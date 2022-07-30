УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
7394 відвідувача онлайн
Новини
39 365 129

Спартц закликала ООН призупинити "зернову угоду"

спартц

Конгресвумен закликає Організацію Об'єднаних Націй призупинити угоду про експорт зерна з України, допоки не будуть забезпечені кращі заходи безпеки. Спартц вважає, що кораблі ООН мають перебувати в Чорному морі для забезпечення гуманітарних коридорів.

Про це Спартц написала у листі до генерального секретаря ООН Антоніу Гутерреша, повідомляє Цензор.НЕТ.

Спартц називає зернову угоду одним із провалів ООН та пише, що потенційні наслідки цієї домовленості "можуть дуже дорого обійтися Україні". Конгресвумен нагадала, що через кілька годин після підписання цієї угоди росія вдарила ракетами по Одесі.

"Це ще раз підтверджує, що Росії не можна довіряти, і вона фактично заперечує цю угоду. Тому, оскільки Р отримала таке значне скасування санкцій щодо експорту зерна та добрив (що фактично збільшує здатність росії шантажувати Європу постачанням газу), цю угоду слід призупинити, поки не будуть забезпечені кращі заходи безпеки для України", - пише Спартц.

Читайте: 10 суден із зерном готові до відправлення, - Мінінфраструктури

Вона закликала ООН направити свої кораблі в Чорне море для забезпечення гуманітарних коридорів. Інакше, за словами конгресвумен, через таку домовленість Україна "піддасться підвищеному ризику бомбардування та руйнування своїх портів після відходу кораблів".

Також Спартц висловила розчарування реакцією ООН на російське вторгнення в Україну і вважає, що "організація зазнала краху". Конгресвумен закликала своїх колег у США припинити будь-яке фінансування ООН, доки "не побачимо реальних зусиль і результатів організації для стабілізації нашого поточного міжнародного безладу".

Також читайте: Грабуючи Україну, Росія порушує одразу три статті міжнародного права - ISPR

Автор: 

зерно (3121) ООН (3359) Гутерріш Антоніу (390) Спартц Вікторія (50)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+105
Вікторії Спартц за здоровий глузд та позицію-черговий респект...
показати весь коментар
30.07.2022 08:44
+87
говорить вустами українців!
показати весь коментар
30.07.2022 08:44
+53
Спартц треба іти на підвищення! На держсекретаря дуже пристойна кандидатура!
показати весь коментар
30.07.2022 08:47
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Завдання Зелі укладати договори, перемир'я, договірняки з Путлером, щоб він став в очах Заходу договірним. Щоб зрештою США та ЄС почали переговори з ним. Ясно, що ніякої користі для України з зернового договору немає, але це вигідно до Московії. Не кажучи, що зараз Росії легко як ніколи захопити Одесу, цім Путлер, напевно, і скористується.
показати весь коментар
30.07.2022 10:31 Відповісти
Стрелков-Гиркин говорит, что Россия биться ядерного удара НАТО и боится войны с НАТО, потому что это безумие воевать со столькими странами. Если НАТО введет войска в Украину, то победа над РФ будет оправданием Путина перед народом, почему целей не достигли и не смогли захватить Украину. Если НАТО введет войска, то РФ их выведет! русские не будут воевать с НАТО, потому что у них нету сил! И Гиркин говорит, что кто пишет весь мир в труху, теми должны заняться спецслужбы и его нужно закрыть в психиатрической больнице!
показати весь коментар
30.07.2022 10:44 Відповісти
Он прав, но частично.
Предположу, что если НАТО введёт в Украину войска, то возьмёт под контроль не оккупированные территории, боестолкновения с русскими не будет, но и русские никуда не уйдут.
На этих позициях и придется подписывать договор. Русских такой вариант более чем устроит. Иначе НАТО уже бы ввело войска
показати весь коментар
30.07.2022 10:51 Відповісти
и даже на этих условиях НАТО не никогда не введет войска. Ибо сс*т.

Пусть НАТО станет на границу разграничения. А дальше мы сами?!

