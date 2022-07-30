Зеленський запевнив послів G7, що реформи триватимуть
Посли країн "Групи семи" обговорили з Президентом Володимиром Зеленським військові та економічні потреби України у війні з Росією та відзначили продовження реформ.
Про це повідомляється на сторінці Групи у твітері, передає Цензор.НЕТ.
"Посли G7 продовжили діалог із Президентом Зеленським. Цього разу в Одесі, розмовляючи про військові та економічні потреби України у війні з Росією. Нам було приємно почути, що реформи триватимуть, допомагаючи зробити Україну ще більш стійкою проти агресора", - зазначили вони.
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"реформи триватимуть.... довго"
Для них розстановка по вміх посадах креатур дерьмака-татрова, це реформа. Влада цілковито переходить під зовнішнє управління кацапами.
Чим не реформа?
ду-май-те !!!!!!!!!!
Чи правильно я зрозумів - наразі на мостах ми їбашемо американськими Хімерами той асфальт, в котрий так гарно вкатувався Ковідний фонд, для того, щоб, не дай боже, його не пустили на РК Вільха?
Martin Luther King Jr.
"Ми с Вовой ******** Мрію"
Скумбрія
Вони брехали, що це не здача в полон на тортури і смерть захисників Маріуполя, а спецоперація з їхнього обміну. Вони брехали ... брешуть, і будуть брехати.
Чому?
Бо 73%українці радо вірять цій брехні. Бо українці їх заохочують тим, що убудь-яка брехня їм "сходить з рук".
https://www.facebook.com/borislav.bereza/posts/pfbid02ixqw5iNLWYtjgosL48Q9bKAAXM2R4VHjR1e9kh55ajKFvKeatp8FHM17CiMGvfaKl?__cft__[0]=AZUE0zqdOJt2ByAfJbWBYn7z-C_Um5ieOgQRQ3T8R0GiDT6xsXcZhxXSIYcSUZ3UoFy68H-bZWXR2PXbm0dKTdPAJZcu8HWPwjfgjvzMB57EWyCX2-F29YqIYSaNk-vkCYcwqykCuvE05PlGGOcMsz4yXu9u-1EnRGCuDhOobVJhzQ&__tn__=%2CO%2CP-R 10 мин. ·
С утра задумался о том, что после вчерашнего запрета Нацбанка выставлять в обменниках табло с курсом валют, следующий запрет будет выставлять ценники в супермаркетах и на рынках. И если понравится, то будет запрет на указание тарифов на комуналку в СМИ. Только сумма в платёжке.
PS Кстати, запрет выставлять табло с курсами валют существует ещё и в... России. И почему я не удивлён?
https://www.facebook.com/leros.geo/posts/pfbid02uFEvaUyaLVASiTeQCerPz95McnT3R6zgzQ9UmfcbAAZd5QfygEbGcVjZYmqnrmWcl?__cft__[0]=AZXKQBEsB0aOxDmr01opGYzL8KZj-pXFnfNbGA50TjE2lF5QQO6CecrBovMcRYFzH2-4u1unCeYxC0iFscwqAhIXBjY4Jtp3B_7e23zwdM29bPJ-xFI3xaqu-ayH2-zo14dD_IB-Ea2eceiE7lKYoyM6&__tn__=%2CO%2CP-R 28 July, 18:07 ·
Де ще знайти країну, яка б під час війни розпродавала державне майно за безцінь
Сьогодні Верховна Рада проголосувала за внесення змін до Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна» (7451)
Така у вас державницька позиція, https://www.facebook.com/zelenskiy.official?__cft__[0]=AZXKQBEsB0aOxDmr01opGYzL8KZj-pXFnfNbGA50TjE2lF5QQO6CecrBovMcRYFzH2-4u1unCeYxC0iFscwqAhIXBjY4Jtp3B_7e23zwdM29bPJ-xFI3xaqu-ayH2-zo14dD_IB-Ea2eceiE7lKYoyM6&__tn__=-]K-R Володимир Зеленський ?
Про це ж в VOGUE не напишуть, як ваше оточення грабуватиме країну під час війни.