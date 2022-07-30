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Новини
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Зеленський запевнив послів G7, що реформи триватимуть

зеленський

Посли країн "Групи семи" обговорили з Президентом Володимиром Зеленським військові та економічні потреби України у війні з Росією та відзначили продовження реформ.

Про це повідомляється на сторінці Групи у твітері, передає Цензор.НЕТ.

"Посли G7 продовжили діалог із Президентом Зеленським. Цього разу в Одесі, розмовляючи про військові та економічні потреби України у війні з Росією. Нам було приємно почути, що реформи триватимуть, допомагаючи зробити Україну ще більш стійкою проти агресора", - зазначили вони.

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Автор: 

G-7 G7 (1035) Зеленський Володимир (23946) реформи (3207)


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Топ коментарі
+24
вы понимаете какие ******** правят Украиной?
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30.07.2022 01:18
+21
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30.07.2022 01:01
+20
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30.07.2022 00:17
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Хорош брехать!
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30.07.2022 00:16 Відповісти
правду каже:

"реформи триватимуть.... довго"
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30.07.2022 00:38 Відповісти
Реформ сейчас нет вообще,а есть деградация госуправления заменяемая произволом
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30.07.2022 01:51 Відповісти
Від маніпуляторів варто вимагати уточнень. Бо розуміння реформ у світу і у них диаметрально протилежне.
Для них розстановка по вміх посадах креатур дерьмака-татрова, це реформа. Влада цілковито переходить під зовнішнє управління кацапами.
Чим не реформа?
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30.07.2022 09:56 Відповісти
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30.07.2022 00:17 Відповісти
що може бути переконливіше для кандидата в Президенти, ніж його курс долара !

ду-май-те !!!!!!!!!!
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30.07.2022 00:40 Відповісти
Інша справа-попередній авторитетний президент, за правління якого доллар стрибнув з 8 до 26. Але ж "це інше".
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30.07.2022 03:48 Відповісти
Курс доллара за президентства Порошенко формувався за наслідками правліня Януковича, собутильника Боневтіка, яким сам розповідав, як два рази в Межегіррі бухав, а скількі разів за межами він ще не зізнався. Це доречі пояснюе наявність в його оточенні маладых регеаналов!
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30.07.2022 08:15 Відповісти
Це тобі Дєрьмак сказав?
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30.07.2022 00:20 Відповісти
Всьо ідьот по плану (с)
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30.07.2022 00:20 Відповісти
"ідіот по плану" - це моцно сказано !
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30.07.2022 00:42 Відповісти
Волод@Volod_Po

Чи правильно я зрозумів - наразі на мостах ми їбашемо американськими Хімерами той асфальт, в котрий так гарно вкатувався Ковідний фонд, для того, щоб, не дай боже, його не пустили на РК Вільха?
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30.07.2022 00:20 Відповісти
******* П
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30.07.2022 00:21 Відповісти
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30.07.2022 00:22 Відповісти
сістрьонка...
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30.07.2022 00:30 Відповісти
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30.07.2022 00:57 Відповісти
Юго-Восток....
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30.07.2022 00:43 Відповісти
"I Have a Dream"
Martin Luther King Jr.

"Ми с Вовой ******** Мрію"
Скумбрія

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30.07.2022 00:47 Відповісти
Зате, які фотосесії можна зацацать?
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30.07.2022 09:32 Відповісти
Ці курви сфоткалися на фоні спаленої кацапами "Мрії". Це жінка президента України?
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31.07.2022 15:19 Відповісти
А чьо лєнка без пива?
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30.07.2022 06:22 Відповісти
Ще не заслужила !
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30.07.2022 06:50 Відповісти
она покурить вышла😂
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30.07.2022 18:53 Відповісти
Криворогие леди
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30.07.2022 18:51 Відповісти
В розумінні - всі ключові посади будуть очолювати тільки надійні агенти ФСБ?!
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30.07.2022 00:22 Відповісти
Триватимуть... звучить так, ніби вони почалися
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30.07.2022 00:25 Відповісти
Буратіна відпрягається по повній, ніби весь світ - рояль.
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30.07.2022 00:25 Відповісти
И это вякает истота, которая ни одной реформы в своей убогой жизни не провела, зато все сделанные до него реформы испохабила и похоронила!
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30.07.2022 00:28 Відповісти
Брехло!!!
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30.07.2022 00:34 Відповісти
А реформами тоже Дерьмак рулит?
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30.07.2022 00:48 Відповісти
Єрмак та Безуглая.
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30.07.2022 06:51 Відповісти
А хто ж. Вони переставляють своїх довбнів з одної посади на іншу.
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30.07.2022 08:15 Відповісти
Здохни
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30.07.2022 00:59 Відповісти
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30.07.2022 01:01 Відповісти
Їхня передвиборча кампанія в 2019 була побудована на суцільній брехні. Вони брехали, що не було ніякої спецоперації по вагнерівцям. Вони брехали, що немає ознак підготовки ворога до нападу, запрошували на шашлики, а самі в цей час евакуйовували свої сім'ї.
Вони брехали, що це не здача в полон на тортури і смерть захисників Маріуполя, а спецоперація з їхнього обміну. Вони брехали ... брешуть, і будуть брехати.
Чому?
Бо 73%українці радо вірять цій брехні. Бо українці їх заохочують тим, що убудь-яка брехня їм "сходить з рук".
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30.07.2022 01:02 Відповісти
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30.07.2022 01:05 Відповісти
вы понимаете какие ******** правят Украиной?
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30.07.2022 01:18 Відповісти
вовчий суд вже реформував? Чи залишив насамкінець, на фініш?
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30.07.2022 01:29 Відповісти
Так що, нав1ть зараз повторимо за1жжену плат1вку, що "на переправ1 коней не м1няють"?
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30.07.2022 01:37 Відповісти
законопроект 4142 прокоментувати не хочеш,реформатор ****?
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30.07.2022 02:56 Відповісти
Дерьмака коли посадит
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30.07.2022 05:28 Відповісти
Воно до сих пір думає що партнери тупі і нічого не бачуть... Ох і зелька, ох і лох
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30.07.2022 06:13 Відповісти
Не може тривати те, чого немає насправді (про реформи Zекоманди)
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30.07.2022 06:23 Відповісти
Це він про те щоб гроші на ЗСУ під час війни направити на дороги падлюки зелен
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30.07.2022 06:34 Відповісти
Членограй вішає їм лапшину на вуха, а вони роблять вид що йому вірять бо жодної реформи з 2019 року не було, а іде дикий, нічим не прикритий відкат.
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30.07.2022 06:49 Відповісти
ермак на місті,татаров теж,прокурор свій,в розвідці співмешканець гогілашвілі,в дбр своє бичьє,в судах ще ті от віті і пєті,в сбу бидло рулить(є багато порядних) -отакі от рехворми от гундосих
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30.07.2022 09:25 Відповісти
https://www.facebook.com/borislav.bereza?__cft__[0]=AZUE0zqdOJt2ByAfJbWBYn7z-C_Um5ieOgQRQ3T8R0GiDT6xsXcZhxXSIYcSUZ3UoFy68H-bZWXR2PXbm0dKTdPAJZcu8HWPwjfgjvzMB57EWyCX2-F29YqIYSaNk-vkCYcwqykCuvE05PlGGOcMsz4yXu9u-1EnRGCuDhOobVJhzQ&__tn__=-UC%2CP-R Борислав Береза

