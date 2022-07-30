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В ООН проведуть тендер на закупівлю обладнання для зберігання українського зерна

зерно

Продовольча та сільськогосподарська організація ООН (FAO) цими днями оголосить тендер на закупівлю обладнання для тимчасового зберігання зерна нового врожаю, яке буде доступне фермерам з 20 областей України.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це заявила представниця FAO Вікторія Михальчук на брифінгу.

Михальчук поінформувала, що внаслідок російської агресії 14% українських зерносховищ пошкоджено або зруйновано, 10% розташовані на захоплених росією територіях. З доступних сховищ 35% наповнені зерновими та олійними культурами минулорічного врожаю, які очікують на експорт.

"Щоб подолати кризу нестачі ємностей зерносховищ, FAO тісно співпрацює з Міністерством аграрної політики та продовольства України і розробила стратегію щодо зберігання зерна… Уже цими днями FAO оголосить тендер для закупівлі необхідного обладнання – рукавів для зберігання зерна, завантажувачів-розвантажувачів, а також модульних зерносховищ", - сказала Михальчук.

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Вона додала, що фермери з 20 областей України зможуть отримати необхідне тимчасове обладнання для зберігання зерна і найближчим часом будуть повідомлені про умови участі у проєкті.

За словами представниці FAO, реалізація стратегії дасть змогу розгорнути складські потужності, які забезпечать 25% від загальнонаціональної потреби.

Автор: 

зерно (3121) ООН (3359) тендер (2397)


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Топ коментарі
+9
наразі просто-лайНОО...
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30.07.2022 20:46
+8
так ООН просто торгаші?
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30.07.2022 20:44
+7
або українці абрамович і фрідман
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30.07.2022 20:45
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дайте вгадаю..переможцем буде раїся???
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30.07.2022 20:43 Відповісти
або українці абрамович і фрідман
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30.07.2022 20:45 Відповісти
Абрамович спас 400 тысяч украинцев !!!
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31.07.2022 21:34 Відповісти
так ООН просто торгаші?
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30.07.2022 20:44 Відповісти
наразі просто-лайНОО...
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30.07.2022 20:46 Відповісти
а інакше би яким боком була би рашка до оон, це що миролюбива країна?
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30.07.2022 21:28 Відповісти
Гибнут невинные украинцы от бомб рашистов, эти снова про зерно, разогнать нахрен эту "синагогу"
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30.07.2022 20:48 Відповісти
Шоб ви, мразі, вдавились тім зерном і кров'ю кашляли
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30.07.2022 20:55 Відповісти
ООН це великі паскуди.
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30.07.2022 21:00 Відповісти
Бизнес, ничего личного
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30.07.2022 21:18 Відповісти
Так хтось раніше когось звинувачував в "торгівлі на крові".А те що зараз нічого нікому не нагадує!
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30.07.2022 21:28 Відповісти
Да пошли вы *****,****** с ООН, импотенты ебаные,хуй вам ,а не зерно ,********
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30.07.2022 22:23 Відповісти
Зернохранилища на территории военных действий - не в Европе- это ж сколько денег можно распились на форс-мажор ... ООН строит - запутинцы бомбят - ООН строит - запутинцы бомбят. Так и зерно закончится.
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31.07.2022 00:09 Відповісти
в нас вже жнива повним ходом а вони тільки тендери проводять
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31.07.2022 09:39 Відповісти
Нема цензурних слів. Замість того щоб рашку з ООН виперти, ці пі**ри тендерами займаються для покращення нашого грабунку.
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31.07.2022 10:39 Відповісти
Може вже тендер на мобільні крематорії для українців об'явили?!
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31.07.2022 10:41 Відповісти
А червоний хрест ще не закупив газові камери для російських концтаборів?! А посилені пайки для капо не закупили?! Чи може без тендеру.. сволота безсовістна.
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31.07.2022 10:42 Відповісти
 
 