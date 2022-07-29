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Новини
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Рада завадила "Нафтогазу" вивести 264 млрд грн з бюджету, - Тимошенко

нафтогаз

Парламент не допустив узаконення схеми виведення 264 млрд грн "Нафтогазом".

Про це у Facebook повідомила лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Після майже двох місяців наполегливої боротьби нам таки вдалося не допустити узаконення корупційної схеми виведення "Нафтогазом" із бюджету колосальної суми - 264 мільярдів гривень", - наголосила парламентар.

Так, Рада підтримала рішення, згідно з якими:

- запроваджено мораторій на підвищення тарифів для населення і цін для теплокомуненерго на весь час воєнного стану та 6 місяців після його завершення;
- скорочено на 63 мільярди гривень (тобто на 20%) видатки на купівлю газу;
- санкціоновано аудит НАК "Нафтогаз" та його дочірніх компаній;
- зобов’язано уряд надати дані щодо балансу палива;
- створено спеціальну комісію, яка з’ясує причини та встановить винних у нинішньому колапсі енергетичної сфери.

Тимошенко зазначила, що ТСК очолить Олексій Кучеренко.

"Чия фаховість у питаннях ЖКГ ні у кого не викликає сумнівів. Щойно члени комісії проаналізують діяльність головних енергетичних монополій, ми зможемо напрацювати план виходу з кризової ситуації", - підсумувала вона.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Тимошенко про дефолт "Нафтогазу": Не може компанія вчора показувати 12 млрд прибутку, а сьогодні - бути неплатоспроможною. Готуємо заяви про злочини

Автор: 

ВР (14992) Нафтогаз (4426) Тимошенко Юлія (4697)


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Топ коментарі
+21
А ВИТРЕНКО СУЧЕНОГО ******** СЫНКА ВИТРЕНКО ТАКОЙ ЖЫ ВРАЖИНЫ УКРАИНЫ МЫ ЕЩЕ ДОЛГО БУДЕМ ТЕРПЕТЬ..... ПОЧЕМУ ЭТОТ ГОНДОН НЕ У ПАРАШИ С ОКНОМ В РЕШЕТКУ??????
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29.07.2022 14:17
+18
2015-2017 - прибутки
2018 - виграний суд проти газпрому і суперприбуток
2019 - підписаний злочинний договір на транзит
2020 - злочинець, що підписував договір з газпром, став керівником.
2021 - 60 мільярдів боргів подарували фірташу, 8 мільярдів подарували бенi
2022 - дефолт

P.S.

© Я пришол на один срок что бы сломать систему.
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29.07.2022 14:36
+17
При "пороху" були мільярдні прибутки, прийшли "зелені" -чомусь одні збитки. Криворуких "керувників" до влади привели. Браво73%!!!
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29.07.2022 14:26
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А ВИТРЕНКО СУЧЕНОГО ******** СЫНКА ВИТРЕНКО ТАКОЙ ЖЫ ВРАЖИНЫ УКРАИНЫ МЫ ЕЩЕ ДОЛГО БУДЕМ ТЕРПЕТЬ..... ПОЧЕМУ ЭТОТ ГОНДОН НЕ У ПАРАШИ С ОКНОМ В РЕШЕТКУ??????
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29.07.2022 14:17 Відповісти
Патамушта він - вумний і в курсі, як красти газове бабло. А ще він погодився поділитися цими своїми "знаннями" з дєрмако-зєлєнскими.
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29.07.2022 14:25 Відповісти
Цитата з Wikipedia:" Працював виконавчим директором НАК https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%84%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%B7_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 «Нафтогаз України» (2014-2020)". Це ще за петра першого , в тому числі . Тоді до нього були питання у вас ?
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29.07.2022 14:27 Відповісти
Починаючи з 2014 року державна компанія поступово із чорної діри державного бюджету перетворилась на донора держави. Ще у 2014 році з бюджету витрачено на Нафтогаз 91 млрд грн, а у 2016 році податки підприємств групи вже складали близько 60 млрд грн. А у 2017 році Нафтогаз сплатив до бюджету 23,2 млрд грн податків, що на 45 % більше, ніж у 2016 році. У 2018 році державний бюджет отримав від групи Нафтогаз на 137 млрд грн податків та дивідендів, а це 15 % загальних доходів державного бюджету.

