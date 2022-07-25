Росія "допоможе" Україні позбутися "антинародного та антиісторичного режиму" Зеленського, - Лавров

Глава МЗС Росії Сергій Лавров заявив, що країна-окупант допоможе народу України позбутися "антинародного та антиісторичного режиму".

Про це він заявив на зустрічі з постпредами країн-членів Ліги арабських держав у Каїрі, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на російське опозиційне видання "Медуза".

"Нам шкода український народ, який заслуговує на краще. Нам шкода українську історію, яка руйнується у нас на очах, і нам шкода тих, що піддалися державній пропаганді київського режиму, націленої на те, щоб Україна стала вічним ворогом Росії", - сказав Лавров.

Він твердить, що російський та український народи "продовжать жити разом".

"Ми обов'язково допоможемо українському народу позбутися режиму, абсолютно антинародного та антиісторичного", - додав Лавров.

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