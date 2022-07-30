В ООН проведуть тендер на закупівлю обладнання для зберігання українського зерна
Продовольча та сільськогосподарська організація ООН (FAO) цими днями оголосить тендер на закупівлю обладнання для тимчасового зберігання зерна нового врожаю, яке буде доступне фермерам з 20 областей України.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це заявила представниця FAO Вікторія Михальчук на брифінгу.
Михальчук поінформувала, що внаслідок російської агресії 14% українських зерносховищ пошкоджено або зруйновано, 10% розташовані на захоплених росією територіях. З доступних сховищ 35% наповнені зерновими та олійними культурами минулорічного врожаю, які очікують на експорт.
"Щоб подолати кризу нестачі ємностей зерносховищ, FAO тісно співпрацює з Міністерством аграрної політики та продовольства України і розробила стратегію щодо зберігання зерна… Уже цими днями FAO оголосить тендер для закупівлі необхідного обладнання – рукавів для зберігання зерна, завантажувачів-розвантажувачів, а також модульних зерносховищ", - сказала Михальчук.
Вона додала, що фермери з 20 областей України зможуть отримати необхідне тимчасове обладнання для зберігання зерна і найближчим часом будуть повідомлені про умови участі у проєкті.
За словами представниці FAO, реалізація стратегії дасть змогу розгорнути складські потужності, які забезпечать 25% від загальнонаціональної потреби.
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