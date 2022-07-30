Кабмін очікує на ухвалення парламентом 50 євроінтеграційних законопроєктів, - Шмигаль

Кабінет міністрів не відкладатиме впровадження європейських директив до завершення війни. Міністри розраховують на те, що парламент уже найближчим часом розгляне 50 поданих і узгоджених євроінтеграційних законопроєктів.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час засідання уряду, передає Цензор.НЕТ.

Шмигаль зазначив, — незабаром міністерства завершать підготовку всіх законопроєктів, які стосуються виконання Угоди про асоціацію з Європейським Союзом.

"Вчора Президент України Володимир Зеленський чітко наголосив, що європейська інтеграція України перейшла від зовнішньополітичного вектору до сфери нашої внутрішньої політики. Ми не відкладаємо впровадження європейських директив та правил на завершення війни. Робимо це зараз. Найближчим часом ми очікуємо, що парламент розгляне 50 поданих і узгоджених євроінтеграційних законопроєктів", - розповів прем'єр.

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"Укладено й працює "енергетичний безвіз" із ЄС, "транспортний безвіз", скасовано мита й квоти на українські товари. Відзавтра можливості для продажу української електроенергії в Європу зростуть у 2,5 раза. Зараз ми експортуємо 100 МВт, а постачатимемо вже 250 МВт, які за рік хочемо збільшити ще у вісім разів. Потенціал нашої країни в експорті електроенергії — мільярди євро", — зазначив Шмигаль.