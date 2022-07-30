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Спартц призвала ООН приостановить "зерновое соглашение"

спартц

Конгрессвумен призывает Организацию Объединенных Наций приостановить соглашение об экспорте зерна из Украины, пока не будут обеспечены лучшие меры безопасности. Спартц считает, что корабли ООН должны находиться в Черном море для обеспечения гуманитарных коридоров.

Об этом Спартц написала в письме генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу, сообщает Цензор.НЕТ.

Спартц называет зерновое соглашение одним из провалов ООН и пишет, что потенциальные последствия этой договоренности "могут очень дорого обойтись Украине". Конгрессвумен напомнила, что через несколько часов после подписания этого соглашения Россия ударила ракетами по Одессе.

"Это еще раз подтверждает, что России нельзя доверять, и она фактически отрицает это соглашение. Поэтому, поскольку Р получила столь значительную отмену санкций по экспорту зерна и удобрений (что фактически увеличивает способность России шантажировать Европу поставками газа), это соглашение следует приостановить, пока не будут обеспечены лучшие меры безопасности для Украины", – пишет Спартц.

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Она призвала ООН направить свои корабли в Черное море для обеспечения гуманитарных коридоров. Иначе, по словам конгрессвумена, из-за такой договоренности Украина "подвергнется повышенному риску бомбардировки и разрушения своих портов после ухода кораблей".

Также Спартц выразила разочарование реакцией ООН на российское вторжение в Украину и считает, что "организация потерпела крах". Конгрессвумен призвала своих коллег в США прекратить любое финансирование ООН, пока "не увидим реальные усилия и результаты организации для стабилизации нашего текущего международного беспорядка".

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Автор: 

зерно (1070) ООН (4177) Гутерриш Антониу (336) Спартц Виктория (50)


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Топ комментарии
+105
Вікторії Спартц за здоровий глузд та позицію-черговий респект...
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30.07.2022 08:44
+87
говорить вустами українців!
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30.07.2022 08:44
+53
Спартц треба іти на підвищення! На держсекретаря дуже пристойна кандидатура!
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30.07.2022 08:47
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Страница 2 из 2
Завдання Зелі укладати договори, перемир'я, договірняки з Путлером, щоб він став в очах Заходу договірним. Щоб зрештою США та ЄС почали переговори з ним. Ясно, що ніякої користі для України з зернового договору немає, але це вигідно до Московії. Не кажучи, що зараз Росії легко як ніколи захопити Одесу, цім Путлер, напевно, і скористується.
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30.07.2022 10:31 Ответить
Стрелков-Гиркин говорит, что Россия биться ядерного удара НАТО и боится войны с НАТО, потому что это безумие воевать со столькими странами. Если НАТО введет войска в Украину, то победа над РФ будет оправданием Путина перед народом, почему целей не достигли и не смогли захватить Украину. Если НАТО введет войска, то РФ их выведет! русские не будут воевать с НАТО, потому что у них нету сил! И Гиркин говорит, что кто пишет весь мир в труху, теми должны заняться спецслужбы и его нужно закрыть в психиатрической больнице!
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30.07.2022 10:44 Ответить
Он прав, но частично.
Предположу, что если НАТО введёт в Украину войска, то возьмёт под контроль не оккупированные территории, боестолкновения с русскими не будет, но и русские никуда не уйдут.
На этих позициях и придется подписывать договор. Русских такой вариант более чем устроит. Иначе НАТО уже бы ввело войска
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30.07.2022 10:51 Ответить
и даже на этих условиях НАТО не никогда не введет войска. Ибо сс*т.

Пусть НАТО станет на границу разграничения. А дальше мы сами?!