Чистий прибуток групи у 2017 роціhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%84%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%B7_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8#cite_note-7 [7] - 39,4 млрд грн.
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29.07.2022 14:33 Відповісти
проста таланавита дитина таланавытых батьків. Афуєть!! монополіст піднімає ціни на газ для населення - в РАЗИ!!!!майже при тій самій собівартості, і - о чудо, увєлічіваєт прібіль!!Ну це ж нада, так он жыш - еканамічєскій гений вселєннай!! премыю йому срочна - пажызненуйу!! ПЛЯ....
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29.07.2022 14:51 Відповісти
ти економічний факультет у якому Виші отримував ?
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29.07.2022 15:16 Відповісти
Він був у тіні Коболєва й не мав змоги кардинально впливати на дії Нафтогазу. Його діяльність була більше зосереджена на супроводі позову проти грязьпрому, бо там він розраховува на премію.
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29.07.2022 14:50 Відповісти
Сократили расходы на закупку на 20% летом, видимо для того, чтобы докупать эти 20% зимой. Очень любопытно...
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29.07.2022 14:17 Відповісти
Да остановите вы этот газ на времы войны! Гитлера победили без газа. Такое впечатление, что все украинцы готовы всё отдать и сдохнуть за расейский газ.
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29.07.2022 14:22 Відповісти
політичний істіблєшмент готовий, щоб ми всі вмерли за русскій з.й газ.
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29.07.2022 14:33 Відповісти
Якщо добре розібратись,в України вистачить свого власного газу на потреби населення точно. Але зараз не на часі в цьому розбиратись.
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29.07.2022 16:01 Відповісти
скучно бабе воной в дубаях у жужи вот и вякает потихоньку
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29.07.2022 14:41 Відповісти
Дебилы?
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29.07.2022 14:51 Відповісти
слышь, чмо зебильное, чем тебе не нравиться что остановлена очередная схема зе-гнид?
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29.07.2022 15:08 Відповісти
де написано що зупинена схема не подобається?
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29.07.2022 15:16 Відповісти
а схема ли ?

поверить Юле - себя нахібать
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29.07.2022 15:17 Відповісти
Чому друга? Вона не така тупа, підступна, хитра по всім негативним якостям шмарклі може фору дать
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29.07.2022 15:11 Відповісти
Нафтогазу ТРИНДЕЦ! Юлененавистники, давай вперед лейте грязи побольше....
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29.07.2022 14:24 Відповісти
та вона курва, хоч ненавидь її хоч по голівонці гладь.
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29.07.2022 14:34 Відповісти
вот такие тупые Soski и привели войну приведя к власти клоунов
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29.07.2022 15:09 Відповісти
тупой ещё тупее, дальше некуда,

ты целуй её везде, она взрослая уже
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29.07.2022 15:20 Відповісти
при Коболеве нафтогаз и налоги платил сумашедшие, и раисю раздевал на бабки. Интересно а есть хоть одно кадровое назначение ЗЕ, за которое было бы не стыдно?
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29.07.2022 14:24 Відповісти
Только одно - Залужный.
И то, наверное Зеле сильно шарики зажали, чтобы состоялось это назначение.
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29.07.2022 14:28 Відповісти
згоден, дякую
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29.07.2022 14:37 Відповісти
При "пороху" були мільярдні прибутки, прийшли "зелені" -чомусь одні збитки. Криворуких "керувників" до влади привели. Браво73%!!!
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29.07.2022 14:26 Відповісти
2015-2017 - прибутки
2018 - виграний суд проти газпрому і суперприбуток
2019 - підписаний злочинний договір на транзит
2020 - злочинець, що підписував договір з газпром, став керівником.
2021 - 60 мільярдів боргів подарували фірташу, 8 мільярдів подарували бенi
2022 - дефолт

P.S.

