Ексдепутату та студентці, що обійняли керівні посади в окупаційній адміністрації Маріуполя, оголошено підозри

Колаборантам, що обійняли посади в окупаційній адміністрації у Маріуполі, заочно повідомлено про підозри.

Про це повідомляють на сторінці Офісу генерального прокурора, передає Цензор.НЕТ.

Колишньому депутату міськради та студентці повідомлено про підозру у колабораційній діяльності (частина 5 статті 111-1 Кримінального кодексу України). Ексчиновнику також повідомлено про підозру у державній зраді (частина 2 статті 111 Кримінального кодексу України).

За даними слідства, навесні 2022 року двоє жителів Маріуполя погодилися на пропозиції окупаційної влади РФ та добровільно обійняли псевдопосади у незаконно створених установах міста. Ексдепутат міськради став заступником так званого "голови адміністрації міста Маріуполь" з питань житлово-комунального господарства та будівництва.

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Чоловік працює над залученням населення до співпраці з окупантами, організацією інвентаризації майна комунальних підприємств, створенням нових псевдоустанов та їх реєстрацією в так званих "органах податкової інспекції "ДНР".

Студентка 4 курсу одного з українських університетів, яку наразі відрахували з навчального закладу, стала керівником так званої громадської приймальні руху "Донецька республіка" у Маріуполі. Жінка пропагує ідеологію РФ щодо окупації України, бере участь в інформаційних заходах, направлених на дискредитацію органів влади і Збройних Сил України.

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В обов'язки колаборантки входить робота з підготовки до проведення фейкових виборів і референдуму щодо визнання легітимності окупаційної адміністрації на території захопленого міста.