Блінкен розповів про підсумки першої з лютого розмови з Лавровим, - Кулеба

Держсекретар США Ентоні Блінкен розповів міністру закордонних справ України Дмитру Кулебі про підсумки першої з лютого розмови телефоном з главою МЗС РФ Сергієм Лавровим.

Про це повідомив Кулеба, передає Цензор.НЕТ.

Сторони також обговорили зміцнення співпраці між США та Україною.

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"Блінкен повідомив про висновки своєї розмови з міністром закордонних справ Росії. Ми домовилися про подальше зміцнення України у військовому та економічному відношенні і зосередилися на наступних практичних кроках, які дозволять Україні довести російське вторгнення до провалу", - повідомив Кулеба.