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Польща підготувала ще вісім гаубиць Krab для України, - ЗМІ

краб

Вісім польських гаубиць Krab готові до передачі українській стороні.

Як інофрмує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Polskie Radio24.

Як зазначається, вісім САУ Krab із підписаного в червні контракту з Україною готові до передачі одержувачу, обладнання чекає на завершення останніх формальностей і буде транспортовано в Україну. 

Наразі у Польщі завершується чергове навчання для солдатів української армії, які керуватимуть гаубицями.

Наголошується, що ці гаубиці – це не безоплатна допомага, а контракт вартістю понад три мільярди злотих, який передбачає виробництво компанією Huta Stalowa Wola для української артилерії близько 60 Krab та додаткових машин. Такий договір був підписаний між Україною і Польщею в Києві на почату червня.

Також читайте: У Польщі оголосили збір 5 млн злотих на бойові безпілотники для України

Автор: 

зброя (7472) Польща (8529) допомога (8371)


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Топ коментарі
+25
Полякам як справжнім друзям України-черговий респектище...
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30.07.2022 18:25
+15
Крабы - яркий пример тому, шо не завжди варто изобретать свой собственный велосипед. Поляки смайстрячили весьма себе неплохую САУ из компонентов, собранных по всему цивилизованному Миру - от Ю.Кореи до ВБ.
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30.07.2022 18:32
+12
Дякуємо Вам.
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30.07.2022 18:25
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Полякам як справжнім друзям України-черговий респектище...
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30.07.2022 18:25 Відповісти
будуть знову шкварені кацаби )) https://www.youtube.com/watch?v=sY5j-lfGQOU https://www.youtube.com/watch?v=sY5j-lfGQOU

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30.07.2022 18:51 Відповісти
Никто из Президентов не смог наклепать оружия...
Навязывали нам только "дружбу с РФ" после 14 порох якобы "против РФ" но оружия не заказал ... а дальше ограничивал...

А еще не забывайте: почему взорвалось 18 складов....
Это около 2-3 млн тонн снарядов...

Не забывайте: что НКВД управлялось неросиянами, а такими же как Беня и тд.
Голодомор в прошлом и будущем будет навязано ими, снова скоро настанет, приготовтесь.
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30.07.2022 18:54 Відповісти
Дякуємо Вам.
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30.07.2022 18:25 Відповісти
А стволы кто и из чего делал.?
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30.07.2022 18:26 Відповісти
«Рейнметалл»
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30.07.2022 18:57 Відповісти
Отличная новость, тем более,что по данным Oryx, минимум одна САУ на сегодня потеряна в боях.
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30.07.2022 18:28 Відповісти
Польша поставила 18 САУ безвозмездно. Вот эти восемь из контракта на 54 ед. за денежку.
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30.07.2022 18:47 Відповісти
Для Украины краб для касапов гроб.
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30.07.2022 18:29 Відповісти
Слава Польші! Україні Слава ! Країни-сестри....
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30.07.2022 18:31 Відповісти
Хто не хоче рашистів на своїх кордонах то це Поляки, інші в основному допомогу надають за гроші США, поляки ж справді по братськи, дякуємо.
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30.07.2022 18:32 Відповісти
ці так само за гроші. новину взагалі читав?
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30.07.2022 18:39 Відповісти
Ці - так. Все попереднє - безкоштовно.
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30.07.2022 20:52 Відповісти
Крабы - яркий пример тому, шо не завжди варто изобретать свой собственный велосипед. Поляки смайстрячили весьма себе неплохую САУ из компонентов, собранных по всему цивилизованному Миру - от Ю.Кореи до ВБ.
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30.07.2022 18:32 Відповісти
гусеничное шасси от корейской К-9 «Гром», британская лицензионная башня от AS-90 и 52-калиберный ствол на 155 мм от «Рейнметалл».
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30.07.2022 18:59 Відповісти
Дякуємо демократичній Польщі за допомогу Україні в боротьбі з тоталітарним мордором.
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30.07.2022 18:50 Відповісти
Норвегія передала Україні 14 бронеавтомобілів IVECO LAV III

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30.07.2022 18:55 Відповісти
Свої не змогли так поляки допоможуть...
Ппц..
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30.07.2022 18:55 Відповісти
Яка різниця чия зброя робитиме гній з таких як ти?
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30.07.2022 19:39 Відповісти
Перш за все Польща захищає себе, діє на випередження поки не пізно!
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30.07.2022 19:02 Відповісти
просто они самые сообразительные из всей евробратии. за что им уважуха и огромное спасибо
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30.07.2022 20:03 Відповісти
Міністерство оборони Північної Македонії підтвердило передачу Україні танків T-72.
на озброєнні армії Північної Македонії перебувала 31 машина такого типу. Ці танки влада Скоп'є отримала від РФ у 2000 році під час збройного протистояння македонської влади із албанськими повстанцями.
https://www.youtube.com/watch?v=yqeNyfOKSZY
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30.07.2022 19:07 Відповісти
Вираз "Дай краба!" заграв новими барвами.
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30.07.2022 19:26 Відповісти
Брати !
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30.07.2022 22:15 Відповісти
Niech służą dobrze, niech bija ruskich za zamordowanych jeńców, niech bija po generałach. Chwała Ukrainie. Naprzód do zwycięstwa!.
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30.07.2022 22:24 Відповісти
Швидше, швидше треба це робити.
Велика подяка союзникам!
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31.07.2022 01:52 Відповісти
 
 