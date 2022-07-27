Найманці ПВК "Вагнер" захопили Вуглегірську ТЕС, - британська розвідка
Фахівці британської розвідки підтверджують часткові успіхи росіян в наступальних операціях в Донецькій області.
Про це повідомляється в щоденному звіті щодо ситуації в Україні Міністерства оборони Великобританії в Twitter, передає Цензор.НЕТ.
У звіті йдеться, що приватна військова компанія "Вагнер", яку фінансує Росія, здійснила тактичний наступ на Донбасі в районі Вуглегірської ТЕЦ і сусіднього селища Новолуганське. В британській розвідці припускають, що деякі українські війська, ймовірно, були виведені з цього району.
Крім того, Росія використовує найманців ПВК "Вагнер" не лише в боях в Україні, а й для впливу на країни Африки ще з 2014 року, йдеться в звіті.
Мета візитів міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова до Єгипту, Ефіопії, Уганди та Республіки Конго - пошук підтримки у влади африканських держав у вигляді отримання товарних концесій та їх голосування відповідно до інтересів Росії на міжнародних форумах. Росія намагається схилити владу цих країн до думок про те, що у продовольчій кризі винен Захід.
Будь ласка, зачекайте...
Чому я закликаю ніколи не вірити зведенням нашого Генштабу.
Ти такий кумедний , що навіть google translate не рятує
Але , як ви вірно зазначили , виходить погано
Хоча ви рашисти нішого і не можете
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Дійсно, - шпійони, зазвичай, паляться на дрібницях.
"схоже
Я стараюсь по незалежним, як то по тим"
Комусь слава "підлоги країни" (орфографія збережена) не дає спокою
Я стараюсь по незалежним, як то по тим, які надає gazeta.ua. чи bbc.com. Але й там часто виводять на касапів...
"схоже
Я стараюсь по незалежним, як то по тим"
Лінгвістика підводить (Google-Перекладач прибрехує), типово расэйська побудова речення і з розділовими знаками проблемка й у тебе, і не тільки в останньому коменті.
Так що, трольок ти таки спалився, доречі, звинувачення інших в тролізмі тільки за розділові знаки або подібні дрібниці, теж яскрава ознака троля.
А якщо подивитись скільки ти тут і як коментуєш, то можна зробити висновок, що тільки цим ти і займаєшся.
ПНХ, запарєбрік, в чебурнет, до братів по "розуму".
Але ви помиляєтесь , не два дні тому , а вчора
Користуйтесь шановні окупанти
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Реєстрація:26.07.2022
Аналитики ISW ссылаются на геолоцированное видео, снятое российским солдатом, который идет свободно, не прячась, по шоссе Бахмут-Лисичанск в селе Берестовое.
Бои за это село шли несколько недель, но теперь оно, по сведениям из разных источников, уже некоторое время находится в руках россиян.
"На видео видно, что российская артиллерия практически сровняла Берестовое с землей, и оно стоит пустое, что позволяет предположить, что украинские части организованно отступили из этого района. Российские силы, вероятно, двинутся с этой позиции по шоссе T1302 к Соледару и попытаются штурмовать Бахмут с направления Берестовое-Соледар", - пишет ISW
https://www.bbc.com/russian/live/news-62103069 ВВС
перекладаю слова цього рашиста - зробили пару метрів у перед і то не факт
А тим часом його брати відрізані у Херсоні сидять
Ти не хвилюйся , рашисте, 40 000 вже в землі , чекай нових