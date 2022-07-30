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Байден іде на другий термін, - Білий дім

байден

Чинний президент США Джо Байден має намір брати участь у президентських перегонах 2024 року, щоби піти на другий термін.

Про це сказала в п’ятницю під час брифінгу в Вашингтоні речниця Білого дому Карін Жан-П’єр, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Президент має намір балотуватися у 2024 році",- зауважила офіційна представниця адміністрації Байдена.

Водночас вона підкреслила, що поки зарано говорити про будь-які особливості цього процесу, в тому числі на тлі публікацій з нинішніми невисокими рейтингами підтримки президента серед демократів.

"Ми ще дуже далекі від цього", - сказала Жан-П’єр.

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Вона також підкреслила, що нинішня адміністрація докладає адресних зусиль для того, щоби подолати економічні ускладнення. У цьому зв’язку Жан-П’єр згадала про зусилля Білого дому й особисто президента Байдена щодо зменшення глобальних цін на нафту. Крім того, вона звернула увагу на ухвалення закону про стимулювання виробництва електронних чіпів, який суттєво зменшить виробництво в США від поставок мікросхем з Китаю й інших країн.

Наступні вибори президента США мають відбутися в листопаді 2024 року.

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Автор: 

Байден Джо (2888) США (23032)


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Топ коментарі
+10
В умовах, в яких живе ******** світ, Байден - це слабкий презедент для США і світу.
США і цивілізованому світу потрібні нові Джони Маккейни і Рональди Рейгани на посаді президента Сполучених Штатів.
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30.07.2022 08:55
+5
Зараз почнуться фєєрвєркі з лапатних пєрдаків на запарєбрікє...
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30.07.2022 08:54
+4
То вже навіть не смішно. Хлопчику 80 рочків, має бути якась межа для такої посади. Американський Брєжнєв яким тупо керують та прикриваються то сумно. А якщо помре на інаугурації? Світ збожеволів і зупинятися не збирається.
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30.07.2022 09:56
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Зараз почнуться фєєрвєркі з лапатних пєрдаків на запарєбрікє...
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30.07.2022 08:54 Відповісти
Якраз навпаки. Враховуючи тотальну двохпартійну підтримку України, Байден не дуже рішучий з наданням військової допомоги. Також не забуваємо про любителів рашки серед працівників його адміністрації. Проблема в тому, що Трамп може бути набагато гіршим, а його підтримка населенням зростає і цілком ймовірно, що він може повернутись
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30.07.2022 09:56 Відповісти
Єрмак шось притих, фбр його знайде, папа не допоможе
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30.07.2022 09:59 Відповісти
А що його шукати? Він сидить з Зеленський на Банковій і присутній на всіх зустрічах Зеленського. Думаю, навіть агент-стажер зможе його знайти
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30.07.2022 10:17 Відповісти
В умовах, в яких живе ******** світ, Байден - це слабкий презедент для США і світу.
США і цивілізованому світу потрібні нові Джони Маккейни і Рональди Рейгани на посаді президента Сполучених Штатів.
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30.07.2022 08:55 Відповісти
А бажаеш " мавпу"-Обаму?
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30.07.2022 09:08 Відповісти
В моєму повідомленні згадується Обама?
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30.07.2022 09:11 Відповісти
так и сейчас абама
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30.07.2022 09:16 Відповісти
Воно то так, але де гарантія, що буде саме такий персонаж, а не понторіз Трамп? Краще вже Байден. Ризикувати не хочеться.
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30.07.2022 09:52 Відповісти
лохторат кругом однаковий
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30.07.2022 09:01 Відповісти
От це правда на 100%!

