Комплекс беспилотников H10 Poseidon Mk II передан Десантно-штурмовым войскам, - Порошенко

Петр Порошенко передал комплекс беспилотников H10 Poseidon Mk II для десантно-штурмовых войск.

Об этом он сообщил после встречи с отправляющимися на передовую бойцами. Комплекс куплен за средства волонтеров ОО "Дело Громад" и Фонда Порошенко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской солидарности".

Беспилотники H10 Poseidon Mk II имеют дальность работы до 150 километров, высота – до 4000 метров. Крейсерская скорость 75 км/ч. Это комплекс уровня разведывательного батальона, который будет работать в пользу всех бригад зоны ответственности, разведки и наведения артиллерии, корректировки огня больших калибров, объясняет Порошенко.

Как неоднократно отмечал Порошенко, нынешняя война - это в первую очередь война дронов и артиллерии, и ВСУ нуждаются в большом количестве беспилотных аппаратов.

"Это война артиллерии, РЭБа и ключевое - дронов совершенно нового качества. С высоким количеством часов, которые они находятся в воздухе. С высокой дальностью операций до 150 километров в инерционном режиме. С высокой защищенностью против действия средств радио-электронной борьбы врага. С крутыми камерами, имеющими 40-кратный зум, крутое "тепло", которые являются глазами наших артиллеристов, наших десантников, которые сделают контрнаступление гораздо эффективнее", - сказал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": После военного преступления РФ в Оленовке Порошенко призвал мир предоставить Украине больше оружия: Мы должны остановить российское чудовище!





Порошенко говорит: "Как всегда мы даем 50% стоимости. Этот комплекс стоит более 318 тысяч евро".

"Объединимся, делаем все, чтобы произошло контрнаступление. Контрнаступление - это единственное, что способно остановить россиян", - резюмировал Порошенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Деоккупировать украинские территории нужно до проведения там псевдореферендумов, - Порошенко

Фонд Порошенко и волонтеры ОО "Дело Громад" купили 50 БПЛА Autel EVO II 640T Dual с тепловизорами и дополнительными аккумуляторами, а также 300 БПЛА Autel EVO Lite+. При содействии эстонского правительства удалось в максимально сжатые сроки реализовать этот проект на сумму более 700 тысяч евро.

Кроме БПЛА Фонда Порошенко с волонтерами удалось купить в Европе большую партию грузовиков Leyland DAF и 11 бронемашин MLS SHIELD. Впервые экспортную лицензию на поставку военной техники натовского стандарта получили волонтеры и благотворительный Фонд из Украины. Только за последнюю неделю в Украину поступает техника для фронта на сумму около 5 млн долларов.







Фонд Порошенко традиционно удваивает сумму средств, собираемых волонтерами.

Также Порошенко сообщил о подготовке к поставке дополнительно 200 грузовиков для Вооруженных Сил Украины и специальных танковых тягачей Oshkosh M1070, способных перевозить бронетехнику весом в 65 т.

Как отмечает "Европейская солидарность", поддержка Вооруженных сил Украины - приоритет благотворительной деятельности Петра Порошенко. С 24 февраля на нужды армии потрачено более полумиллиарда гривен. За эти средства были приобретены тысячи бронежилетов и кевларовых шлемов, оружие (в том числе пулеметы, снайперское оборудование и прочее), десятки автомобилей на нужды фронта, тепловизоры, дроны, приборы ночного видения, электрогенераторы, цифровые радиостанции, старлинки, военная одежда, турник. , системы очистки воды, средства для строительства фортификационных сооружений, горючее, продукты питания (в том числе большое количество зерна и продуктовые наборы как для военных, так и жителей освобожденных городов).