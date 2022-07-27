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Найманці ПВК "Вагнер" захопили Вуглегірську ТЕС, - британська розвідка

луганщина,війна,руйнування

Фахівці британської розвідки підтверджують часткові успіхи росіян в наступальних операціях в Донецькій області.

Про це повідомляється в щоденному звіті щодо ситуації в Україні Міністерства оборони Великобританії в Twitter, передає Цензор.НЕТ.

У звіті йдеться, що приватна військова компанія "Вагнер", яку фінансує Росія, здійснила тактичний наступ на Донбасі в районі Вуглегірської ТЕЦ і сусіднього селища Новолуганське. В британській розвідці припускають, що деякі українські війська, ймовірно, були виведені з цього району.

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Крім того, Росія використовує найманців ПВК "Вагнер" не лише в боях в Україні, а й для впливу на країни Африки ще з 2014 року, йдеться в звіті.

Мета візитів міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова до Єгипту, Ефіопії, Уганди та Республіки Конго - пошук підтримки у влади африканських держав у вигляді отримання товарних концесій та їх голосування відповідно до інтересів Росії на міжнародних форумах. Росія намагається схилити владу цих країн до думок про те, що у продовольчій кризі винен Захід.

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Топ коментарі
+36
Це мабуть ті "вагнерівці" яких Боневтік із дєрмаком спасли? Жаль, але нічого не поробиш, вони валять і валять і головне, що в них арта і її багато, а в нас нарід вирішив, шщо краще відбиватися асфальтом.
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27.07.2022 10:44
+35
це ті уїбани яких зеленський рятував від українського правосуддя?
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27.07.2022 10:45
+23
А чому Боневтік про це ні слова в своїх відосах??? Видно Єлдак жаліє клована,щоби сєрдце в нього не йокнуло...
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27.07.2022 10:48
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от тобі й маєш((
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27.07.2022 10:35 Відповісти
Це "маєш" вже 2 дні.
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27.07.2022 10:39 Відповісти
Мда, лажа
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27.07.2022 10:41 Відповісти
цій лажі вже два дні, як вона сталась.
Чому я закликаю ніколи не вірити зведенням нашого Генштабу.
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27.07.2022 10:57 Відповісти
Вір і надалі лише своємо конашенкову , рашисте

Ти такий кумедний , що навіть google translate не рятує
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27.07.2022 11:29 Відповісти
Не дивийтесь , то засланий казачок який маскується під українця

Але , як ви вірно зазначили , виходить погано
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27.07.2022 11:31 Відповісти
ви підераси, вже парами працюєте? один одного вихваляєте
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27.07.2022 13:48 Відповісти
два дебіла висралось. А, може, і один - судячи з того, як розділові знаки виставлені
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27.07.2022 11:45 Відповісти
ахахаха і реально, спалився чувачок на розділових знаках =)
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27.07.2022 11:46 Відповісти
Хлопче, не суди по собі інших.

Хоча ви рашисти нішого і не можете
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27.07.2022 13:11 Відповісти
два дебіла висралось. А, може, і один - судячи з того, як розділові знаки виставлені
***********
Дійсно, - шпійони, зазвичай, паляться на дрібницях.
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27.07.2022 15:55 Відповісти
І не кажи , наприклад



"схоже
Я стараюсь по незалежним, як то по тим"

Комусь слава "підлоги країни" (орфографія збережена) не дає спокою
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27.07.2022 17:03 Відповісти
Таке враження, що генштаб спеціально штовхає українців лазити по рашистських пабліках в пошуках актуальної інформації і новин! Бо оті зведення це ганьбище пропагандистське недолуге.
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27.07.2022 12:14 Відповісти
схоже
Я стараюсь по незалежним, як то по тим, які надає gazeta.ua. чи bbc.com. Але й там часто виводять на касапів...
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27.07.2022 12:33 Відповісти
Незалежний пригожинець . Який ти кумедний дурень
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27.07.2022 13:12 Відповісти


"схоже
Я стараюсь по незалежним, як то по тим"

Лінгвістика підводить (Google-Перекладач прибрехує), типово расэйська побудова речення і з розділовими знаками проблемка й у тебе, і не тільки в останньому коменті.

Так що, трольок ти таки спалився, доречі, звинувачення інших в тролізмі тільки за розділові знаки або подібні дрібниці, теж яскрава ознака троля.
А якщо подивитись скільки ти тут і як коментуєш, то можна зробити висновок, що тільки цим ти і займаєшся.

ПНХ, запарєбрік, в чебурнет, до братів по "розуму".
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27.07.2022 14:12 Відповісти
Ще два дні тому захопили... тільки наші про це не скажуть, поки британці не напишуть...
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27.07.2022 10:43 Відповісти
Казали лол, навіть на тих же deepstatemaps ще від учора зміни

