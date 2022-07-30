Польща підготувала ще вісім гаубиць Krab для України, - ЗМІ
Вісім польських гаубиць Krab готові до передачі українській стороні.
Як інофрмує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Polskie Radio24.
Як зазначається, вісім САУ Krab із підписаного в червні контракту з Україною готові до передачі одержувачу, обладнання чекає на завершення останніх формальностей і буде транспортовано в Україну.
Наразі у Польщі завершується чергове навчання для солдатів української армії, які керуватимуть гаубицями.
Наголошується, що ці гаубиці – це не безоплатна допомага, а контракт вартістю понад три мільярди злотих, який передбачає виробництво компанією Huta Stalowa Wola для української артилерії близько 60 Krab та додаткових машин. Такий договір був підписаний між Україною і Польщею в Києві на почату червня.
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Навязывали нам только "дружбу с РФ" после 14 порох якобы "против РФ" но оружия не заказал ... а дальше ограничивал...
А еще не забывайте: почему взорвалось 18 складов....
Это около 2-3 млн тонн снарядов...
Не забывайте: что НКВД управлялось неросиянами, а такими же как Беня и тд.
Голодомор в прошлом и будущем будет навязано ими, снова скоро настанет, приготовтесь.
Ппц..
на озброєнні армії Північної Македонії перебувала 31 машина такого типу. Ці танки влада Скоп'є отримала від РФ у 2000 році під час збройного протистояння македонської влади із албанськими повстанцями.
https://www.youtube.com/watch?v=yqeNyfOKSZY
Велика подяка союзникам!