Згадайте гасло Трампа "Make america great again"

Те ж саме, що і рашка. Людям впарюють якусь ефімерну велич.
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30.07.2022 09:56 Відповісти
не приходя в сознание на второй срок. не дай бог.
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30.07.2022 09:02 Відповісти
Настоящий ковбой
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30.07.2022 09:02 Відповісти
Зрозуміло, що еліти управляють США, а президент, він як їх представник, якого обирають люди, на яких впливають еліти. Що нормально. Бо еліти повинні визначати напрямок руху країни. Вони найбільш освічені і найкраще підготовлені, щоб бути ефективними в управлінні інституціями, на ефективній роботі яких і тримається міць США. Але якщо еліти деградують, через бажання отримати результати більш легким шляхом, ніж треба, тобто шахрайством, в тому чи іншому його вигляді, ось тоді починаються проблеми. Бо принципи і закони природи, тривалий час, без відчутних наслідків, обходити не вийде, що добре. Тому, якщо еліти нас підтримують, нам все одно хто там президент. Головне, щоб еліти в США пам'ятали про принципи, завдяки яким вони ними стали.
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30.07.2022 09:03 Відповісти
***... старий вже зараз через день з повітрям здоровається... демократи самі себе зливають - переможе трамп або будь хто інший від республіканців
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30.07.2022 09:04 Відповісти
Його демократи просять не йти на другий строк, Байден відмовився. Хоче боротися.
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30.07.2022 10:22 Відповісти
трампа треба прибрати доки не пізно. Саморобним вибуховим пристроєм. Дистанційно по радиосигналу.
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30.07.2022 09:08 Відповісти
Ще заблукає на виборчій дільниці.
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30.07.2022 09:41 Відповісти
Пускай сначала найдёт потерянные яйца.
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30.07.2022 09:42 Відповісти
То вже навіть не смішно. Хлопчику 80 рочків, має бути якась межа для такої посади. Американський Брєжнєв яким тупо керують та прикриваються то сумно. А якщо помре на інаугурації? Світ збожеволів і зупинятися не збирається.
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30.07.2022 09:56 Відповісти
В совке были кремлевские старцы, а это матерый политик.
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30.07.2022 13:52 Відповісти
https://www.facebook.com/Dmitriy.Korneychuk?__cft__[0]=AZWL-*************************-ddA7mmyAHIWYjqrDq5v_up2i4W6p_KjIdgDOWtylNrIBr0eAxHBEuMkQL4057QrJgk-BuoXm4F_Qzq6ANEbAtjcdiy-Q8csMTb3zBBjV9WStuxybws3uewN6S&__tn__=-]C%2CP-R Дмитрий Корнейчук с https://www.facebook.com/profile.php?id=100065567374187&__cft__[0]=AZWL-*************************-ddA7mmyAHIWYjqrDq5v_up2i4W6p_KjIdgDOWtylNrIBr0eAxHBEuMkQL4057QrJgk-BuoXm4F_Qzq6ANEbAtjcdiy-Q8csMTb3zBBjV9WStuxybws3uewN6S&__tn__=-]C%2CP-R Dmitriy Korneychuk .

https://www.facebook.com/Dmitriy.Korneychuk/posts/***********************************************************************?__cft__[0]=AZWL-*************************-ddA7mmyAHIWYjqrDq5v_up2i4W6p_KjIdgDOWtylNrIBr0eAxHBEuMkQL4057QrJgk-BuoXm4F_Qzq6ANEbAtjcdiy-Q8csMTb3zBBjV9WStuxybws3uewN6S&__tn__=%2CO%2CP-R 16 мин. ·

Республиканцы в США продолжают ломать «договорняки» Байдена и Путлера по разделу Украины.

Конгрессмен Спартц обратилась к генсеку ООН приостановить действие «зернового соглашения», поскольку оно не даёт Украине гарантий безопасности. При том, что США в обмен уже сняли санкции с российских зерна и минудобрений.

