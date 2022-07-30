Ексдепутату та студентці, що обійняли керівні посади в окупаційній адміністрації Маріуполя, оголошено підозри
Колаборантам, що обійняли посади в окупаційній адміністрації у Маріуполі, заочно повідомлено про підозри.
Про це повідомляють на сторінці Офісу генерального прокурора, передає Цензор.НЕТ.
Колишньому депутату міськради та студентці повідомлено про підозру у колабораційній діяльності (частина 5 статті 111-1 Кримінального кодексу України). Ексчиновнику також повідомлено про підозру у державній зраді (частина 2 статті 111 Кримінального кодексу України).
За даними слідства, навесні 2022 року двоє жителів Маріуполя погодилися на пропозиції окупаційної влади РФ та добровільно обійняли псевдопосади у незаконно створених установах міста. Ексдепутат міськради став заступником так званого "голови адміністрації міста Маріуполь" з питань житлово-комунального господарства та будівництва.
Чоловік працює над залученням населення до співпраці з окупантами, організацією інвентаризації майна комунальних підприємств, створенням нових псевдоустанов та їх реєстрацією в так званих "органах податкової інспекції "ДНР".
Студентка 4 курсу одного з українських університетів, яку наразі відрахували з навчального закладу, стала керівником так званої громадської приймальні руху "Донецька республіка" у Маріуполі. Жінка пропагує ідеологію РФ щодо окупації України, бере участь в інформаційних заходах, направлених на дискредитацію органів влади і Збройних Сил України.
В обов'язки колаборантки входить робота з підготовки до проведення фейкових виборів і референдуму щодо визнання легітимності окупаційної адміністрації на території захопленого міста.
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Знов, далі можна не читати.
Імітація бурхливої діяльності бюджетним коштом.
Це не новина, - це хєрня.
- Ваш муж в плену, желаете поговорить?
- После 9 вечера позвоните, я на работе.
https://twitter.com/i/status/1553286875728646145
Внести зміни до законів, за якими судам на підставі клопотань слідчих або прокурорів, які супроводжують відповідні кримінальні провадження, проводити заочний розгляд справ про позбавлення громадянства України осіб, які обгрунтовано підозрюються у колаборації чи державній зраді.
У випадках наявності в матеріалах справи незаперечних доказів співпраці підозрюваних, обвинувачених з ворогом, що варіфіковані належним чином, судові рішення про позбавлення громадянства України цих суб'єктів виносити без проведення судових засідань у спрощеному порядку з наступним їх оприлюдненням після набрання ними законної сили.
Тільки варіфіковані = верифіковані. Від латинського veritas - правда, істина.
В https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%BC%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D1%96%D1%84%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F римській міфології , Верітас (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 лат. Veritas), має значення «істини». Була https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BD%D1%8F богинею https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0 істини , дочкою https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%81 Хроноса , та мати https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D1%80%D1%82%D1%83%D1%81 Віртус . Вважалося, що вона сховалася на дні https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%B5_%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BE святого джерела , тому що була настільки невловимою. Її зображали молодою дівою в білому одязі.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%96%D1%82%D0%B0%D1%81#cite_note-1 [1]