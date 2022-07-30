Польша подготовила еще восемь гаубиц Krab для Украины, - СМИ
Восемь польских гаубиц Krab готовы к передаче украинской стороне.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Polskie Radio24.
Как отмечается, восемь САУ Krab из подписанного в июне контракта с Украиной готовы к передаче получателю, оборудование ожидает завершения последних формальностей и будет транспортировано в Украину.
Сейчас в Польше завершаются очередные учения для солдат украинской армии, которые будут управлять гаубицами.
Отмечается, что эти гаубицы – это не безвозмездная помощь, а контракт стоимостью более трех миллиардов злотых, который предусматривает производство компанией Huta Stalowa Wola для украинской артиллерии около 60 Krab и дополнительных машин. Такой договор был подписан между Украиной и Польшей в Киеве в начале июня.
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Не забывайте: что НКВД управлялось неросиянами, а такими же как Беня и тд.
Голодомор в прошлом и будущем будет навязано ими, снова скоро настанет, приготовтесь.
Ппц..
на озброєнні армії Північної Македонії перебувала 31 машина такого типу. Ці танки влада Скоп'є отримала від РФ у 2000 році під час збройного протистояння македонської влади із албанськими повстанцями.
https://www.youtube.com/watch?v=yqeNyfOKSZY
Велика подяка союзникам!