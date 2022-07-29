Канада надасть Україні ще 450 мільйонів доларів позики, - Мінфін

Україна отримає від Канади додаткових 450 млн канадських доларів.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів, передає Цензор.НЕТ.

"Кабінет Міністрів України вніс зміни до Основних умов здійснення державних зовнішніх запозичень у 2022 році шляхом залучення кредиту від Її Величності Королеви від імені Канади, представленої Міністром фінансів. Проєкт постанови розроблено Мінфіном для можливості збільшення суми пільгового кредиту на 0,45 млрд канадських доларів (екв. 0,351 млрд дол. США) у межах кредитного договору між Україною та Канадою, в результаті чого сума кредиту становитиме 1,45 млрд канадських доларів (екв. 1,131 млрд дол. США)", - йдеться в повідомленні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Канада й надалі допомагатиме Україні обладнанням, технікою та зброєю, - посол Галадза

Кошти будуть спрямовані до державного бюджету для фінансування пріоритетних видатків, зокрема, на забезпечення першочергових соціальних і гуманітарних платежів.

Строк погашення кредиту – 10 років, процентна ставка – 1,69% річних.