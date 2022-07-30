Польща підготувала ще вісім гаубиць Krab для України, - ЗМІ

Вісім польських гаубиць Krab готові до передачі українській стороні.

Як інофрмує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Polskie Radio24.

Як зазначається, вісім САУ Krab із підписаного в червні контракту з Україною готові до передачі одержувачу, обладнання чекає на завершення останніх формальностей і буде транспортовано в Україну.

Наразі у Польщі завершується чергове навчання для солдатів української армії, які керуватимуть гаубицями.

Наголошується, що ці гаубиці – це не безоплатна допомага, а контракт вартістю понад три мільярди злотих, який передбачає виробництво компанією Huta Stalowa Wola для української артилерії близько 60 Krab та додаткових машин. Такий договір був підписаний між Україною і Польщею в Києві на почату червня.

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