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Подарував російським окупантам авто: Ексдепутату сільради на Харківщині повідомлено про підозру

прокуратура

53-річному ексдепутату Тернівської сільської ради повідомлено про підозру за фактом передачі матеріальних ресурсів незаконним збройним чи воєнізованим формуванням, створеним на тимчасово окупованій території, та збройним формуванням держави-агресора.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури Харківщини.

За даними слідства, колишній депутат Тернівської сільської ради з моменту окупації військовими РФ с. Тернова Харківського району підтримував, у тому числі публічно, рішення та дії держави-агресора. За це підозрюваний отримував привілейоване ставлення від військових та представників окупаційних сил.

"На початку травня 2022 року, незадовго до звільнення Збройними Силами України с. Тернова, під час відступу окупантів, чоловік, щоб допомогти представникам РФ, передав їм власний автомобіль "ГАЗ 31105", а також автомобіль свого сина "ВАЗ 2110", - зазначили в прокуратурі.

Читайте: Повідомлено про підозру мешканцю Києва, який передавав ворогу дані про військових та тероборону, - прокуратура. ФОТО

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Чергова мерзенна ублюдіна...
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29.07.2022 15:36 Відповісти
Обовязково щоб наш гуманний суд присудив цьому виродку почитати Шевченка....
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29.07.2022 15:40 Відповісти
Ще один колаборант прокаженого світу російських фашистів . Підлягає знищенню.
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29.07.2022 15:45 Відповісти
Може хоч гальмівні трубки понадпилював йолоп на тіх авто.
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29.07.2022 15:50 Відповісти
цікаве чмо
воно підтримувало окупантів словами та діями, крім того, подарувало їм ДВА ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБИ
і залишилося в селі, де гадило після визволення села?

його точно нянька головою з рук в дитинстві впустила.
з горища, не нижче.
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29.07.2022 15:58 Відповісти
От якби односельчани йому дали звіздюлєй… але ж на них потім справу заведуть.
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29.07.2022 16:05 Відповісти
Якщо таких не почнемо знищувати, біда нам буде.
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29.07.2022 16:06 Відповісти
Біда уже ... знищати треба було ще "позавчора" ...
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29.07.2022 16:29 Відповісти
Шкода, що там немає партизанів, бо наша влада тільки висунула підозру, а в країні справжня жорстока війна.
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29.07.2022 17:18 Відповісти
 
 