Байден іде на другий термін, - Білий дім

Чинний президент США Джо Байден має намір брати участь у президентських перегонах 2024 року, щоби піти на другий термін.

Про це сказала в п’ятницю під час брифінгу в Вашингтоні речниця Білого дому Карін Жан-П’єр, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Президент має намір балотуватися у 2024 році",- зауважила офіційна представниця адміністрації Байдена.

Водночас вона підкреслила, що поки зарано говорити про будь-які особливості цього процесу, в тому числі на тлі публікацій з нинішніми невисокими рейтингами підтримки президента серед демократів.

"Ми ще дуже далекі від цього", - сказала Жан-П’єр.

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Вона також підкреслила, що нинішня адміністрація докладає адресних зусиль для того, щоби подолати економічні ускладнення. У цьому зв’язку Жан-П’єр згадала про зусилля Білого дому й особисто президента Байдена щодо зменшення глобальних цін на нафту. Крім того, вона звернула увагу на ухвалення закону про стимулювання виробництва електронних чіпів, який суттєво зменшить виробництво в США від поставок мікросхем з Китаю й інших країн.

Наступні вибори президента США мають відбутися в листопаді 2024 року.

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