Рада завадила "Нафтогазу" вивести 264 млрд грн з бюджету, - Тимошенко
Парламент не допустив узаконення схеми виведення 264 млрд грн "Нафтогазом".
Про це у Facebook повідомила лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко, інформує Цензор.НЕТ.
"Після майже двох місяців наполегливої боротьби нам таки вдалося не допустити узаконення корупційної схеми виведення "Нафтогазом" із бюджету колосальної суми - 264 мільярдів гривень", - наголосила парламентар.
Так, Рада підтримала рішення, згідно з якими:
- запроваджено мораторій на підвищення тарифів для населення і цін для теплокомуненерго на весь час воєнного стану та 6 місяців після його завершення;
- скорочено на 63 мільярди гривень (тобто на 20%) видатки на купівлю газу;
- санкціоновано аудит НАК "Нафтогаз" та його дочірніх компаній;
- зобов’язано уряд надати дані щодо балансу палива;
- створено спеціальну комісію, яка з’ясує причини та встановить винних у нинішньому колапсі енергетичної сфери.
Тимошенко зазначила, що ТСК очолить Олексій Кучеренко.
"Чия фаховість у питаннях ЖКГ ні у кого не викликає сумнівів. Щойно члени комісії проаналізують діяльність головних енергетичних монополій, ми зможемо напрацювати план виходу з кризової ситуації", - підсумувала вона.
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Чистий прибуток групи у 2017 роціhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%84%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%B7_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8#cite_note-7 [7] - 39,4 млрд грн.
поверить Юле - себя нахібать
ещё тупее, дальше некуда,
ты целуй её везде, она взрослая уже
И то, наверное Зеле сильно шарики зажали, чтобы состоялось это назначение.
2018 - виграний суд проти газпрому і суперприбуток
2019 - підписаний злочинний договір на транзит
2020 - злочинець, що підписував договір з газпром, став керівником.
2021 - 60 мільярдів боргів подарували фірташу, 8 мільярдів подарували бенi
2022 - дефолт
P.S.
© Я пришол на один срок что бы сломать систему.
Ще одна курва із тисяч держ службовців яких варто було б притягнути до відповідальності та позбавити власності.
А факти:
Грошей - НЕМА.
Газу - НЕМА.
На свои
Нафтогаз нормально работает, так лезут туда
То долг запретили возвращать (дефолт)
Теперь режут закупки, когда газ только дорожает
Газ не покупать и тарифы не платить
А зимой мебелью своей тогда отапливать