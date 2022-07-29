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Новости Война
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Из-за антисанитарии оккупированным городам Луганщины угрожают инфекции, - Гайдай

луганщина

На оккупированной части Луганской области войска РФ не убирают тела погибших и не вывозят мусор, в результате чего существует угроза распространения инфекций.

Об этом сообщил глава ОВА Сергей Гайдай, передает Цензор.НЕТ.

"Наибольшая проблема на оккупированных территориях - это вода, точнее ее отсутствие. Людей спасают только скважины, но вода из них опасна. Орки не разбирают завалы, не вывозят мусор, не убирают тела погибших, а значит, есть угроза инфекций. К тому же, уже есть случаи отравлений после употребления воды из скважин", – рассказал глава ОВА.

Также, добавил Гайдай, в оккупированный Северодонецк прибыли российские врачи, они находятся в больнице исключительно в защитных костюмах.

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Ой, да ладно, уже Днепр с трупной палочкой весь. И в Мариуполе чума. Как по мне это все хреня про инфекции
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29.07.2022 11:53 Ответить
ха у них вся параша в таком состоянии уже считай после Куликовоской битвы как монголов откупились освободились... засрались....А монгоды за грязь и мусор налагали отдельную мзду подать и налоги... а как свободными стали все вонь срачь грязь инфекции мусор болота отсуствие дорог и культурных отхожих мест..вместо которых под дубком или кустиком... норма для Раиссии..
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29.07.2022 11:58 Ответить
Господи, рашисты проводят массовые убийства людей а вы про какие то инфекции и отсутствие воды. Кто хотел тот уже выехал с окупированных городов.
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29.07.2022 11:58 Ответить
 
 