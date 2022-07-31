Комплекс безпілотників H10 Poseidon Mk II передано Десантно-штурмовим військам, - Порошенко
Петро Порошенко передав комплекс безпілотників H10 Poseidon Mk II для Десантно-штурмових військ.
Про це він повідомив після зустрічі з бійцями, які відправляються на передову. Комплекс куплений за кошти волонтерів ГО "Справа Громад" та Фонду Порошенка, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської солідарності".
Безпілотники H10 Poseidon Mk II мають дальність роботи до 150 кілометрів, висота - до 4000 метрів. Крейсерська швидкість 75 км/год. Це - комплекс рівня розвідувального батальйону, який працюватиме на користь усіх бригад зони відповідальності, роздвідки та наведення артилерії, коригування вогню великих калібрів, пояснює Порошенко.
"Це війна артилерії, РЕБу і ключове - дронів абсолютно нової якості. З високою кількістю годин, які вони перебувають в повітрі. З високою дальністю операцій до 150 кілометрів в інерційному режимі. З високою захищеністю проти дії засобів радіо-електронної боротьби ворога. З крутими камерами, які мають 40-кратний зум, круте "тепло", які є очами наших артилеристів, наших десантників, які зроблять контрнаступ набагато ефективнішим", - сказав він.
Порошенко говорить: "Як завжди ми даємо 50% вартості. Цей комплекс коштує більше 318 тисяч євро".
"Об’єднаємося, робимо все, щоб відбувся контрнаступ. Контрнаступ - це єдине, що здатно зупинити росіян", - резюмував Порошенко.
Як відомо, Фонд Порошенка та волонтери ГО "Справа Громад" купили 50 БПЛА Autel EVO II 640T Dual з тепловізорами і додатковими акумуляторами, а також 300 БПЛА Autel EVO Lite+. За сприяння естонського уряду вдалося у максимально стислі терміни реалізувати цей проект на суму понад 700 тисяч євро.
Окрім БПЛА Фонду Порошенка з волонтерами вдалося купити в Європі велику партію вантажівок Leyland DAF та 11 бронемашин MLS SHIELD. Уперше експортну ліцензію на постачання військової техніки натівського стандарту отримали волонтери і благодійний Фонд з України. Тільки протягом останнього тижня в Україну надходить техніка для фронту на суму близько 5 млн доларів.
Фонд Порошенка традиційно подвоює суму коштів, які збирають волонтери.
Також Порошенко повідомив про підготовку до постачання додатково 200 вантажівок для Збройних Сил України та спеціальних танкових тягачів Oshkosh M1070, які здатні перевозити бронетехніку вагою у 65 т.
Як зазначає "Європейська солідарність", підтримка Збройних сил України - наразі пріоритет благодійної діяльності Петра Порошенка. З 24 лютого на потреби армії витрачено понад півмільярда гривень. За ці кошти були придбані тисячі бронежилетів та кевларових шоломів, зброю (зокрема кулемети, снайперське обладнання та інше), десятки автомобілів на потреби фронту, тепловізори, дрони, прилади нічного бачення, електрогенератори, цифрові радіостанції, старлінки, військовий одяг, турнікети, натівські аптечки, системи очистки води, засоби для будівництва фортифікаційних споруд, пальне, продукти харчування (в тому числі велика кількість зерна і продуктові набори як для військових, так і для мешканців визволених міст.
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https://www.5.ua/media/pictures/original/252599.jpg?t=1658677966 Фото: Facebook / Процишин офіційний
https://www.5.ua/media/pictures/original/252598.jpg?t=1658677861 https://www.facebook.com/ProtsyshynOfficial/ Фото: Facebook / Процишин офіційний
https://www.5.ua/media/pictures/original/252600.jpg?t=1658677874 https://www.facebook.com/ProtsyshynOfficial/ Фото: Facebook / Процишин офіційний
https://www.5.ua/polityka/biitsi-67-batalionu-teroborony-zsu-otrymaly-drony-autel-kupleni-volonteramy-ta-fondom-poroshenka-bloher-protsyshyn-283226.html Бійці 67-го батальйону тероборони ЗСУ отримали чотири новеньких дрони Autel, на які наприкінці червня оголошував збір коштів відомий блогер і пародист, а нині військовослужбовець Богдан Процишин . Про це він сам розповів у https://www.facebook.com/ProtsyshynOfficial/videos/362768546032284 Facebook .
"Солдат і дрон можуть робити багато однакових речей. Можуть слідкувати за противником, можуть дивитися в тепловізор, робити фото, відеозйомку, вести розвідку. Але різниця між солдатом і дроном полягає в тому, що коли ми втрачаємо дрон, після нього не залишаються сироти і вдови", - вважає Богдан Процишин.
Пересічні українці задонатили 120 тис. грн - решту суми перекрив Фонд Порошенка. Тож до батальйону приїхали два безпілотника Autel EVO Lite+ і ще два EVO II 640T Dual з тепловізорами.
"Це дуже круто, коли ви допомогли Богдану, і ми допомогли окремому 67-му батальйону ТрО у складі ЗСУ. Це все наближає нас до перемоги. Це все робить кроки для прискорення контрнаступу. І там, де ми - там перемога", - впевнений Порошенко.
Раніше стало відомо, що Фонд Порошенка та волонтери ГО "Справа Громад" https://www.5.ua/polityka/350-ptashok-dlia-zsu-poroshenko-veze-z-estonii-armiiu-droniv-dlia-artylerystiv-282528.html придбали та привезли з Естонії 350 дронів . Серед них - 50 БПЛА Autel EVO II 640T Dual з тепловізорами і додатковими акумуляторами, а також 300 БПЛА Autel EVO Lite+. Проєкт вдалося реалізувати у максимально стислі терміни за сприяння уряду країни.
Вартість цієї партії - понад 700 тисяч євро. Фонд Порошенка традиційно подвоює суму коштів, які збирають небайдужі українці.