Катар надав Україні $5 мільйонів на медичну допомогу

У межах ініціативи United24 від державної організації Катару фонду Qatar Fund For Development на рахунок Міністерства охорони здоров’я України надійшли 5 мільйонів доларів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє МОЗ.

Зазначається, що кошти будуть спрямовані на закупівлю машин швидкої медичної допомоги, а також наркозно-дихальних апаратів для проведення інгаляційної анестезії під час хірургічних втручань у медзакладах.

"Уперше за два місяці роботи United24 на медичну допомогу був зроблений внесок від великого фонду. Такі пожертви від фондів критично важливі для нас, адже ми розуміємо, що одним платежем можемо закрити велику потребу", – зауважив міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко.

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Очільник МОЗ подякував фонду за "суттєвий внесок у порятунок життів". "Запрошуємо інші організації до взаємодії, щоби кошти, зібрані на допомогу українцям, були використані ефективно та цілеспрямовано", – додав він.