Спартц бьет по болевым точкам «договорняка». Поскольку именно «зерновое соглашение» должно помешать Украине пойти в контрнаступление на Юге и сломать планы по аннексии. А вывоз зерна транснациональных корпораций - это то, что получает Байден от Путлера, закрывая глаза на аннексию.
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30.07.2022 10:13 Відповісти
Байден кращий президент США за останні 30 років.
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30.07.2022 10:19 Відповісти
Люди,не лукавте та не пишіть дурниць...
Байден - дійсно кращий за всіх попередників.
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30.07.2022 10:46 Відповісти
хорошая шутка
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30.07.2022 10:57 Відповісти
Я виїзжала з окупаціїї під дулами рашистських автоматів,я бачила ці звірячі очі терористів...
Тому,маю право на свою думку після пережитого....
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30.07.2022 11:13 Відповісти
Маєте право на помилку
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30.07.2022 11:57 Відповісти
рад, что вам удалось вырваться. вы безусловно имеете право на свое мнение. к сожалению именно Байден своими действиями и словами дал путину отмашку на военную агрессию. И помощь, которую окзывают США, он скрепя сердцем вынужден оказывать только под давлением граждан Америки и их предствателей. Я уже не говорю о том в какую задницу он загнал Штаты.
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30.07.2022 12:14 Відповісти
росія вісім років готувалася до війни.
Наша біда в тому,що ми цього не бачили,або не хотіли знати...
Ми можемо філософствувати на тему геополітики,але озброюватися повинні були.
Хто за це відповість?
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30.07.2022 12:39 Відповісти
Чим ?
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30.07.2022 18:15 Відповісти
Дідулі Бідончику вже сьогодні фізично нелегко бути на посаді через ментальні і тілесні хвороби. 2024? Другий термін? Маразматик-колясочник із кисневим балоном під дупою, що перебуває на посаді Президента США. Ппц
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30.07.2022 12:15 Відповісти
именно такой и нужен его окружению
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30.07.2022 13:50 Відповісти
Американський Брєжнєв
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30.07.2022 19:51 Відповісти
Ну, це Байден, якось так, зухвало заявив.
Де нинішнього терміну результати?
Кацапня-то - неподолана!
Якщо їх перемогти - то він може хоч на третій строк ідти!
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30.07.2022 13:02 Відповісти
Там взагалі-то ще Китай через Тайвань погрожує. І каже, що не пустить безтямну ПелозЮ.
"Животворящий" (с) ще не до кінця виконав місію з хаосу в світі. Неміч є неміч.
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30.07.2022 18:02 Відповісти
дуже дивно, невже в США немає більш молодої людини, яка здатна очолити країну? діду вже давно на відпочинок пора, до 2024 йому ще дожити потрібно, а не про другий термін думати.
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30.07.2022 13:35 Відповісти
******* Україні ,не Америка перша відреагувала на початок війни, а Англія зокрема Джонсон
найтупіший нарід обрав ідіота та дебіла і підтримали байдена, тепер точно *******, бо на адміністрацію Америки посприяв весь світ і тоді під тиском цей діяч соціаліст **** вимушений підписати Ленд ліз
Трамп тримав ***** у наморднику, а цей гандон дозволив напасти і свої човники з Чорного моря вивів
Чечня Грузія цей діяч працював у адміністрації срані у'бки
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30.07.2022 13:46 Відповісти
война в Украине будет идти до тех пор, пока в Америке будет слабый президент. Такой как Байден.
Понятно, что американцы могут выбрать еще похлеще - например типа голубя мира Обаму. Но тогда нам вообще писец.
Все очень плохо.
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30.07.2022 15:12 Відповісти
Слабенько. Нема іконок "легіня, який дасть фору молодим" (с) - по пам'яті з написаного однією захопленою сектанткою.

Деменційного сховали з ковідкою на другий день після того, як він пробелькотів про рак.

Стидобище, звичайно, але це на совісті і його однопартійців, які чомусь настільки ненавидять свою країну, що привели до влади (різними способами) подібного персонажа - хоча таке - ідеальна кандидатура для впровадження порядку денного на вимогу певних кіл, його сім'ї яка це дозволила і лохторату - такого "добра" скрізь повно.
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30.07.2022 18:09 Відповісти
Трампістка набрала у рота лайна та плюнула на Байдена.
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30.07.2022 21:41 Відповісти
Сподіваюсь, що американці створять щось посередині між республіканцями та демократами, бо ці вже не можуть впоратись з усіма проблемами у світі. Трамп так накуролесив, що самі упороті республіканці були змушені голосувати за демократів. Це мені розповідав украінський американець, який усе життя голосував до республіканців.
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30.07.2022 21:47 Відповісти
 
 