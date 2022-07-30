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Кабмін очікує на ухвалення парламентом 50 євроінтеграційних законопроєктів, - Шмигаль

шмигаль

Кабінет міністрів не відкладатиме впровадження європейських директив до завершення війни. Міністри розраховують на те, що парламент уже найближчим часом розгляне 50 поданих і узгоджених євроінтеграційних законопроєктів.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час засідання уряду, передає Цензор.НЕТ.

Шмигаль зазначив, — незабаром міністерства завершать підготовку всіх законопроєктів, які стосуються виконання Угоди про асоціацію з Європейським Союзом.

"Вчора Президент України Володимир Зеленський чітко наголосив, що європейська інтеграція України перейшла від зовнішньополітичного вектору до сфери нашої внутрішньої політики. Ми не відкладаємо впровадження європейських директив та правил на завершення війни. Робимо це зараз. Найближчим часом ми очікуємо, що парламент розгляне 50 поданих і узгоджених євроінтеграційних законопроєктів", - розповів прем'єр.

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"Укладено й працює "енергетичний безвіз" із ЄС, "транспортний безвіз", скасовано мита й квоти на українські товари. Відзавтра можливості для продажу української електроенергії в Європу зростуть у 2,5 раза. Зараз ми експортуємо 100 МВт, а постачатимемо вже 250 МВт, які за рік хочемо збільшити ще у вісім разів. Потенціал нашої країни в експорті електроенергії — мільярди євро", — зазначив Шмигаль.

Автор: 

ВР (14992) євроінтеграція (503) членство в ЄС (1262) електроенергія (6210) Шмигаль Денис (4602)


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Та там не просто 50 потрібно приймати нових і змін в законах (нормативних актах); а всі 50 тисяч... Але й 50 навряд чи до нового року приймуть. Хоча би тому, що через корупційну як судову систему так і *ОПу ключові рішення запровадженні не будуть.
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30.07.2022 01:26 Відповісти
Дерьмак про це знає, він вам дозволить це робити, чи він ніколи не дасть добро?
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30.07.2022 06:57 Відповісти
Знову галіма брехні для лошар73%. Невже хтось з мозком повірить, що прийнявши 50 євроінтеграційних законів, в Україні одразу життя стане як в ЄС?! Ні татарови, ні дєрьмаки, ні інші виродки із Zeкоманди, що знищують Україну зсередини нікуди не дінуться. Так само нікуди не зникнуть традиційні схєматози Zевиродків: скрутки пдв, контробас на митниці, розпил бабла на дорогах та ін.
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30.07.2022 06:33 Відповісти
Уявляю яка там маячня!
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30.07.2022 06:48 Відповісти
Ми вже бачемо наслідки дій цієї влади
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30.07.2022 08:18 Відповісти
Ще один іпотент подібний до тих які в ООН.
Шмигаль, а як тобі гривня по 50 за 1$
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30.07.2022 08:00 Відповісти
РеХворматори плісняві. Це буде на кшталт "судовоі реформи ВАЗеленського 2019", після якої у венеційської комісії волосся дибки стало і завдяки якій судами керує портнов-татаров-бабломойський?
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30.07.2022 10:07 Відповісти
Зелені європо%уїсти з 2019 ігнорувади Європу. Тепер йде галіма імітація якихось "ривків демократії, прискорення в реформах, та нестримна боротьба з корупцією" прикрита прозорою плівкою "нєльзя крітіковать во время вайни".
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30.07.2022 13:31 Відповісти
 
 