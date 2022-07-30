Блінкен розповів про підсумки першої з лютого розмови з Лавровим, - Кулеба
Держсекретар США Ентоні Блінкен розповів міністру закордонних справ України Дмитру Кулебі про підсумки першої з лютого розмови телефоном з главою МЗС РФ Сергієм Лавровим.
Про це повідомив Кулеба, передає Цензор.НЕТ.
Сторони також обговорили зміцнення співпраці між США та Україною.
"Блінкен повідомив про висновки своєї розмови з міністром закордонних справ Росії. Ми домовилися про подальше зміцнення України у військовому та економічному відношенні і зосередилися на наступних практичних кроках, які дозволять Україні довести російське вторгнення до провалу", - повідомив Кулеба.
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+40 Maxim Ak-Murza
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А може все простіше. На приклад я особисто повірити у напад мокшанців з точки зору здорового глузду на 99% не міг,але 1 % залишав на повну кацапську неадекватність Війну вважав колоніальною яка йде у відкритій формі з 14 року.допускаючи загострення по Дамбасу,-чи вони на нас ,чи ми на них. Ну коридор на Крим,бо вода та логістіка їх додавлювала. Десь так. Вийшло навпаки -кацапська неадекватність 99% помилився. Але москалі ввели армію у тис200. а якби змобілізацією та всим 1000000. та ще зверху? До чого це я? головне це срач,чи свідомо національний,чи зпровокований "про поганих патріотів та просто людей з здоровим глуздом",які не вірили. або не правильно вірили у напад кацапів Так обєктивна мета цієї херні порівнять нас з тими хто у президентській владі також" не вірив",маючи на руках передані союзниками докази, а також вкупі з ворожими агентами, та під їх дудку обеззброював країну. Хлопці,проти нас працюють такі мудрили,що обведуть на раз . іне зрозумієш поки не очухаєшся що співав не своїм голосом НЕ ВЕДІТЬСЯ,НЕ ГРИЗІТЬСЯ,БО ЦЕ ПОРОБЛЕНО, краще скупайтесь у українській воді і все пройде.Слава Україні!
Як тут зараз про подібне кажуть - "потік свідомості" Займись самоосвітою, почитай того ж Нечуя-Левицького чи Коцюбинського Люди вміли логічно і дохідливо писать, а у тебе : "Я упала с самосвала Тормозила головой!" Од того, що ти навчився ліпить куди-попало "Слава Україні", розуму в тебе не додається!
Це добре.І таких людей багато.
Власти Новосибирской области потребовали от руководителей местных предприятий организовать встречи рабочих с военными комиссарами для формирования именного батальона и его отправки в Украину, «Тайга.инфо».
Блінкен з Лавровим "...домовилися про подальше зміцнення України у військовому та економічному відношенні і зосередилися на наступних практичних кроках, які дозволять Україні довести російське вторгнення до провалу" - СПРАВДІ?
Сам Лавров погодився на зміцнення Украіни?
Лаврову - украінське громадянство (оте саме, яке звільнилось після "припинення" у Корбана)!
Ай да Цензор, ваші журналісти і редактори - неперевершені!
Дякую, але я все добре зрозумів: я трохи працював у газеті.
Хочу, щоб зрозуміли і автори з редакторами, що не можна змішувати яблука з апельсинами і вважати, що свині і так поїдять.
Якщо у першому реченні ви пишете про те, що про щось там Блінкен повідомив, і відразу продовжуєте реченням із займенником МИ, то це сприймається як продовження попередньої думки.
А правильно буде написати - "МИ З БЛІНКЕНОМ домовились...".
Інакше вийде не дуже смачний компот.
- Овес нынче дорог. Снимите санкции. И-го-го!
- Вод дебил, ***