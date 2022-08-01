Косово на місяць відкладе заміну сербських документів
Частково визнане Косово відкладе на місяць перехід на національні документи та номерні знаки.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив прем'єр-міністр Косова Альбін Курті.
"У співпраці з нашими міжнародними союзниками ми зобов'язуємося відкласти виконання рішень щодо автомобільних номерних знаків та документів на в'їзд-виїзд у пунктах перетину кордону з Сербією на 30 днів за умови, що всі барикади будуть розібрані та буде відновлено повну свободу пересування", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, 31 липня, ситуація на кордоні Сербії і Косово загострилася.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
через номера авто хочуть людей вбивати