и даже на это они никогда не пойдут.
показати весь коментар
30.07.2022 15:31 Відповісти
Стосовно припинення фінансування досить слушно. ООН не виконує своїх функцій, перетворившись на типову бюрократичну установу, яка робить ВСЕ для затягування часу в надії на те, що проблема сама розчиниться.
показати весь коментар
30.07.2022 11:00 Відповісти
Те, що росії не можна довіряти, відомо ще з «доісторичних часів».
Головна проблема для українців полягає в тому, чи можемо ми довіряти своїм очільникам, які підписують такі угоди?
Думаю, відповідь очевидна!
показати весь коментар
30.07.2022 11:05 Відповісти
Всі ці перемовини з кацапстаном закінчуються м'яко кажучи пшиком.
Ось вам зерно, ось вам азовці.
Правильно створити трибунал по цим "перемовникам".
Схоже, що з українського боку "перемовники" тіж самі, що і з кацапського.
показати весь коментар
30.07.2022 11:07 Відповісти
Если на цензоре нету людей с уверенностью говорящих что на Банковой агенты РФ - то п**да сначала ЗСУ а потом и всем остальным.
показати весь коментар
30.07.2022 20:23 Відповісти
ВЗАГАЛІ не зрозумілдо, як ці каравани могли би йти без супроводу конвою?!!! без забезпеченого коридору?? чого варті "гарантії" ООН - ми вже добре бачимо по Оленівці! а точніше - лайна собачого не варті!!!
показати весь коментар
30.07.2022 11:15 Відповісти
то что творит банда Зеленского-Ермака, називается - нанесение ущерба и подрив национальной безопасности
показати весь коментар
30.07.2022 11:37 Відповісти
Така, як Спартц, повинна бути головою ОП. Наївна надія на гарантії ООН з вивезення збіжжя, загрожує такими ж сумними наслідками, як трагедія з нашими військовополоненими в Оленівці.
показати весь коментар
30.07.2022 12:01 Відповісти
Ян на мене, то вона трохи не на тих працює... Вона дуже добре знає, що країна банкрот і краще продати зерно ніж воно згорить чи згниє. Звісно, якщо США викуплять це зерно без його вивезення, а гроші підуть фермерам=економіка, тоді да - крута ідея. А знищити порти можуть в любу секунду і без виходу кораблів.
показати весь коментар
30.07.2022 12:14 Відповісти
Відмова від угоди ну дуже потрібна свинособакії...
показати весь коментар
30.07.2022 12:16 Відповісти
Оно уже куплено и перекуплено это зерно. Украина от него прибыли не получит. Прибыль будет у перекупщиков и перевозчиков. Может быть они заплатят налоги. А может и нет. Зависит, чьи они резиденты. Будет прибыль у портов. Но вряд ли она сможет покрыть возможные риски
показати весь коментар
30.07.2022 14:20 Відповісти
Ніхто ж з наших можновладців не кажуть, чиє це зерно (держави, фермерів чи зерноолігархів, яким дебіл хотів роздати землі по 100 тисяч гектарів). І які податки прийдуть в Україну
показати весь коментар
30.07.2022 17:54 Відповісти
Вообще будет забавно, если зерно принадлежит какой-нибудь рэфовское компании. Так что вполне возможно, что зерно вполне спокойно уплывёт к месту назначения неразбомбленное. Однозначно то, что у фермеров зерно скупили, причем наверняка за бесценок
показати весь коментар
30.07.2022 18:10 Відповісти
Згодна з вами. А щодо звернення Спартц до ООН зупинити зернову угоду, то ООН ніколи це не зробить, а Україна не може сама відмовитись. Чомусь вона мовчала поки не була ця угода підписана
показати весь коментар
31.07.2022 04:13 Відповісти
Спартц умная женщина.
показати весь коментар
30.07.2022 12:25 Відповісти
Вікторія дуже розумна людина. Повністю підтримую її думку. До речі кораблі з каравану все ще стоять в порту....і чого б це, якби все було норм з тим клятим договором??
показати весь коментар
30.07.2022 12:39 Відповісти
Гадаю вона цензор нет хоть іноді читає 😉Не дарма було інтерв'ю з Бутусовим
показати весь коментар
31.07.2022 00:43 Відповісти
Звичайно, що читає Цензор, а якщо і не читає особисто, то підбірку коментарів їй помічники точно роблять. І боти це знають, тому усілякі Відьмани з Канадії і пишуть істеричні, брудні та образливі дописи, за що їх постійно банять, але ж у неї декілька акаунтів, тому плюватися лайном у президента Байдена та Вікторію їй нічого не заважає.
показати весь коментар
01.08.2022 00:11 Відповісти
Достаточно обычного популизма - и местная паблика уже готова стелиться перед американською панянкою.
показати весь коментар
30.07.2022 13:30 Відповісти
Спартц уже давно играет на стороне *****
показати весь коментар
30.07.2022 14:39 Відповісти
Це ти разом з Веданою граєш на стороні *****.
показати весь коментар
01.08.2022 00:04 Відповісти
"багіня" (с)
показати весь коментар
30.07.2022 18:11 Відповісти
Заздриш, лузерша!?
показати весь коментар
01.08.2022 00:06 Відповісти
А може потрібно уже викинути кацапів з ООН або розпустити саме недієздатне ООН?
показати весь коментар
30.07.2022 22:06 Відповісти
боже поверни Україні хоч одну Спартц ! на жаль жодна вже не повернеться а народиться чергова Спартц ще не скоро...
показати весь коментар
01.08.2022 09:26 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 