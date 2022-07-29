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Новини Війна
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Через антисанітарію окупованим містам Луганщини загрожують інфекції, - Гайдай

луганщина

На окупованій частині Луганщини війська РФ не прибирають тіла загиблих та не вивозять сміття, внаслідок чого існує загроза поширення інфейкцій.

Про це повідомив очільник ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.

"Найбільша проблема на окупованих територіях - це вода, точніше її відсутність. Людей рятують тільки свердловини, але вода з них є небезпечною. Орки не розбирають завали, не вивозять сміття, не прибирають тіла загиблих, а отже є загроза інфекцій. До того ж, вже є випадки отруєнь після вживання води зі свердловин", - розповів глава ОВА.

Також, додав Гайдай, в окупований Сєверодонецьк прибули російські лікарі, вони перебувають в лікарні виключно у захисних костюмах.

Також читайте: Ворог перевіряє наші оборонні укріплення на міцність, - Гайдай. ФОТОрепортаж

Автор: 

інфекції (109) окупація (6713) Гайдай ЛОГА (921) Луганська область (4881)


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Ой, да ладно, уже Днепр с трупной палочкой весь. И в Мариуполе чума. Как по мне это все хреня про инфекции
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29.07.2022 11:53 Відповісти
ха у них вся параша в таком состоянии уже считай после Куликовоской битвы как монголов откупились освободились... засрались....А монгоды за грязь и мусор налагали отдельную мзду подать и налоги... а как свободными стали все вонь срачь грязь инфекции мусор болота отсуствие дорог и культурных отхожих мест..вместо которых под дубком или кустиком... норма для Раиссии..
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29.07.2022 11:58 Відповісти
Господи, рашисты проводят массовые убийства людей а вы про какие то инфекции и отсутствие воды. Кто хотел тот уже выехал с окупированных городов.
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29.07.2022 11:58 Відповісти
 
 