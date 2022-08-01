УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10959 відвідувачів онлайн
Новини
4 665 17

ЄС вітає рішення Косова відкласти заміну документів до 1 вересня

єс,євросоюз

Глава зовнішньополітичного відомства Євросоюзу Жозеп Боррель привітав рішення уряду Косова відкласти план зі зміни номерів і паспортів для сербів до 1 вересня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на допис Борреля у Twitter та Reuters.

"Вітаємо рішення Косова перенести заходи на 1 вересня. Очікуйте, що всі перешкоди будуть негайно ліквідовані", - йдеться в повідомленні.

Боррель додав, що невирішені питання слід вирішувати в межах діалогу за сприяння ЄС та зосередити увагу на нормалізації відносин між Косово та Сербією, що необхідно для інтеграції до ЄС.

Читайте: Косово на місяць відкладе заміну сербських документів

Нагадаємо, 31 липня, ситуація на кордоні Сербії і Косово загострилася.

Автор: 

конфлікт (447) Косово (93) Сербія (370) Євросоюз (13460) Боррель Жозеп (1074)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+7
Сербия - по сути кацапия. Какой диалог? Ну а пока просто отложили драку на месяц.
показати весь коментар
01.08.2022 07:36
+4
Подняли по тревоге НАТОвский батальон KFOR - и Вучич обляпал трусы подливой. Слава Косово! Косово - це Албанія.
показати весь коментар
01.08.2022 07:22
+3
Щось зранку з тобою не те.
Випий кави,угомонись.☕🚬
показати весь коментар
01.08.2022 08:25
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Подняли по тревоге НАТОвский батальон KFOR - и Вучич обляпал трусы подливой. Слава Косово! Косово - це Албанія.
показати весь коментар
01.08.2022 07:22 Відповісти
"Крым к слову сказать благодаря примеру Косово и стал возможным"..."10 років тому, коли Косово в односторонньому порядку проголосило незалежність, а Захід її визнав, Росія наполегливіше за всіх попереджала про страшні наслідки цього кроку для світового порядку." - тобто ти на стороні росії...
показати весь коментар
01.08.2022 08:04 Відповісти
Чудо, ты доктора давно посещало?
показати весь коментар
01.08.2022 08:05 Відповісти
показати весь коментар
01.08.2022 08:22 Відповісти
Угу ... А Гагаузия это Турция. А Трансильвания это венгрия. Чо нет? А Брайтон бич это Россия вообще
показати весь коментар
01.08.2022 08:23 Відповісти
Сербия - по сути кацапия. Какой диалог? Ну а пока просто отложили драку на месяц.
показати весь коментар
01.08.2022 07:36 Відповісти
Ещё один дебил...***** где вас и чему учили и учили ли вообще!!!????Сербия это независимое государство член ООН НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЧЛЕНОМ ООН КАК РАЗ КОСОВО недолугое квази банановая республика......
показати весь коментар
01.08.2022 07:47 Відповісти
Сербия как член ООН получила по сусалам в 1999 году. Получит и в этом. Заруби это на своей скрепе.
показати весь коментар
01.08.2022 16:57 Відповісти
Википедия даёт список стран членов ООН так вот банановая страна КОСОВО по Уставу ООН не является членом ООН и педики гомики НС приветствуют решения сепаратистов банановой банды мусульман албанцев геть е@нулось вонючее Эврожопинское общество берега растеряло.....
показати весь коментар
01.08.2022 08:05 Відповісти
Ти за кого голосував?
показати весь коментар
01.08.2022 08:06 Відповісти
Щось зранку з тобою не те.
Випий кави,угомонись.☕🚬
показати весь коментар
01.08.2022 08:25 Відповісти
Як не дивно, конфлікт між Косово і Сербією може бути вигідний Україні.
Справа в тому, що однозначно рф підтримує сербію, а більшість мусульманських країн буде вимушена підтримати косово ( віра не дозволяє по іншому). Тобто мусульмани світу, а це мільярди грошей, стануть ситуативними ворогами рф і нашими союзниками. Чом би і ні?
показати весь коментар
01.08.2022 08:42 Відповісти
Це буде тривати до нескінченності, бо сербські фашисти Косово ні зараз, ні потім нічого не будуть робити, щоб відповідати законам Косово. Це як завезені кацапські фашисти у Крим. Тільки депортація. У Косово можна спробувати варіант країн Балтії - з негромадянами, щоб серби мали бомж-статус і не більше
показати весь коментар
01.08.2022 09:00 Відповісти
А ничего, что Косово это кремлёвский проект, осуществленный руками Броз Тито по примеру всех анклавов на территории бывшего СССР? Вывозится коренное население, ввозится пришлое. А потом достаточно бросать спички в нужный момент в нужное место и устраивать нужные пожары. Что собственно рэфия и делает. Сейчас она бросила спичку в Косово. Сербам и спички подбрасывать не нужно, у них и так кусок их исторической территории отобрали
показати весь коментар
01.08.2022 09:22 Відповісти
Війна через номера на авто? Я думав що «темні часи минули», колись за землю чи честь відстоювали, а тут номерні знаки на авто. 21-ше століття.
показати весь коментар
01.08.2022 11:08 Відповісти
Касапы ищут любой предлог получить по скрепным сусалам.
показати весь коментар
01.08.2022 16:59 Відповісти
 
 