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Канада предоставит Украине еще 450 миллионов долларов займа, - Минфин

канада,гроші,долар

Украина получит от Канады дополнительные 450 млн канадских долларов.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов, передает Цензор.НЕТ.

"Кабинет Министров Украины внес изменения в Основные условия осуществления государственных внешних заимствований в 2022 году путем привлечения кредита от Ее Величества Королевы от имени Канады, представленного министром финансов. Проект постановления разработан Минфином для возможности увеличения суммы льготного кредита на 0,45 млрд канадских долларов (экв. 0,351 млрд долл. США) в рамках кредитного договора между Украиной и Канадой, в результате чего сумма кредита составит 1,45 млрд канадских долларов (экв. 1,131 млрд долл. США)", - говорится в сообщении.

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Средства будут направлены государственному бюджету для финансирования приоритетных расходов, в частности, на обеспечение первоочередных социальных и гуманитарных платежей.

Срок погашения кредита – 10 лет, процентная ставка – 1,69% годовых.

Автор: 

Канада (2088) кредит (2378) Минфин (1556)


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Топ комментарии
+8
не треба позикииииии..зелені її по офшорах розподілять..а нам до правнуків все повертати..
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29.07.2022 18:51
+8
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29.07.2022 18:55
+3
Допомога виявляється новими кредитами і хто їх буде виплачувати та з чого нікого не хвилює. Вони тут жити не збираються.
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29.07.2022 18:52
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і турбіну німцям
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29.07.2022 18:49 Ответить
не треба позикииииии..зелені її по офшорах розподілять..а нам до правнуків все повертати..
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29.07.2022 18:51 Ответить
Допомога виявляється новими кредитами і хто їх буде виплачувати та з чого нікого не хвилює. Вони тут жити не збираються.
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29.07.2022 18:52 Ответить
розтріляти зевладу.
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29.07.2022 19:01 Ответить
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29.07.2022 18:55 Ответить
по бабАм.
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29.07.2022 18:57 Ответить
Можна 3Д принтером з глини робити будинки . Потім тільки вікна та двері вставити і пінопластом зовні обклеїти . Пофарбувати . Для тих хто не має де жити. Це швидка технологія . Чомусь влада про це не квапиться
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29.07.2022 18:58 Ответить
невигідно..вкрасти нема чого..я про бабло..
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29.07.2022 19:03 Ответить
Справжні друзі, які, як-то кажуть, щиро пізнаються в біді. Особлива подяка - славетній українській діаспорі в Канаді! Козацькому роду - нема переводу!
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29.07.2022 19:00 Ответить
Дайте дайте, нашими мудакам (дермутатам) на зарплату!!! А то им все пид...м мало!!!
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29.07.2022 20:01 Ответить
 
 