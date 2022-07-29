Через антисанітарію окупованим містам Луганщини загрожують інфекції, - Гайдай
На окупованій частині Луганщини війська РФ не прибирають тіла загиблих та не вивозять сміття, внаслідок чого існує загроза поширення інфейкцій.
Про це повідомив очільник ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.
"Найбільша проблема на окупованих територіях - це вода, точніше її відсутність. Людей рятують тільки свердловини, але вода з них є небезпечною. Орки не розбирають завали, не вивозять сміття, не прибирають тіла загиблих, а отже є загроза інфекцій. До того ж, вже є випадки отруєнь після вживання води зі свердловин", - розповів глава ОВА.
Також, додав Гайдай, в окупований Сєверодонецьк прибули російські лікарі, вони перебувають в лікарні виключно у захисних костюмах.
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