Але ви помиляєтесь , не два дні тому , а вчора
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27.07.2022 11:32 Відповісти
Ну і нехай, тепер чекають на електриків…Українських !!!
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27.07.2022 10:43 Відповісти
Це мабуть ті "вагнерівці" яких Боневтік із дєрмаком спасли? Жаль, але нічого не поробиш, вони валять і валять і головне, що в них арта і її багато, а в нас нарід вирішив, шщо краще відбиватися асфальтом.
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27.07.2022 10:44 Відповісти
Ага , ті самі 30 чоловік , супер-солдатів невмирущих , які вже і Луганську область захватили , а тепер перейшли до Донецької ! Ти дібіл ? А набрані тиждень чи місяць тому в ту ЧВК рахуються вагнерівцями , чи тільки ті яких картопляний передав до рашки
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27.07.2022 12:45 Відповісти
ще Олександр Матросов? три дні як зареєструвався і вже "грудью на амбразуру"
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27.07.2022 13:54 Відповісти
Так, кацапе, який маскується під українця. Тут ти прав, ті "вагненрівці" просте гівно із зеків і наркоманів, ніхто їх не боїться і не такі вони супермени. Тут факт, що таку мразоту спасла наша влада, яку вже давно запідозрили у праці на ворога, але нарід мовчить.
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27.07.2022 14:26 Відповісти
це ті уїбани яких зеленський рятував від українського правосуддя?
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27.07.2022 10:45 Відповісти
А чому Боневтік про це ні слова в своїх відосах??? Видно Єлдак жаліє клована,щоби сєрдце в нього не йокнуло...
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27.07.2022 10:48 Відповісти
В того підара немає серця.
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27.07.2022 10:55 Відповісти
Та скажуть що відійшли на більш укріплені позиції.
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27.07.2022 11:43 Відповісти
А там є те серце??Там крім рояля нічого не йокає....
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27.07.2022 12:47 Відповісти
От якби наші захопили в полон, хоча б одного напівживого,"вагнера" з мінської групи. Цікаво було послухати його версію тих подій.
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27.07.2022 10:50 Відповісти
військова компанія "Вагнер",яку відпустив Єрмак та яку фінансує Росія, здійснила тактичний наступ на Донбасі в районі Вуглегірської ТЕЦ

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27.07.2022 10:50 Відповісти
І наші звичайно її залишили неушкодженою при відступі.
Користуйтесь шановні окупанти
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27.07.2022 11:04 Відповісти
Походу, "Битва за Донбасс" проиграна. Теперь кварталовцы новую битву назовут/придумают, "которая изменит ход войны и станет определяющей"?
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27.07.2022 11:39 Відповісти
По ходу, ты бот
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27.07.2022 11:52 Відповісти
С какого перепуга она проиграна? Разве что во влажных мечтах тролля с сегодняшней регистрацией.
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27.07.2022 11:53 Відповісти
закатай губу кацап! То проіграна ваша всрата спецаперація
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27.07.2022 11:56 Відповісти


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Реєстрація:26.07.2022
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27.07.2022 11:55 Відповісти
№3 ни на какие мысли не наводит, уася? Тут же чуть что критическое напиши - сразу бан. Форум уже в вышивату какую-то сваливается.
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27.07.2022 12:08 Відповісти
Наводить-що тебе кацапентроль сцаними ганчiрками звiдусиль вимiтають,а три нiяк не пiдiтрешся..
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27.07.2022 12:17 Відповісти
Переклад цієї новини не зовсім вірний. Але, я так розумію, це зроблено навмисно на радість багатьом коментаторам, які тут бризкають жовчю
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27.07.2022 12:28 Відповісти
Американский Институт изучения войны (ISW) в очередной https://www.understandingwar.org/backgrounder/russian-offensive-campaign-assessment-july-26 сводке-анализе отмечает, кроме прочего, что россияне за последние два дня, возможно, немного продвинулись вперед в районе на северо-востоке от Бахмута.
Аналитики ISW ссылаются на геолоцированное видео, снятое российским солдатом, который идет свободно, не прячась, по шоссе Бахмут-Лисичанск в селе Берестовое.
Бои за это село шли несколько недель, но теперь оно, по сведениям из разных источников, уже некоторое время находится в руках россиян.
"На видео видно, что российская артиллерия практически сровняла Берестовое с землей, и оно стоит пустое, что позволяет предположить, что украинские части организованно отступили из этого района. Российские силы, вероятно, двинутся с этой позиции по шоссе T1302 к Соледару и попытаются штурмовать Бахмут с направления Берестовое-Соледар", - пишет ISW

https://www.bbc.com/russian/live/news-62103069 ВВС
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27.07.2022 12:41 Відповісти
...возможно, немного продвинулись...

перекладаю слова цього рашиста - зробили пару метрів у перед і то не факт

А тим часом його брати відрізані у Херсоні сидять

Ти не хвилюйся , рашисте, 40 000 вже в землі , чекай нових
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27.07.2022 13:18 Відповісти
Все це добре буде і 100 тис питання інше втрата нашої землі.Якщо не буде контрдій і так проводити бої постійно відступаючи без ротації діла не буде.Там багато хлопців на нулі вже с самого початку.Це питання не до хлопців а до генерального штабу.
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27.07.2022 21:58 Відповісти
Під Високопіллям недолугі генерали просрали котел, Луганську обл. Вже нема, тепер пройо.бують Донецьку, шось у цьому ген.штабі не то робиться
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27.07.2022 13:22 Відповісти
Котла там і не мало бути. Ви поменше онлайн "єкспєртів" дивіться, а то розвели шухер, мапу тицьнули а в кінці виявляється що неправда
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27.07.2022 13:32 Відповісти
 
 