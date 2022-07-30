Черногория осудила вооруженную агрессию России против Украины
Парламент Черногории поддержал резолюцию по осуждению открытого акта агрессии и военного вмешательства, осуществленного Вооруженными силами России против Украины, как независимого и международно признанного государства.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на черногорский сайт Побjeда и МИД Украины.
Решение поддержали 55 депутатов, против проголосовали 18.
В документе говорится, что парламент призывает власти Российской Федерации немедленно прекратить военные действия и акт агрессии, который прямо подрывает суверенитет и территориальную целостность Украины, разрушает военные и гражданские объекты и ставит под угрозу жизни миллионов людей, преимущественно гражданских.
В украинском МИД назвали принятие резолюции еще одним мощным жестом высокоценной поддержки со стороны Черногории.
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Але справді - якось довгенько доходило.
Проте все рівно дякую!