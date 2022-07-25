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Росія "допоможе" Україні позбутися "антинародного та антиісторичного режиму" Зеленського, - Лавров

лавров,зеленський

Глава МЗС Росії Сергій Лавров заявив, що країна-окупант допоможе народу України позбутися "антинародного та антиісторичного режиму".

Про це він заявив на зустрічі з постпредами країн-членів Ліги арабських держав у Каїрі, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на російське опозиційне видання "Медуза".

"Нам шкода український народ, який заслуговує на краще. Нам шкода українську історію, яка руйнується у нас на очах, і нам шкода тих, що піддалися державній пропаганді київського режиму, націленої на те, щоб Україна стала вічним ворогом Росії", - сказав Лавров.

Він твердить, що російський та український народи "продовжать жити разом".

"Ми обов'язково допоможемо українському народу позбутися режиму, абсолютно антинародного та антиісторичного", - додав Лавров.

Також читайте: Медведєв слідом за Лавровим заявляє про намір "розширити" війну проти України

Автор: 

Зеленський Володимир (23832) Лавров Сергій (1581) МЗС рф (961) росія (65191)


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Топ коментарі
+78
Знову дозу не розрахував, коняка ******
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25.07.2022 09:30
+73
Украина поможет миру сдыхаться от вонючей, гнилой, решенпомойки.
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25.07.2022 09:32
+58
О! "Помогай" знайшовся! Від вашого "Блазня" з "д"Єрмаком" ми і самі позбавимося! Без "помогаїв"!
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25.07.2022 09:33
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Знову дозу не розрахував, коняка ******
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25.07.2022 09:30 Відповісти
Неправда ваша, бо коняка - недотраханая.
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25.07.2022 09:40 Відповісти
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25.07.2022 09:42 Відповісти
Не понял...
...Лавров что - записался в порохоботы?
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25.07.2022 10:49 Відповісти
Украина поможет миру сдыхаться от вонючей, гнилой, решенпомойки.
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25.07.2022 09:32 Відповісти
Так, але їхній "режим" ми міняти не будемо - кремліни остаточно поховають рашку😏
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25.07.2022 10:30 Відповісти
А якщо ми оголосим їх фюрера і гебельса поза законом? До речі, а чому вони не в розшуку? Я готовий віддати 1 гривню за голову фюрера и гебельса орди...
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25.07.2022 09:32 Відповісти
Статья 353 УК РФ.Планирование, подготовка, развязывание или ведение агрессивной войны
Планирование, подготовка, развязывание или ведение агрессивной войны являются преступлениями против мира. Они...Основным объектом преступного посягательства являются мир и мирное сосуществование между народами. Мир в...Под мирным сосуществованием понимается тип отношений...

Дак кто ж его посадит, он же памятник...
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25.07.2022 09:53 Відповісти
О! "Помогай" знайшовся! Від вашого "Блазня" з "д"Єрмаком" ми і самі позбавимося! Без "помогаїв"!
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25.07.2022 09:33 Відповісти
👍✌
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25.07.2022 09:37 Відповісти
Мы тебе падло поможем избавиться от запора бутылкой от шампанского
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25.07.2022 09:33 Відповісти
Сосать.
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25.07.2022 09:34 Відповісти
Лошадку надо будет освежевать.
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25.07.2022 09:34 Відповісти
Нн ображайте коней - чарівних животних порівнянням з цією істотою рашискою.
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25.07.2022 09:49 Відповісти
Таке враження шо перевал Дятлова накрив всю росію
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25.07.2022 09:34 Відповісти
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25.07.2022 09:35 Відповісти
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25.07.2022 09:35 Відповісти
Україна "допоможе"рашке позбутися антинародного та вполне історичного режиму *****!!!Але народ оркостана НЕ ЗАСЛУГОВУЄ на краще!!!
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25.07.2022 09:35 Відповісти
Тю, та без сопливих... ми й так маемо роботу, опiсля перемоги. ЗЫ... Паадорваная лошадь, не отсвечивай... Лучше заготавливай платочки (поминальные).
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25.07.2022 09:36 Відповісти
Таак, зрозуміло - якісну "Аргентинську муку" за рублі вже не продають...
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25.07.2022 09:36 Відповісти
ми думали, що ви підараси, а ви он які хороші!
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25.07.2022 09:36 Відповісти
Лавров- конякін нюхає щось дуже забористе замість вівса , щоби таке
городити про украінську націю 😠падлюка !!

