строишь? (там гаражі будувалися часто не з-за автомобіля чи мотоцикла, а, в першу чергу - заради погреба і місця для зберігання необхідного в господарстві майна чи матеріалів)
- Так я здесь временно!
- А сколько лет ты тут служишь?
- Десятый год уже!"
Суть "кочівництва" полягає в іншому - вони живуть "одним днем" Подібне у нас помітно на Донбасі Особливо тим, хто жив перед цим у Центральній чи Західній Україні Це вплив саме тих, хто був у 30-ті вселений з російських губерній Все у них "тимчасове" - а не "на віки" Кацапи на допитах дивувалися: "У вас любой погреб - филиал супермаркета!" Бо самі звикли жить не "на віки", а "ат зарплаты до зарплаты" Кабана зарізали - за тиждень з"їли Потім рік сидять на крупах і картоплі (А у мене консервацій у комірчинах - на кілька років наперед Дружина вирішила напекти булочок з грушевим варенням тиждень тому Попросила мене знайти банку Знайшов Банка датована 2015 роком! "Витримана"!)
Саме тому я їм не дивуюся!
А територію вони бонусом розраховували отримати.
тогда, в сравнении с разрухой и бедой по соседям ...своя раша говень будет выглядеть нормально...
- Нет, не могу... Россияне не хотят этого сами.... Кроме этого, враги, окружившие Россию со всех сторон, не дают этого сделать... Они не хотят, чтобы Россия такой стала... Зато я могу сделать так, чтобы все наши враги жили хуже нас...
Аналитическому отделу хватит бухать.
Перемога України невідворотня.
Слава Націі. піZда фашистський *********.