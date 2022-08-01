Очільникам фейкових судів псевдореспубліки "ДНР" повідомлено про підозру, - ДБР

Суддям з окупованої Донеччини, що співпрацювали з бойовиками та сепаратистами, Державне бюро розслідувань повідомило про підозру.

Про це повідомляють на сторінці ДБР, передає Цензор.НЕТ.

Працівники ДБР заочно повідомили про підозру двом колишнім суддям з Донеччини, які зрадили державі у 2014 році та очолили суди окупаційної влади.

Відомо, що після захоплення частини Донецької області проросійськими незаконними збройними формуваннями ці судді не виїхали з окупованої території. Вони брали активну участь у створенні та функціонуванні фейкових судових органів псевдореспубліки.

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Один з них обійняв посаду голови так званого "Тельманівського райсуду ДНР", інший - голови "Новоазовського райсуду ДНР". Їм заочно повідомлено про підозру за участь у терористичній організації (ч. 1 ст. 258-3 КК України).

Ці працівники фейкових органів судової влади на окупованій території по теперішній час виносять юридично нікчемні вироки відносно громадян України та коментують свої "рішення" на брифінгах та пресконференціях для пропагандистських телеканалів.

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Санкція статі передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років. Процесуальне керівництво здійснює Донецька обласна прокуратура.