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Новости Война
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Польша подготовила еще восемь гаубиц Krab для Украины, - СМИ

краб

Восемь польских гаубиц Krab готовы к передаче украинской стороне.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Polskie Radio24.

Как отмечается, восемь САУ Krab из подписанного в июне контракта с Украиной готовы к передаче получателю, оборудование ожидает завершения последних формальностей и будет транспортировано в Украину.

Сейчас в Польше завершаются очередные учения для солдат украинской армии, которые будут управлять гаубицами.

Отмечается, что эти гаубицы – это не безвозмездная помощь, а контракт стоимостью более трех миллиардов злотых, который предусматривает производство компанией Huta Stalowa Wola для украинской артиллерии около 60 Krab и дополнительных машин. Такой договор был подписан между Украиной и Польшей в Киеве в начале июня.

Читайте также: В Польше объявили сбор 5 млн злотых на боевые беспилотники для Украины

Автор: 

оружие (10222) Польша (8431) помощь (7820)


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Топ комментарии
+25
Полякам як справжнім друзям України-черговий респектище...
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30.07.2022 18:25
+15
Крабы - яркий пример тому, шо не завжди варто изобретать свой собственный велосипед. Поляки смайстрячили весьма себе неплохую САУ из компонентов, собранных по всему цивилизованному Миру - от Ю.Кореи до ВБ.
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30.07.2022 18:32
+12
Дякуємо Вам.
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30.07.2022 18:25
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Полякам як справжнім друзям України-черговий респектище...
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30.07.2022 18:25 Ответить
будуть знову шкварені кацаби )) https://www.youtube.com/watch?v=sY5j-lfGQOU https://www.youtube.com/watch?v=sY5j-lfGQOU

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30.07.2022 18:51 Ответить
Никто из Президентов не смог наклепать оружия...
Навязывали нам только "дружбу с РФ" после 14 порох якобы "против РФ" но оружия не заказал ... а дальше ограничивал...

А еще не забывайте: почему взорвалось 18 складов....
Это около 2-3 млн тонн снарядов...

Не забывайте: что НКВД управлялось неросиянами, а такими же как Беня и тд.
Голодомор в прошлом и будущем будет навязано ими, снова скоро настанет, приготовтесь.
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30.07.2022 18:54 Ответить
Дякуємо Вам.
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30.07.2022 18:25 Ответить
А стволы кто и из чего делал.?
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30.07.2022 18:26 Ответить
«Рейнметалл»
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30.07.2022 18:57 Ответить
Отличная новость, тем более,что по данным Oryx, минимум одна САУ на сегодня потеряна в боях.
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30.07.2022 18:28 Ответить
Польша поставила 18 САУ безвозмездно. Вот эти восемь из контракта на 54 ед. за денежку.
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30.07.2022 18:47 Ответить
Для Украины краб для касапов гроб.
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30.07.2022 18:29 Ответить
Слава Польші! Україні Слава ! Країни-сестри....
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30.07.2022 18:31 Ответить
Хто не хоче рашистів на своїх кордонах то це Поляки, інші в основному допомогу надають за гроші США, поляки ж справді по братськи, дякуємо.
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30.07.2022 18:32 Ответить
ці так само за гроші. новину взагалі читав?
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30.07.2022 18:39 Ответить
Ці - так. Все попереднє - безкоштовно.
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30.07.2022 20:52 Ответить
Крабы - яркий пример тому, шо не завжди варто изобретать свой собственный велосипед. Поляки смайстрячили весьма себе неплохую САУ из компонентов, собранных по всему цивилизованному Миру - от Ю.Кореи до ВБ.
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30.07.2022 18:32 Ответить
гусеничное шасси от корейской К-9 «Гром», британская лицензионная башня от AS-90 и 52-калиберный ствол на 155 мм от «Рейнметалл».
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30.07.2022 18:59 Ответить
Дякуємо демократичній Польщі за допомогу Україні в боротьбі з тоталітарним мордором.
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30.07.2022 18:50 Ответить
Норвегія передала Україні 14 бронеавтомобілів IVECO LAV III

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30.07.2022 18:55 Ответить
Свої не змогли так поляки допоможуть...
Ппц..
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30.07.2022 18:55 Ответить
Яка різниця чия зброя робитиме гній з таких як ти?
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30.07.2022 19:39 Ответить
Перш за все Польща захищає себе, діє на випередження поки не пізно!
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30.07.2022 19:02 Ответить
просто они самые сообразительные из всей евробратии. за что им уважуха и огромное спасибо
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30.07.2022 20:03 Ответить
Міністерство оборони Північної Македонії підтвердило передачу Україні танків T-72.
на озброєнні армії Північної Македонії перебувала 31 машина такого типу. Ці танки влада Скоп'є отримала від РФ у 2000 році під час збройного протистояння македонської влади із албанськими повстанцями.
https://www.youtube.com/watch?v=yqeNyfOKSZY
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30.07.2022 19:07 Ответить
Вираз "Дай краба!" заграв новими барвами.
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30.07.2022 19:26 Ответить
Брати !
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30.07.2022 22:15 Ответить
Niech służą dobrze, niech bija ruskich za zamordowanych jeńców, niech bija po generałach. Chwała Ukrainie. Naprzód do zwycięstwa!.
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30.07.2022 22:24 Ответить
Швидше, швидше треба це робити.
Велика подяка союзникам!
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31.07.2022 01:52 Ответить
 
 