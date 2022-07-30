Зеленський запевнив послів G7, що реформи триватимуть

Посли країн "Групи семи" обговорили з Президентом Володимиром Зеленським військові та економічні потреби України у війні з Росією та відзначили продовження реформ.

Про це повідомляється на сторінці Групи у твітері, передає Цензор.НЕТ.

"Посли G7 продовжили діалог із Президентом Зеленським. Цього разу в Одесі, розмовляючи про військові та економічні потреби України у війні з Росією. Нам було приємно почути, що реформи триватимуть, допомагаючи зробити Україну ще більш стійкою проти агресора", - зазначили вони.

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