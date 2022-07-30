Спартц закликала ООН призупинити "зернову угоду"

Конгресвумен закликає Організацію Об'єднаних Націй призупинити угоду про експорт зерна з України, допоки не будуть забезпечені кращі заходи безпеки. Спартц вважає, що кораблі ООН мають перебувати в Чорному морі для забезпечення гуманітарних коридорів.

Про це Спартц написала у листі до генерального секретаря ООН Антоніу Гутерреша, повідомляє Цензор.НЕТ.

Спартц називає зернову угоду одним із провалів ООН та пише, що потенційні наслідки цієї домовленості "можуть дуже дорого обійтися Україні". Конгресвумен нагадала, що через кілька годин після підписання цієї угоди росія вдарила ракетами по Одесі.

"Це ще раз підтверджує, що Росії не можна довіряти, і вона фактично заперечує цю угоду. Тому, оскільки Р отримала таке значне скасування санкцій щодо експорту зерна та добрив (що фактично збільшує здатність росії шантажувати Європу постачанням газу), цю угоду слід призупинити, поки не будуть забезпечені кращі заходи безпеки для України", - пише Спартц.

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Вона закликала ООН направити свої кораблі в Чорне море для забезпечення гуманітарних коридорів. Інакше, за словами конгресвумен, через таку домовленість Україна "піддасться підвищеному ризику бомбардування та руйнування своїх портів після відходу кораблів".

Також Спартц висловила розчарування реакцією ООН на російське вторгнення в Україну і вважає, що "організація зазнала краху". Конгресвумен закликала своїх колег у США припинити будь-яке фінансування ООН, доки "не побачимо реальних зусиль і результатів організації для стабілізації нашого поточного міжнародного безладу".

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