Кацапи , єдине до вас прохання - від'є@ біться від Украіни назавжди ,
так як ми вас будемо знищувати по всьому світу !

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25.07.2022 09:37 Відповісти
Мы поможем рашке развалится, и убрать путинский антинародный рашистский режим
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25.07.2022 09:37 Відповісти
бред сивой шкапы с говени... меня не интересует...
вы себе помогите не захлебнуться в дерьме...
короче - оте**тесь.... (пардон за мой французский)
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25.07.2022 09:38 Відповісти
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25.07.2022 09:38 Відповісти
Та ладно...
Якщо б дійсно хотіли вбити свою Буратіну, то вже б давно це зробили б.

Ні. Кацапи саме такої паскуди і чекали. Зеленський - це їх джекпот.

От тільки одної дрібниці свинособаки не врахували - українців.
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25.07.2022 09:39 Відповісти
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25.07.2022 09:41 Відповісти
уже тошно читать что эти приматы там несут
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25.07.2022 09:39 Відповісти
Забористый у него план
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25.07.2022 09:41 Відповісти
А откуда Лавров знает мнение народа Украины? Он народ спрашивал? Или в мидовских кокаиновых фантазиях опрос провел?
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25.07.2022 09:44 Відповісти
Як ти лошадь Пржевальського уже всіх зає**бала



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25.07.2022 09:44 Відповісти
Якби хотіли, то вже давно закидали би інфопростір купою реального компромату на Зєлю та Єрамака. Його валом.

Але кремляді цього не роблять, бо вони спільники.
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25.07.2022 09:44 Відповісти
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25.07.2022 09:48 Відповісти
Весело на дивані? Поки нормальні воюють, кроти продовжують працювати на окупантів.

https://www.facebook.com/korchynskyi?__cft__[0]=AZXqx4JDrB4WHJNjEyEyc45bPjtJSO3jwcgRHZkco6Bj6PpYtGSjxtxM2CynIU99uoY4Yn1bcD5EB-BZtFxHHAgsgKdbQHIuuqmOrbulch3LsEWzthdtkGF4qidXz_CsL72ROwQIicOq71zHtOogXHuI&__tn__=-UC%2CP-R Дмитро Корчинський

https://www.facebook.com/korchynskyi?__cft__[0]=AZXqx4JDrB4WHJNjEyEyc45bPjtJSO3jwcgRHZkco6Bj6PpYtGSjxtxM2CynIU99uoY4Yn1bcD5EB-BZtFxHHAgsgKdbQHIuuqmOrbulch3LsEWzthdtkGF4qidXz_CsL72ROwQIicOq71zHtOogXHuI&__tn__=%2CO%2CP-R#?jai 23 липня о 18:22 ·

Окупанти відновили ЛЕП, які були висаджені в повітря у 2015 році, й постачають електроенергію до Криму з Запорізької АЕС.

Чи не для цього український Енергоатом нещодавно запустив третій блок цієї АЕС?

Ще раз: Енергоатом запустив третій блок на АЕС, яка перебуває під контролем окупантів, для того, щоб вони могли постачати електроенергію в окупований Крим.

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Freform.energy%2Fnews%2Fzaporizka-aes-pochala-pratsyuvati-troma-blokami-khmelnitska-pidklyuchila-blok-2-pislya-remontu-magate-20486%3Ffbclid%3DIwAR239fcIe0wyP1ygX8KhviMD23pAjDvnn9pzF4tVguuwdHuMN-gEqu98YuU&h=AT3h1J80Rdnu8106zs-xpuoKmFJeusnf14cCagmy_MALgjdVH90XnP3HX52TeVDp30zpDW-ykPIlQQ3JFV2fdineTDS4AsZnbK-uPkmWhn6PVDkXxgHr34yXz4AWi2tU9YM&__tn__=-UK-R&c[0]=AT3yKriFmlFtBuSCD4I3r70cWuswqLFfmZj4sO1uOAB6Tq3eFmCRaWN-2BHRt3HdvM1PNh9hh0Pa2qznVo4Z11nBIP_hn9cgJoF-BCS0UGjKUmC9rvekAgVPLRynOA4NwmxWfS4GWy56LNP_2nY6AylynOMHMhDyJSxEDcSmrjriyA http://refhttp://reform.energy/news/zaporizka-aes-pochala-pratsyuvati-troma-blokami-khmelnitska-pidklyuchila-blok-2-pislya-remontu-magate-20486?fbclid=iwar239fcie0wyp1ygx8khvimd23pajdvnn9pzf4tvguuwdhumn-gequ98yuuorm.energy/.../zaporizka-aes-pochala.

