Подарував російським окупантам авто: Ексдепутату сільради на Харківщині повідомлено про підозру

53-річному ексдепутату Тернівської сільської ради повідомлено про підозру за фактом передачі матеріальних ресурсів незаконним збройним чи воєнізованим формуванням, створеним на тимчасово окупованій території, та збройним формуванням держави-агресора.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури Харківщини.

За даними слідства, колишній депутат Тернівської сільської ради з моменту окупації військовими РФ с. Тернова Харківського району підтримував, у тому числі публічно, рішення та дії держави-агресора. За це підозрюваний отримував привілейоване ставлення від військових та представників окупаційних сил.

"На початку травня 2022 року, незадовго до звільнення Збройними Силами України с. Тернова, під час відступу окупантів, чоловік, щоб допомогти представникам РФ, передав їм власний автомобіль "ГАЗ 31105", а також автомобіль свого сина "ВАЗ 2110", - зазначили в прокуратурі.

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