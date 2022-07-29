Рада завадила "Нафтогазу" вивести 264 млрд грн з бюджету, - Тимошенко

Парламент не допустив узаконення схеми виведення 264 млрд грн "Нафтогазом".

Про це у Facebook повідомила лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Після майже двох місяців наполегливої боротьби нам таки вдалося не допустити узаконення корупційної схеми виведення "Нафтогазом" із бюджету колосальної суми - 264 мільярдів гривень", - наголосила парламентар.

Так, Рада підтримала рішення, згідно з якими:



- запроваджено мораторій на підвищення тарифів для населення і цін для теплокомуненерго на весь час воєнного стану та 6 місяців після його завершення;

- скорочено на 63 мільярди гривень (тобто на 20%) видатки на купівлю газу;

- санкціоновано аудит НАК "Нафтогаз" та його дочірніх компаній;

- зобов’язано уряд надати дані щодо балансу палива;

- створено спеціальну комісію, яка з’ясує причини та встановить винних у нинішньому колапсі енергетичної сфери.

Тимошенко зазначила, що ТСК очолить Олексій Кучеренко.

"Чия фаховість у питаннях ЖКГ ні у кого не викликає сумнівів. Щойно члени комісії проаналізують діяльність головних енергетичних монополій, ми зможемо напрацювати план виходу з кризової ситуації", - підсумувала вона.

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