Тепер розумієте чому американці не хочуть давати нам далекобійні ракети до Хімарсів?

Бо від офісу президента до офісу Енргоатому, де засіли вороги, менше ніж чотири кілометри.

Який сенс обстрілювати ворожі штаби далеко за лінією фронту, якщо один з найбільш шкідливих ворожих штабів спокійно існує неподалік нашого міністерства оборони?
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25.07.2022 09:52 Відповісти
Те, що роблять Зеленський з Єрмаком, на догоду кремлю.

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25.07.2022 09:48 Відповісти
Та і без лаптів якось розберемось.
Зе законнообраний президент. Для цивілізованого способу зміни влади є вибори, про які вже забули на роіськє.
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25.07.2022 09:45 Відповісти
Україна "допоможе" Росії позбутися свого нікчемного існування.
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25.07.2022 09:45 Відповісти
Це вжеточно загнана коняка
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25.07.2022 09:46 Відповісти
якщо росіяне нанесуть удар по Банковій й частина власноможніх жидів з АП випадково загине від удару,
чи розуміють в Парашке, що всі автоматично почнуть дзвонити Петру Алексеевичу та узгоджувати з ним свої рішення?
навіть без товп на вулицях та рішення Верховної Ради.

а вся країна водночас стане втричі більше бандерівською
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25.07.2022 09:47 Відповісти
Они не нанесут удар по своих же. Эта война - кровавый спектакль срежисированный ОП и Кремлем для подрыва духа украинцев, изменения курса Украины на 180° с собственно правовой легализацией этого курса, ликвидация самых активных и умных и тд. Если проанализировать все по крупицам и с первого дня (даже не войны) выборчей кампании 2019г. Все сложится реальную картинку и сценарий.
Кстати, США и некоторые другие это понимают, и потому не могут помогать Украине на полную, не могут себе позволить подарить Зеленскому даже хоть какую либо значимую победу, так как это приведет к заоблачному увеличению рейтинга и закреплению его власти.
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25.07.2022 10:08 Відповісти
Судячи з всього, у вас аргентинська мука з однієї поставки з "лошадью".
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25.07.2022 10:19 Відповісти
Ок. Обоснуй?
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25.07.2022 11:07 Відповісти
Та ні, якраз дуже схоже на правду, і досконально пояснює майже все, що відбувається в країні з 2019.
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25.07.2022 11:34 Відповісти
На россии идиотизм национальное заболевание,страна неизлечимых идиотов.
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25.07.2022 09:47 Відповісти
Лошадь паслась на конопляных полях?....
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25.07.2022 09:48 Відповісти
Припиніть ображати коней - чудових тварин.
Це орк, просто мерзотний орк-рашист.
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25.07.2022 09:51 Відповісти
багато вже режимів завалив ?
мабуть з 1945 р валиш ...
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25.07.2022 09:49 Відповісти
Відповідь Лаврову : - росія вічний ворог Україні !
На вашу '' допомогу '' очікуйте завжди гідний супротив ЗСУ .
Слава Україні !
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25.07.2022 09:48 Відповісти
ми були і будемо ворогами на віки.Особисто я виховую дітей в лютій ненависті до кацапні, і вірю в те що вони продовжать цю справу.
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25.07.2022 09:49 Відповісти
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25.07.2022 09:49 Відповісти
Шизофренія пргресує на РФії.
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25.07.2022 09:50 Відповісти
Хитрые и подлые животные эти мерзкме кацапы. Самые антиисторические и антинародные для украинцев это они. Нацисты. В действительности они хотят уничтожить Украину и ее народ.
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25.07.2022 09:50 Відповісти
xйло не може піти з України з позором - це кінець його режиму і затяжна війна з тими горами трупами які йдуть за порєбрік - це теж кінець його режиму.
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25.07.2022 09:52 Відповісти
Помощь предоставляют тем кто просит. У вас кацапские мерзавцы никто ничего не просит.
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25.07.2022 09:54 Відповісти
походу Лавров і справді вважає "дебілами, ***" постпредів країн-членів Ліги арабських держав.. що так сере їм у голову та сцить в очі
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25.07.2022 09:55 Відповісти
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25.07.2022 09:55 Відповісти
Хитрые кацапские мерзавцы воюют не против киевской власти, а против украинского народа, который они хотят уничтожить.
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25.07.2022 09:58 Відповісти
Йди в сраку, обдовбана кобила, то наш клован і нам вирішувати, коли його виносити з Банкової.
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25.07.2022 10:01 Відповісти
Зеля....ну ти зрозумів гауляйтером братушки тебе робити не збіраються....так що дерьмака у тюрму і ніяких перемовин з свинособаками
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25.07.2022 10:14 Відповісти
Та хто зна? Можливо й оте бовкання коняки є в рамках прикриття зечмонь. Ось мовляв які вони для нас неугодні....
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25.07.2022 12:03 Відповісти
Сегодня у клоунов день.Трибунал.Орбан и конячка в ударе.
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25.07.2022 10:14 Відповісти
О! Концепция поменялась, раньше главный враг был Порошенко, теперь Зеленский.
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25.07.2022 10:16 Відповісти