и даже на это они никогда не пойдут.
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30.07.2022 15:31 Ответить
Стосовно припинення фінансування досить слушно. ООН не виконує своїх функцій, перетворившись на типову бюрократичну установу, яка робить ВСЕ для затягування часу в надії на те, що проблема сама розчиниться.
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30.07.2022 11:00 Ответить
Те, що росії не можна довіряти, відомо ще з «доісторичних часів».
Головна проблема для українців полягає в тому, чи можемо ми довіряти своїм очільникам, які підписують такі угоди?
Думаю, відповідь очевидна!
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30.07.2022 11:05 Ответить
Всі ці перемовини з кацапстаном закінчуються м'яко кажучи пшиком.
Ось вам зерно, ось вам азовці.
Правильно створити трибунал по цим "перемовникам".
Схоже, що з українського боку "перемовники" тіж самі, що і з кацапського.
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30.07.2022 11:07 Ответить
Если на цензоре нету людей с уверенностью говорящих что на Банковой агенты РФ - то п**да сначала ЗСУ а потом и всем остальным.
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30.07.2022 20:23 Ответить
ВЗАГАЛІ не зрозумілдо, як ці каравани могли би йти без супроводу конвою?!!! без забезпеченого коридору?? чого варті "гарантії" ООН - ми вже добре бачимо по Оленівці! а точніше - лайна собачого не варті!!!
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30.07.2022 11:15 Ответить
то что творит банда Зеленского-Ермака, називается - нанесение ущерба и подрив национальной безопасности
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30.07.2022 11:37 Ответить
Така, як Спартц, повинна бути головою ОП. Наївна надія на гарантії ООН з вивезення збіжжя, загрожує такими ж сумними наслідками, як трагедія з нашими військовополоненими в Оленівці.
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30.07.2022 12:01 Ответить
Ян на мене, то вона трохи не на тих працює... Вона дуже добре знає, що країна банкрот і краще продати зерно ніж воно згорить чи згниє. Звісно, якщо США викуплять це зерно без його вивезення, а гроші підуть фермерам=економіка, тоді да - крута ідея. А знищити порти можуть в любу секунду і без виходу кораблів.
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30.07.2022 12:14 Ответить
Відмова від угоди ну дуже потрібна свинособакії...
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30.07.2022 12:16 Ответить
Оно уже куплено и перекуплено это зерно. Украина от него прибыли не получит. Прибыль будет у перекупщиков и перевозчиков. Может быть они заплатят налоги. А может и нет. Зависит, чьи они резиденты. Будет прибыль у портов. Но вряд ли она сможет покрыть возможные риски
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30.07.2022 14:20 Ответить
Ніхто ж з наших можновладців не кажуть, чиє це зерно (держави, фермерів чи зерноолігархів, яким дебіл хотів роздати землі по 100 тисяч гектарів). І які податки прийдуть в Україну
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30.07.2022 17:54 Ответить
Вообще будет забавно, если зерно принадлежит какой-нибудь рэфовское компании. Так что вполне возможно, что зерно вполне спокойно уплывёт к месту назначения неразбомбленное. Однозначно то, что у фермеров зерно скупили, причем наверняка за бесценок
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30.07.2022 18:10 Ответить
Згодна з вами. А щодо звернення Спартц до ООН зупинити зернову угоду, то ООН ніколи це не зробить, а Україна не може сама відмовитись. Чомусь вона мовчала поки не була ця угода підписана
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31.07.2022 04:13 Ответить
Спартц умная женщина.
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30.07.2022 12:25 Ответить
Вікторія дуже розумна людина. Повністю підтримую її думку. До речі кораблі з каравану все ще стоять в порту....і чого б це, якби все було норм з тим клятим договором??
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30.07.2022 12:39 Ответить
Гадаю вона цензор нет хоть іноді читає 😉Не дарма було інтерв'ю з Бутусовим
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31.07.2022 00:43 Ответить
Звичайно, що читає Цензор, а якщо і не читає особисто, то підбірку коментарів їй помічники точно роблять. І боти це знають, тому усілякі Відьмани з Канадії і пишуть істеричні, брудні та образливі дописи, за що їх постійно банять, але ж у неї декілька акаунтів, тому плюватися лайном у президента Байдена та Вікторію їй нічого не заважає.
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01.08.2022 00:11 Ответить
Достаточно обычного популизма - и местная паблика уже готова стелиться перед американською панянкою.
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30.07.2022 13:30 Ответить
Спартц уже давно играет на стороне *****
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30.07.2022 14:39 Ответить
Це ти разом з Веданою граєш на стороні *****.
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01.08.2022 00:04 Ответить
"багіня" (с)
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30.07.2022 18:11 Ответить
Заздриш, лузерша!?
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01.08.2022 00:06 Ответить
А може потрібно уже викинути кацапів з ООН або розпустити саме недієздатне ООН?
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30.07.2022 22:06 Ответить
боже поверни Україні хоч одну Спартц ! на жаль жодна вже не повернеться а народиться чергова Спартц ще не скоро...
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01.08.2022 09:26 Ответить
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