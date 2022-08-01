ЄС вітає рішення Косова відкласти заміну документів до 1 вересня
Глава зовнішньополітичного відомства Євросоюзу Жозеп Боррель привітав рішення уряду Косова відкласти план зі зміни номерів і паспортів для сербів до 1 вересня.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на допис Борреля у Twitter та Reuters.
"Вітаємо рішення Косова перенести заходи на 1 вересня. Очікуйте, що всі перешкоди будуть негайно ліквідовані", - йдеться в повідомленні.
Боррель додав, що невирішені питання слід вирішувати в межах діалогу за сприяння ЄС та зосередити увагу на нормалізації відносин між Косово та Сербією, що необхідно для інтеграції до ЄС.
Нагадаємо, 31 липня, ситуація на кордоні Сербії і Косово загострилася.
Топ коментарі
+7 jklpqrs
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+4 steve madoff
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Справа в тому, що однозначно рф підтримує сербію, а більшість мусульманських країн буде вимушена підтримати косово ( віра не дозволяє по іншому). Тобто мусульмани світу, а це мільярди грошей, стануть ситуативними ворогами рф і нашими союзниками. Чом би і ні?