Что несёт этот пьяный полуармянин. Моя бабушка родилась в 1898 году в Украине и много о ней рассказывала, будучи репрессированной на урал за антисоветчину. И эта чекистская мразота будет мне доказывать, что Украину создал какой-то **@ный ленин.
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25.07.2022 10:20 Відповісти
Що цей старий каплун накурився......
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25.07.2022 10:22 Відповісти
Закінчимо з руснею, а потім з Зеленським розберемося самі.
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25.07.2022 10:24 Відповісти
"антинародный режим" в Украине был даже непричастен к массовому возврату украинцев из-за рубежа,чтобы выбить врага-оккупаета из Украины. Украинский народ уже 8лет и активно уже 6 месяц воюет против антиисторических замашек россии ,которая пытается "писать под себя" (тут каждый может ставить ударение,где захочет) истоирю УКРАИНЫ (пока Украины,а дальше можно переписать (опять про ударение) историю всего мира...Если ещё одна Украина мзды не валяет..
)
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25.07.2022 10:27 Відповісти
що таке "антіісторичний""??????????
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25.07.2022 10:29 Відповісти
Украина поможет научиться казлабаду соблюдать закон.
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25.07.2022 10:31 Відповісти
Кто может пояснить выражение "антиисторический". Это как?
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25.07.2022 10:32 Відповісти
Запропонуєте держфінансування серіалу "Мамік" та відкличете дерьмака, татарова, демченко, та іншу кацапську наволоч, на мордор?
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25.07.2022 10:36 Відповісти
И что им мешало просто жить с нами как с соседями после развала СССР? Ресурсов за поребриком - на многие века хватило бы для безбедной жизни. Ведь живут же мирно Чехия со Словакией. Хорошо сказал Макаревич (по поводу Литвы, но суть та же): https://youtu.be/XI_tCfy0vmk лучше друг по соседству, чем враг в виде братской республики
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25.07.2022 10:47 Відповісти
Лошадь поймала "белку"? Природный феномен...
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25.07.2022 10:55 Відповісти
А ведь знает конь, что сморозил буру, но продолжает. Но ведь однажды прийдёт время сказать реальное. Лицемерие конечно дикое. Вот же тварь!
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25.07.2022 10:56 Відповісти
Ось, як жирик висвічує плани РФ на Зє та Каломойшу:
https://youtu.be/wQ1gHHEma4Y
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25.07.2022 10:57 Відповісти
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25.07.2022 11:00 Відповісти
Наші режими це наші режими. І ми позбуватимемося їх якщо захочемо використовуючи інструменти демократії, як то вибори чи Майдан. А тих кого ми не запрошували нам допомагати ми перетворимо на гній ...Зрозуміла , коняка обкурена?
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25.07.2022 11:05 Відповісти
Якісно лошадь зеблю відмазує, шоб зелені українці сплотілісь вокруг карліка-лідора, і любили його, Маленького Зеленого Брата
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25.07.2022 11:06 Відповісти
А довдо..би у коментарях все рiвно знаходяться....
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25.07.2022 11:12 Відповісти
І від раші і від її зелених дебілоїдів агентів, ми самі позбавимся.
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25.07.2022 11:25 Відповісти
Никак не уймётся Порошенко, уже и Лаврова подкупил!
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25.07.2022 11:30 Відповісти
а де коняра виступала ? Бо араби не повірили як так ! І хто їм буде памагати ? Колись лаврушка обізвав МіДа саудита дебілом, А зараз виступає перед дебілами і вякає: ми ще не починали в Україні. І шейхи з емірами в роздумах, що пора закінчувати те що почали, а їм у відповідь, А ми еще ничего не начинали.
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25.07.2022 11:58 Відповісти
Лавров має бути зарізаний та випотрошений як тварина. Зло повинно бути покаране. Інакше вони не заспокояться.
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25.07.2022 12:12 Відповісти
Лавров кондом використаний. Щоб він здох.
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25.07.2022 12:14 Відповісти
Он утверждает, что русский и украинский народы "продолжат жить вместе". Иди на х... лошадь сутулая со своим говнонародом.
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25.07.2022 12:17 Відповісти
дайте вже коняці пачку цигарок без фільтру
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25.07.2022 12:28 Відповісти
После того, что натворила орда Россия й ордынцы враги украинцев навсегда.
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25.07.2022 12:34 Відповісти
Росія "допоможе" Україні позбутися "антинародного та антиісторичного режиму" Зеленського, - Лавров -алаверди-Україна допоможе кацапам позбутись бандитьсько-нацистського режиму "колективного путлєра"- ЗСУ
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25.07.2022 12:48 Відповісти
Ні, цих треба знищувати разом з сім'ями
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25.07.2022 13:02 Відповісти
Для росіян вимагаю наслідуваності відповідальності за злочини, життя цього старпєру який сам одною ногою вже могилі нічого не варте порівняно з життям однієї дитини
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25.07.2022 13:05 Відповісти
Але спочатку Зеленський допоможе рашинцям звільнитися від утінського режиму.
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25.07.2022 13:09 Відповісти
а як байден казав що треба поміняти х@йла то кацапня одразу кіпіш як це так,

