Спартц призвала ООН приостановить "зерновое соглашение"

Конгрессвумен призывает Организацию Объединенных Наций приостановить соглашение об экспорте зерна из Украины, пока не будут обеспечены лучшие меры безопасности. Спартц считает, что корабли ООН должны находиться в Черном море для обеспечения гуманитарных коридоров.

Об этом Спартц написала в письме генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу, сообщает Цензор.НЕТ.

Спартц называет зерновое соглашение одним из провалов ООН и пишет, что потенциальные последствия этой договоренности "могут очень дорого обойтись Украине". Конгрессвумен напомнила, что через несколько часов после подписания этого соглашения Россия ударила ракетами по Одессе.

"Это еще раз подтверждает, что России нельзя доверять, и она фактически отрицает это соглашение. Поэтому, поскольку Р получила столь значительную отмену санкций по экспорту зерна и удобрений (что фактически увеличивает способность России шантажировать Европу поставками газа), это соглашение следует приостановить, пока не будут обеспечены лучшие меры безопасности для Украины", – пишет Спартц.

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Она призвала ООН направить свои корабли в Черное море для обеспечения гуманитарных коридоров. Иначе, по словам конгрессвумена, из-за такой договоренности Украина "подвергнется повышенному риску бомбардировки и разрушения своих портов после ухода кораблей".

Также Спартц выразила разочарование реакцией ООН на российское вторжение в Украину и считает, что "организация потерпела крах". Конгрессвумен призвала своих коллег в США прекратить любое финансирование ООН, пока "не увидим реальные усилия и результаты организации для стабилизации нашего текущего международного беспорядка".

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