https://www.facebook.com/borislav.bereza/posts/pfbid02ixqw5iNLWYtjgosL48Q9bKAAXM2R4VHjR1e9kh55ajKFvKeatp8FHM17CiMGvfaKl?__cft__[0]=AZUE0zqdOJt2ByAfJbWBYn7z-C_Um5ieOgQRQ3T8R0GiDT6xsXcZhxXSIYcSUZ3UoFy68H-bZWXR2PXbm0dKTdPAJZcu8HWPwjfgjvzMB57EWyCX2-F29YqIYSaNk-vkCYcwqykCuvE05PlGGOcMsz4yXu9u-1EnRGCuDhOobVJhzQ&__tn__=%2CO%2CP-R 10 мин. ·

С утра задумался о том, что после вчерашнего запрета Нацбанка выставлять в обменниках табло с курсом валют, следующий запрет будет выставлять ценники в супермаркетах и на рынках. И если понравится, то будет запрет на указание тарифов на комуналку в СМИ. Только сумма в платёжке.

PS Кстати, запрет выставлять табло с курсами валют существует ещё и в... России. И почему я не удивлён?

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30.07.2022 10:15 Відповісти
https://www.facebook.com/leros.geo?__cft__[0]=AZXKQBEsB0aOxDmr01opGYzL8KZj-pXFnfNbGA50TjE2lF5QQO6CecrBovMcRYFzH2-4u1unCeYxC0iFscwqAhIXBjY4Jtp3B_7e23zwdM29bPJ-xFI3xaqu-ayH2-zo14dD_IB-Ea2eceiE7lKYoyM6&__tn__=-UC%2CP-R Geo Leros

https://www.facebook.com/leros.geo/posts/pfbid02uFEvaUyaLVASiTeQCerPz95McnT3R6zgzQ9UmfcbAAZd5QfygEbGcVjZYmqnrmWcl?__cft__[0]=AZXKQBEsB0aOxDmr01opGYzL8KZj-pXFnfNbGA50TjE2lF5QQO6CecrBovMcRYFzH2-4u1unCeYxC0iFscwqAhIXBjY4Jtp3B_7e23zwdM29bPJ-xFI3xaqu-ayH2-zo14dD_IB-Ea2eceiE7lKYoyM6&__tn__=%2CO%2CP-R 28 July, 18:07 ·

Де ще знайти країну, яка б під час війни розпродавала державне майно за безцінь

Сьогодні Верховна Рада проголосувала за внесення змін до Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна» (7451)

Така у вас державницька позиція, https://www.facebook.com/zelenskiy.official?__cft__[0]=AZXKQBEsB0aOxDmr01opGYzL8KZj-pXFnfNbGA50TjE2lF5QQO6CecrBovMcRYFzH2-4u1unCeYxC0iFscwqAhIXBjY4Jtp3B_7e23zwdM29bPJ-xFI3xaqu-ayH2-zo14dD_IB-Ea2eceiE7lKYoyM6&__tn__=-]K-R Володимир Зеленський ?

Про це ж в VOGUE не напишуть, як ваше оточення грабуватиме країну під час війни.
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30.07.2022 10:16 Відповісти
Реформи на бумазі,а бумага все витерпить.
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30.07.2022 10:59 Відповісти
Патологічний брехло та лютий ворог України, оточив себе агентами фсб призначив ворогів України на ключові державні посади й знищує Україну, послідовно, некваплячись але впевнено.
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30.07.2022 12:20 Відповісти
Про які рехформи цей ідіот мичить?
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30.07.2022 16:27 Відповісти
Балобол, тошнит от его брехни
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30.07.2022 18:49 Відповісти
 
 