© Я пришол на один срок что бы сломать систему.
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29.07.2022 14:36 Відповісти
там де газ,нафта та великі гроші там завжди Тігрюля присутня
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29.07.2022 14:27 Відповісти
Перепрошую, але там більш влучне слово "Гівнюля".
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29.07.2022 14:30 Відповісти
Еще два дебила...
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29.07.2022 14:57 Відповісти
Коломойша вводить на політичну арену ще одну ляльку із свого арсенала.
Ще одна курва із тисяч держ службовців яких варто було б притягнути до відповідальності та позбавити власності.
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29.07.2022 14:27 Відповісти
І вдень і вночі вона працює...
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29.07.2022 14:30 Відповісти
ТСК на Зеленського вийде, а далі що?
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29.07.2022 14:32 Відповісти
Олексія Кучеренко призначили головою ТСК- "І щуку кинули у річку".
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29.07.2022 14:32 Відповісти
Юля и енергетична сфера..., щось дуже нагадує "козел та капуста"...
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29.07.2022 14:33 Відповісти
Юля використовує любий привід для проникнення в НАК Нафтогаз України.
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29.07.2022 14:34 Відповісти
а що сталося, "поізносілася-поіздєржалася" в Дубаях? Ну то курво, треба було головою думати, Дубаї недешеві, треба було десь скромніше їхати.
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29.07.2022 14:35 Відповісти
Прийміть закон про люстрацію усіх теперішніх народних депутатів і президента на наступні вибори. Тоді почнуть думати за перемогу, а не за рейтинги.
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29.07.2022 14:35 Відповісти
Юльок, що тебе газ ніяк не попустить?
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29.07.2022 14:36 Відповісти
Інформаційний ШУМ
А факти:
Грошей - НЕМА.
Газу - НЕМА.
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29.07.2022 14:37 Відповісти
опять иевесторов кинули. платить проценты это уже схема...
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29.07.2022 14:40 Відповісти
Йулі зразу вірю!
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29.07.2022 14:41 Відповісти
Не вірю Тимошенчихі, але Вітренка треба садити з конфіскацією, доки не втік.
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29.07.2022 14:44 Відповісти
Может Рада еще и газ купит?
На свои

Нафтогаз нормально работает, так лезут туда

То долг запретили возвращать (дефолт)
Теперь режут закупки, когда газ только дорожает
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29.07.2022 14:48 Відповісти
Кучеренкр(Тимощенко) дуже фахові...знають де можна вкрасти
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29.07.2022 14:57 Відповісти
Пиарится Юлия...никак не угомонится . Сильно к кормушке хочется
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29.07.2022 14:58 Відповісти
А Пеці ні?
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29.07.2022 15:35 Відповісти
Сколько тут бесполезных идиотов!Вместо благодарности,что Тимошенко и Кучеренко не дали зеленой шпане украсить 264 миллиарда гривен тут вой на болотах!Вы вообще против страны или против Янелоха?
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29.07.2022 15:03 Відповісти
Гниды на работе
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29.07.2022 15:07 Відповісти
Можно еще сэкономить
Газ не покупать и тарифы не платить

А зимой мебелью своей тогда отапливать
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29.07.2022 15:12 Відповісти
На жаль, наші люди здебільшого звикли не вникати в суть того, ЩО говорять, а критерій оцінки для таких - ХТО говорить. Особисто я колись давно зацікавився Тимошенко тому, що серед її ворогів були комуняки, кучми, піховшеки, суркіси, корчинські, фірташі - всі ті, кого я зневажав. І коли почав прислухатися - побачив нестандартного, порядного політика, на відміну від більшості бариг і пустобрехів. Дивишся більшість оцих юлефобських коментів і задаєшся питанням - ви хоч зрозуміли, про що йдеться, чи вас так зазомбували за 20 років наші далеко не незалежні ЗМІ, що слово "Тимошенко" сприймається як "Фас!", а що до чого - зовсім неважливо...
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29.07.2022 16:35 Відповісти
"вивести 264 млрд грн"-яким чином.Здається мені що Юля тупо пи...дить
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29.07.2022 15:05 Відповісти
Если б ты тут не "работал", то мог бы поинтересоваться делами страны.
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29.07.2022 15:08 Відповісти
ТИ МАБУТЬ ЛОХ
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29.07.2022 15:16 Відповісти
Ідіотка.
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29.07.2022 15:51 Відповісти
Народна прикмета,як тільки на слуху Нафтогаз - знай,скоро вилізе Юлька.
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29.07.2022 15:58 Відповісти
 
 