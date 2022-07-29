УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
8486 відвідувачів онлайн
Новини Допомога Україні
884 12

Канада надасть Україні ще 450 мільйонів доларів позики, - Мінфін

канада,гроші,долар

Україна отримає від Канади додаткових 450 млн канадських доларів.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів, передає Цензор.НЕТ.

"Кабінет Міністрів України вніс зміни до Основних умов здійснення державних зовнішніх запозичень у 2022 році шляхом залучення кредиту від Її Величності Королеви від імені Канади, представленої Міністром фінансів. Проєкт постанови розроблено Мінфіном для можливості збільшення суми пільгового кредиту на 0,45 млрд канадських доларів (екв. 0,351 млрд дол. США) у межах кредитного договору між Україною та Канадою, в результаті чого сума кредиту становитиме 1,45 млрд канадських доларів (екв. 1,131 млрд дол. США)", - йдеться в повідомленні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Канада й надалі допомагатиме Україні обладнанням, технікою та зброєю, - посол Галадза

Кошти будуть спрямовані до державного бюджету для фінансування пріоритетних видатків, зокрема, на забезпечення першочергових соціальних і гуманітарних платежів.

Строк погашення кредиту – 10 років, процентна ставка – 1,69% річних.

Автор: 

Канада (2202) кредит (3836) Мінфін (3649)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+8
не треба позикииииии..зелені її по офшорах розподілять..а нам до правнуків все повертати..
показати весь коментар
29.07.2022 18:51
+8
показати весь коментар
29.07.2022 18:55
+3
Допомога виявляється новими кредитами і хто їх буде виплачувати та з чого нікого не хвилює. Вони тут жити не збираються.
показати весь коментар
29.07.2022 18:52
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
і турбіну німцям
показати весь коментар
29.07.2022 18:49 Відповісти
не треба позикииииии..зелені її по офшорах розподілять..а нам до правнуків все повертати..
показати весь коментар
29.07.2022 18:51 Відповісти
Допомога виявляється новими кредитами і хто їх буде виплачувати та з чого нікого не хвилює. Вони тут жити не збираються.
показати весь коментар
29.07.2022 18:52 Відповісти
розтріляти зевладу.
показати весь коментар
29.07.2022 19:01 Відповісти
показати весь коментар
29.07.2022 18:55 Відповісти
по бабАм.
показати весь коментар
29.07.2022 18:57 Відповісти
Можна 3Д принтером з глини робити будинки . Потім тільки вікна та двері вставити і пінопластом зовні обклеїти . Пофарбувати . Для тих хто не має де жити. Це швидка технологія . Чомусь влада про це не квапиться
показати весь коментар
29.07.2022 18:58 Відповісти
невигідно..вкрасти нема чого..я про бабло..
показати весь коментар
29.07.2022 19:03 Відповісти
Справжні друзі, які, як-то кажуть, щиро пізнаються в біді. Особлива подяка - славетній українській діаспорі в Канаді! Козацькому роду - нема переводу!
показати весь коментар
29.07.2022 19:00 Відповісти
Дайте дайте, нашими мудакам (дермутатам) на зарплату!!! А то им все пид...м мало!!!
показати весь коментар
29.07.2022 20:01 Відповісти
 
 