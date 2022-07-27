Найманці ПВК "Вагнер" захопили Вуглегірську ТЕС, - британська розвідка

Фахівці британської розвідки підтверджують часткові успіхи росіян в наступальних операціях в Донецькій області.

Про це повідомляється в щоденному звіті щодо ситуації в Україні Міністерства оборони Великобританії в Twitter, передає Цензор.НЕТ.

У звіті йдеться, що приватна військова компанія "Вагнер", яку фінансує Росія, здійснила тактичний наступ на Донбасі в районі Вуглегірської ТЕЦ і сусіднього селища Новолуганське. В британській розвідці припускають, що деякі українські війська, ймовірно, були виведені з цього району.

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Крім того, Росія використовує найманців ПВК "Вагнер" не лише в боях в Україні, а й для впливу на країни Африки ще з 2014 року, йдеться в звіті.

Мета візитів міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова до Єгипту, Ефіопії, Уганди та Республіки Конго - пошук підтримки у влади африканських держав у вигляді отримання товарних концесій та їх голосування відповідно до інтересів Росії на міжнародних форумах. Росія намагається схилити владу цих країн до думок про те, що у продовольчій кризі винен Захід.

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