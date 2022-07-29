Канада предоставит Украине еще 450 миллионов долларов займа, - Минфин

Украина получит от Канады дополнительные 450 млн канадских долларов.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов, передает Цензор.НЕТ.

"Кабинет Министров Украины внес изменения в Основные условия осуществления государственных внешних заимствований в 2022 году путем привлечения кредита от Ее Величества Королевы от имени Канады, представленного министром финансов. Проект постановления разработан Минфином для возможности увеличения суммы льготного кредита на 0,45 млрд канадских долларов (экв. 0,351 млрд долл. США) в рамках кредитного договора между Украиной и Канадой, в результате чего сумма кредита составит 1,45 млрд канадских долларов (экв. 1,131 млрд долл. США)", - говорится в сообщении.

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Средства будут направлены государственному бюджету для финансирования приоритетных расходов, в частности, на обеспечение первоочередных социальных и гуманитарных платежей.

Срок погашения кредита – 10 лет, процентная ставка – 1,69% годовых.