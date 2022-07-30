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Новини Російська агресія
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Ексдепутату та студентці, що обійняли керівні посади в окупаційній адміністрації Маріуполя, оголошено підозри

маріуполь

Колаборантам, що обійняли посади в окупаційній адміністрації у Маріуполі, заочно повідомлено про підозри.

Про це повідомляють на сторінці Офісу генерального прокурора, передає Цензор.НЕТ.

Колишньому депутату міськради та студентці повідомлено про підозру у колабораційній діяльності (частина 5 статті 111-1 Кримінального кодексу України). Ексчиновнику також повідомлено про підозру у державній зраді (частина 2 статті 111 Кримінального кодексу України).

За даними слідства, навесні 2022 року двоє жителів Маріуполя погодилися на пропозиції окупаційної влади РФ та добровільно обійняли псевдопосади у незаконно створених установах міста. Ексдепутат міськради став заступником так званого "голови адміністрації міста Маріуполь" з питань житлово-комунального господарства та будівництва.

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Чоловік працює над залученням населення до співпраці з окупантами, організацією інвентаризації майна комунальних підприємств, створенням нових псевдоустанов та їх реєстрацією в так званих "органах податкової інспекції "ДНР".

Студентка 4 курсу одного з українських університетів, яку наразі відрахували з навчального закладу, стала керівником так званої громадської приймальні руху "Донецька республіка" у Маріуполі. Жінка пропагує ідеологію РФ щодо окупації України, бере участь в інформаційних заходах, направлених на дискредитацію органів влади і Збройних Сил України.

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В обов'язки колаборантки входить робота з підготовки до проведення фейкових виборів і референдуму щодо визнання легітимності окупаційної адміністрації на території захопленого міста.

Маріуполь (3235) колабораціонізм (1160) Офіс Генпрокурора (3258)


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Топ коментарі
+10
Навіть прізвищ не назвали.
Це не новина, - це хєрня.
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30.07.2022 13:04
+4
"заочно повідомлено про підозри."
Знов, далі можна не читати.
Імітація бурхливої діяльності бюджетним коштом.
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30.07.2022 13:04
+2
Колаборанты хуже захватчиков. Предателей обязательно настигнет возмездие.
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30.07.2022 13:04
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"заочно повідомлено про підозри."
Знов, далі можна не читати.
Імітація бурхливої діяльності бюджетним коштом.
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30.07.2022 13:04 Відповісти
Навіть прізвищ не назвали.
Це не новина, - це хєрня.
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30.07.2022 13:04 Відповісти
Колаборанты хуже захватчиков. Предателей обязательно настигнет возмездие.
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30.07.2022 13:04 Відповісти
какие стремительные карьеры...
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30.07.2022 13:05 Відповісти
пипец.......
- Ваш муж в плену, желаете поговорить?
- После 9 вечера позвоните, я на работе.
https://twitter.com/i/status/1553286875728646145
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30.07.2022 13:07 Відповісти
будет 200 - тогда и позвоните, белый лада куплю, однако.
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30.07.2022 13:12 Відповісти
вроде и хорошо, но почему всегда заочно? Может таки собраться и пересажать ватников на пока еще подконтрольной территории? Или для сбу и "наших"судей это неприемлимо?
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30.07.2022 13:10 Відповісти
а зараз питання до знатоков...Коли Україна звільниться від загарбників , чи матиме молодь можливість кар\єрного росту як при орках, чи повернуться Котлети і продовжать царювати?
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30.07.2022 13:21 Відповісти
При Зечмі у вигляді катлєти.
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30.07.2022 14:13 Відповісти
4 чи 3 роки Україна вчила в виші ту курву. І вона не одна. Тому що хтось сказав, що дєткі з дамбасу і Крима поза конкурсом. Ну-ну. Вчить далі ту ******* з дамбасу.
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30.07.2022 14:12 Відповісти
по-моєму, підозру давно пора очно оголосити Верещук. і ще цілому ряду зелених слуг.
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30.07.2022 15:28 Відповісти
Верховній Раді України слід невідкладно прийняти закон, який би передбачав процедуру позбавлення громадянства України за співпрацю з ворогом колаборантів і державних зрадників.
Внести зміни до законів, за якими судам на підставі клопотань слідчих або прокурорів, які супроводжують відповідні кримінальні провадження, проводити заочний розгляд справ про позбавлення громадянства України осіб, які обгрунтовано підозрюються у колаборації чи державній зраді.
У випадках наявності в матеріалах справи незаперечних доказів співпраці підозрюваних, обвинувачених з ворогом, що варіфіковані належним чином, судові рішення про позбавлення громадянства України цих суб'єктів виносити без проведення судових засідань у спрощеному порядку з наступним їх оприлюдненням після набрання ними законної сили.
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30.07.2022 15:54 Відповісти
Згоден на 100%.
Тільки варіфіковані = верифіковані. Від латинського veritas - правда, істина.

В https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%BC%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D1%96%D1%84%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F римській міфології , Верітас (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 лат. Veritas), має значення «істини». Була https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BD%D1%8F богинею https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0 істини , дочкою https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%81 Хроноса , та мати https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D1%80%D1%82%D1%83%D1%81 Віртус . Вважалося, що вона сховалася на дні https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%B5_%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BE святого джерела , тому що була настільки невловимою. Її зображали молодою дівою в білому одязі.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%96%D1%82%D0%B0%D1%81#cite_note-1 [1]
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30.07.2022 16:52 Відповісти
 
 