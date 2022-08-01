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Косово на місяць відкладе заміну сербських документів

косово,сербія

Частково визнане Косово відкладе на місяць перехід на національні документи та номерні знаки.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив прем'єр-міністр Косова Альбін Курті.

"У співпраці з нашими міжнародними союзниками ми зобов'язуємося відкласти виконання рішень щодо автомобільних номерних знаків та документів на в'їзд-виїзд у пунктах перетину кордону з Сербією на 30 днів за умови, що всі барикади будуть розібрані та буде відновлено повну свободу пересування", - йдеться в повідомленні.

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Нагадаємо, 31 липня, ситуація на кордоні Сербії і Косово загострилася.

Автор: 

конфлікт (447) Косово (93) Сербія (370)


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Так ось в чому діло, в автомобільних номерах, а я думаю, вчому шухер.
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01.08.2022 06:59 Відповісти
Справа у тому, що серби такі ж фашики, як кацапи.
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01.08.2022 08:31 Відповісти
п@здець,
через номера авто хочуть людей вбивати
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01.08.2022 17:43 Відповісти
 
 