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Черногория осудила вооруженную агрессию России против Украины

чорногорія

Парламент Черногории поддержал резолюцию по осуждению открытого акта агрессии и военного вмешательства, осуществленного Вооруженными силами России против Украины, как независимого и международно признанного государства.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на черногорский сайт Побjeда и МИД Украины.

Решение поддержали 55 депутатов, против проголосовали 18.

В документе говорится, что парламент призывает власти Российской Федерации немедленно прекратить военные действия и акт агрессии, который прямо подрывает суверенитет и территориальную целостность Украины, разрушает военные и гражданские объекты и ставит под угрозу жизни миллионов людей, преимущественно гражданских.

В украинском МИД назвали принятие резолюции еще одним мощным жестом высокоценной поддержки со стороны Черногории.

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Автор: 

агрессия (1704) Черногория (198)


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Топ комментарии
+6
Шось запізно.
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30.07.2022 21:45
+1
Ну теперь-то нам попрёт)))
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30.07.2022 21:47
+1
І що, Нікалашку з музею в Подгоріці викинуть?
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30.07.2022 22:15
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Шось запізно.
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30.07.2022 21:45 Ответить
Ну теперь-то нам попрёт)))
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30.07.2022 21:47 Ответить
Оце так да, а я ще на наших бюрократів гнав що довго все роблять...
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30.07.2022 21:48 Ответить
Народ, у всіх Цензор працює нормально??? З вчорашнього дня періодично зникає сама по собі сторінка Цензора, після декількох "мигань" сторінка Цензора перестає реагувати на будь-які дії. Причому це тільки на сторінці Цензора... На інших ресурсах все працюює норм. Чи це лише мені так "таланить"??
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30.07.2022 21:50 Ответить
У меня кометы то появляются, то пропадают
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30.07.2022 21:53 Ответить
Мені давно вже сайт не повідомляє про відповіді на мої коментарі. Тільки про вподобайки сповіщує.
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31.07.2022 08:56 Ответить
нараз все нормально
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30.07.2022 22:11 Ответить
DDOS атаки никто не отменял, не удивляйтесь.
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30.07.2022 22:44 Ответить
В мене норм працює.
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30.07.2022 23:01 Ответить
І що, Нікалашку з музею в Подгоріці викинуть?
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30.07.2022 22:15 Ответить
Україна вірогідно повинна призначити розгляд можливості реагування на заяву.
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30.07.2022 22:18 Ответить
Ліпше пізно, ніж ніколи.

Але справді - якось довгенько доходило.

Проте все рівно дякую!
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31.07.2022 01:05 Ответить
Не "все рівно" а "все одно"! А то я дивлюся - деякі "суперпатріоти" тебе вже "в сраку клювать" починають за помилки в коментарях українською (читав учора)
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31.07.2022 05:37 Ответить
О! Не прошло и года). Чем так были заняты, помогали "русскоязычным россиянам" прятать недвижимость?)
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31.07.2022 06:10 Ответить
 
 