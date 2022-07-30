Байден іде на другий термін, - Білий дім
Чинний президент США Джо Байден має намір брати участь у президентських перегонах 2024 року, щоби піти на другий термін.
Про це сказала в п’ятницю під час брифінгу в Вашингтоні речниця Білого дому Карін Жан-П’єр, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"Президент має намір балотуватися у 2024 році",- зауважила офіційна представниця адміністрації Байдена.
Водночас вона підкреслила, що поки зарано говорити про будь-які особливості цього процесу, в тому числі на тлі публікацій з нинішніми невисокими рейтингами підтримки президента серед демократів.
"Ми ще дуже далекі від цього", - сказала Жан-П’єр.
Вона також підкреслила, що нинішня адміністрація докладає адресних зусиль для того, щоби подолати економічні ускладнення. У цьому зв’язку Жан-П’єр згадала про зусилля Білого дому й особисто президента Байдена щодо зменшення глобальних цін на нафту. Крім того, вона звернула увагу на ухвалення закону про стимулювання виробництва електронних чіпів, який суттєво зменшить виробництво в США від поставок мікросхем з Китаю й інших країн.
Наступні вибори президента США мають відбутися в листопаді 2024 року.
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США і цивілізованому світу потрібні нові Джони Маккейни і Рональди Рейгани на посаді президента Сполучених Штатів.
Згадайте гасло Трампа "Make america great again"
Те ж саме, що і рашка. Людям впарюють якусь ефімерну велич.
https://www.facebook.com/Dmitriy.Korneychuk/posts/***********************************************************************?__cft__[0]=AZWL-*************************-ddA7mmyAHIWYjqrDq5v_up2i4W6p_KjIdgDOWtylNrIBr0eAxHBEuMkQL4057QrJgk-BuoXm4F_Qzq6ANEbAtjcdiy-Q8csMTb3zBBjV9WStuxybws3uewN6S&__tn__=%2CO%2CP-R 16 мин. ·
Республиканцы в США продолжают ломать «договорняки» Байдена и Путлера по разделу Украины.
Конгрессмен Спартц обратилась к генсеку ООН приостановить действие «зернового соглашения», поскольку оно не даёт Украине гарантий безопасности. При том, что США в обмен уже сняли санкции с российских зерна и минудобрений.
Спартц бьет по болевым точкам «договорняка». Поскольку именно «зерновое соглашение» должно помешать Украине пойти в контрнаступление на Юге и сломать планы по аннексии. А вывоз зерна транснациональных корпораций - это то, что получает Байден от Путлера, закрывая глаза на аннексию.
Байден - дійсно кращий за всіх попередників.
Тому,маю право на свою думку після пережитого....
Наша біда в тому,що ми цього не бачили,або не хотіли знати...
Ми можемо філософствувати на тему геополітики,але озброюватися повинні були.
Хто за це відповість?
Де нинішнього терміну результати?
Кацапня-то - неподолана!
Якщо їх перемогти - то він може хоч на третій строк ідти!
"Животворящий" (с) ще не до кінця виконав місію з хаосу в світі. Неміч є неміч.
найтупіший нарід обрав ідіота та дебіла і підтримали байдена, тепер точно *******, бо на адміністрацію Америки посприяв весь світ і тоді під тиском цей діяч соціаліст **** вимушений підписати Ленд ліз
Трамп тримав ***** у наморднику, а цей гандон дозволив напасти і свої човники з Чорного моря вивів
Чечня Грузія цей діяч працював у адміністрації срані у'бки
Понятно, что американцы могут выбрать еще похлеще - например типа голубя мира Обаму. Но тогда нам вообще писец.
Все очень плохо.
Деменційного сховали з ковідкою на другий день після того, як він пробелькотів про рак.
Стидобище, звичайно, але це на совісті і його однопартійців, які чомусь настільки ненавидять свою країну, що привели до влади (різними способами) подібного персонажа - хоча таке - ідеальна кандидатура для впровадження порядку денного на вимогу певних кіл, його сім'ї яка це дозволила і лохторату - такого "добра" скрізь повно.