то і ми можем казати що допоможемо прибрати х@йла,
в коробочку дерев'яну
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25.07.2022 13:20 Відповісти
Ще не здерли з цієї коняки підкови?, - час вже вийшов.
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25.07.2022 13:27 Відповісти
"Спецоперация" по спасению своих агентов! Если бы хотели убить Зеленского, до давно бы это сделали, при их то возможностях и наличии стольких предателей во власти!!! Ну, ей-Богу. смешно!
И второе: для спасения украинского народа не убивают десятки тысяч этого же народа, и, причём,
так зверски! Не уничтожают в пыль города и и не уничтожают инфраструктуру, которая может понадобиться им и этому же "освобождённому народу". Это вброшена инфа для спасения авторитета украинской власти и спасению своих кротов. Часть увольняют, часть переводят на другие места. Якобы, что то меняется. Хорошо работает ФСБ украинского разлива!
Там же, в этой власти, и патриотов то нет, всё пропитано связями с россией.
И причём здесь министр иностранных дел вражеской страны? Это фейк. Какой смысл убивать
такого лояльного россии президента, отводившего не раз свои войска по их же желанию, сдавшего своих воинов в плен, открывшего дорогу врагу, разминировав всё, что можно.
Не ведитесь и не рыдайте. Зеленскому ничего не грозит! Грозит скорее всему украинскому народу, поверившему в эту ЧУШЬ! Он со своим миллиардом выскочит в обнимку с Ермаком, а судьба народа под вопросом!
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25.07.2022 14:58 Відповісти
Замість нашого зеленого пропонується свінофашізм та свіномова
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30.07.2022 21:48 Відповісти
 
 