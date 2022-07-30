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Новини
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Чорногорія засудила збройну агресію Росії проти України

чорногорія

Парламент Чорногорії підтримав резолюцію щодо засудження відкритого акту агресії та військового втручання, здійсненого Збройними силами Росії проти України, як незалежної та міжнародно визнаної держави.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на чорногорський сайт Побjeда і МЗС України.

Рішення підтримали 55 депутатів, проти проголосували 18.

У документі йдеться, що парламент закликає владу Російської Федерації терміново припинити військові дії та акт агресії, який прямо підриває суверенітет і територіальну цілісність України, руйнує військові та цивільні об’єкти та ставить під загрозу життя мільйонів людей, переважно цивільних.

В українському МЗС назвали прийняття резолюції ще одним потужним жестом високоцінної підтримки з боку Чорногорії.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Влада Чорногорії почала заморожувати майно громадян РФ через санкції Євросоюзу

Автор: 

агресія (1194) Чорногорія (201)


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Топ коментарі
+6
Шось запізно.
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30.07.2022 21:45
+1
Ну теперь-то нам попрёт)))
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30.07.2022 21:47
+1
І що, Нікалашку з музею в Подгоріці викинуть?
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30.07.2022 22:15
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Шось запізно.
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30.07.2022 21:45 Відповісти
Ну теперь-то нам попрёт)))
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30.07.2022 21:47 Відповісти
Оце так да, а я ще на наших бюрократів гнав що довго все роблять...
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30.07.2022 21:48 Відповісти
Народ, у всіх Цензор працює нормально??? З вчорашнього дня періодично зникає сама по собі сторінка Цензора, після декількох "мигань" сторінка Цензора перестає реагувати на будь-які дії. Причому це тільки на сторінці Цензора... На інших ресурсах все працюює норм. Чи це лише мені так "таланить"??
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30.07.2022 21:50 Відповісти
У меня кометы то появляются, то пропадают
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30.07.2022 21:53 Відповісти
Мені давно вже сайт не повідомляє про відповіді на мої коментарі. Тільки про вподобайки сповіщує.
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31.07.2022 08:56 Відповісти
нараз все нормально
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30.07.2022 22:11 Відповісти
DDOS атаки никто не отменял, не удивляйтесь.
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30.07.2022 22:44 Відповісти
В мене норм працює.
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30.07.2022 23:01 Відповісти
І що, Нікалашку з музею в Подгоріці викинуть?
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30.07.2022 22:15 Відповісти
Україна вірогідно повинна призначити розгляд можливості реагування на заяву.
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30.07.2022 22:18 Відповісти
Ліпше пізно, ніж ніколи.

Але справді - якось довгенько доходило.

Проте все рівно дякую!
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31.07.2022 01:05 Відповісти
Не "все рівно" а "все одно"! А то я дивлюся - деякі "суперпатріоти" тебе вже "в сраку клювать" починають за помилки в коментарях українською (читав учора)
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31.07.2022 05:37 Відповісти
О! Не прошло и года). Чем так были заняты, помогали "русскоязычным россиянам" прятать недвижимость?)
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31.07.2022 06:10 Відповісти
 
 