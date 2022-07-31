Комплекс беспилотников H10 Poseidon Mk II передан Десантно-штурмовым войскам, - Порошенко
Петр Порошенко передал комплекс беспилотников H10 Poseidon Mk II для десантно-штурмовых войск.
Об этом он сообщил после встречи с отправляющимися на передовую бойцами. Комплекс куплен за средства волонтеров ОО "Дело Громад" и Фонда Порошенко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской солидарности".
Беспилотники H10 Poseidon Mk II имеют дальность работы до 150 километров, высота – до 4000 метров. Крейсерская скорость 75 км/ч. Это комплекс уровня разведывательного батальона, который будет работать в пользу всех бригад зоны ответственности, разведки и наведения артиллерии, корректировки огня больших калибров, объясняет Порошенко.
Как неоднократно отмечал Порошенко, нынешняя война - это в первую очередь война дронов и артиллерии, и ВСУ нуждаются в большом количестве беспилотных аппаратов.
"Это война артиллерии, РЭБа и ключевое - дронов совершенно нового качества. С высоким количеством часов, которые они находятся в воздухе. С высокой дальностью операций до 150 километров в инерционном режиме. С высокой защищенностью против действия средств радио-электронной борьбы врага. С крутыми камерами, имеющими 40-кратный зум, крутое "тепло", которые являются глазами наших артиллеристов, наших десантников, которые сделают контрнаступление гораздо эффективнее", - сказал он.
Порошенко говорит: "Как всегда мы даем 50% стоимости. Этот комплекс стоит более 318 тысяч евро".
"Объединимся, делаем все, чтобы произошло контрнаступление. Контрнаступление - это единственное, что способно остановить россиян", - резюмировал Порошенко.
Фонд Порошенко и волонтеры ОО "Дело Громад" купили 50 БПЛА Autel EVO II 640T Dual с тепловизорами и дополнительными аккумуляторами, а также 300 БПЛА Autel EVO Lite+. При содействии эстонского правительства удалось в максимально сжатые сроки реализовать этот проект на сумму более 700 тысяч евро.
Кроме БПЛА Фонда Порошенко с волонтерами удалось купить в Европе большую партию грузовиков Leyland DAF и 11 бронемашин MLS SHIELD. Впервые экспортную лицензию на поставку военной техники натовского стандарта получили волонтеры и благотворительный Фонд из Украины. Только за последнюю неделю в Украину поступает техника для фронта на сумму около 5 млн долларов.
Фонд Порошенко традиционно удваивает сумму средств, собираемых волонтерами.
Также Порошенко сообщил о подготовке к поставке дополнительно 200 грузовиков для Вооруженных Сил Украины и специальных танковых тягачей Oshkosh M1070, способных перевозить бронетехнику весом в 65 т.
Как отмечает "Европейская солидарность", поддержка Вооруженных сил Украины - приоритет благотворительной деятельности Петра Порошенко. С 24 февраля на нужды армии потрачено более полумиллиарда гривен. За эти средства были приобретены тысячи бронежилетов и кевларовых шлемов, оружие (в том числе пулеметы, снайперское оборудование и прочее), десятки автомобилей на нужды фронта, тепловизоры, дроны, приборы ночного видения, электрогенераторы, цифровые радиостанции, старлинки, военная одежда, турник. , системы очистки воды, средства для строительства фортификационных сооружений, горючее, продукты питания (в том числе большое количество зерна и продуктовые наборы как для военных, так и жителей освобожденных городов).
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https://www.5.ua/media/pictures/original/252599.jpg?t=1658677966 Фото: Facebook / Процишин офіційний
https://www.5.ua/media/pictures/original/252598.jpg?t=1658677861 https://www.facebook.com/ProtsyshynOfficial/ Фото: Facebook / Процишин офіційний
https://www.5.ua/media/pictures/original/252600.jpg?t=1658677874 https://www.facebook.com/ProtsyshynOfficial/ Фото: Facebook / Процишин офіційний
https://www.5.ua/polityka/biitsi-67-batalionu-teroborony-zsu-otrymaly-drony-autel-kupleni-volonteramy-ta-fondom-poroshenka-bloher-protsyshyn-283226.html Бійці 67-го батальйону тероборони ЗСУ отримали чотири новеньких дрони Autel, на які наприкінці червня оголошував збір коштів відомий блогер і пародист, а нині військовослужбовець Богдан Процишин . Про це він сам розповів у https://www.facebook.com/ProtsyshynOfficial/videos/362768546032284 Facebook .
"Солдат і дрон можуть робити багато однакових речей. Можуть слідкувати за противником, можуть дивитися в тепловізор, робити фото, відеозйомку, вести розвідку. Але різниця між солдатом і дроном полягає в тому, що коли ми втрачаємо дрон, після нього не залишаються сироти і вдови", - вважає Богдан Процишин.
Пересічні українці задонатили 120 тис. грн - решту суми перекрив Фонд Порошенка. Тож до батальйону приїхали два безпілотника Autel EVO Lite+ і ще два EVO II 640T Dual з тепловізорами.
"Це дуже круто, коли ви допомогли Богдану, і ми допомогли окремому 67-му батальйону ТрО у складі ЗСУ. Це все наближає нас до перемоги. Це все робить кроки для прискорення контрнаступу. І там, де ми - там перемога", - впевнений Порошенко.
Раніше стало відомо, що Фонд Порошенка та волонтери ГО "Справа Громад" https://www.5.ua/polityka/350-ptashok-dlia-zsu-poroshenko-veze-z-estonii-armiiu-droniv-dlia-artylerystiv-282528.html придбали та привезли з Естонії 350 дронів . Серед них - 50 БПЛА Autel EVO II 640T Dual з тепловізорами і додатковими акумуляторами, а також 300 БПЛА Autel EVO Lite+. Проєкт вдалося реалізувати у максимально стислі терміни за сприяння уряду країни.
Вартість цієї партії - понад 700 тисяч євро. Фонд Порошенка традиційно подвоює суму коштів, які збирають небайдужі українці.