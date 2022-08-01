УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11646 відвідувачів онлайн
Новини
811 5

Очільникам фейкових судів псевдореспубліки "ДНР" повідомлено про підозру, - ДБР

дбр

Суддям з окупованої Донеччини, що співпрацювали з бойовиками та сепаратистами, Державне бюро розслідувань повідомило про підозру.

Про це повідомляють на сторінці ДБР, передає Цензор.НЕТ.

Працівники ДБР заочно повідомили про підозру двом колишнім суддям з Донеччини, які зрадили державі у 2014 році та очолили суди окупаційної влади.

Відомо, що після захоплення частини Донецької області проросійськими незаконними збройними формуваннями ці судді не виїхали з окупованої території. Вони брали активну участь у створенні та функціонуванні фейкових судових органів псевдореспубліки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Двоє чоловіків публікували в соцмережах відео з позиціями ЗСУ в Харкові

Один з них обійняв посаду голови так званого "Тельманівського райсуду ДНР", інший - голови "Новоазовського райсуду ДНР". Їм заочно повідомлено про підозру за участь у терористичній організації (ч. 1 ст. 258-3 КК України).

Ці працівники фейкових органів судової влади на окупованій території по теперішній час виносять юридично нікчемні вироки відносно громадян України та коментують свої "рішення" на брифінгах та пресконференціях для пропагандистських телеканалів.

Також читайте: Головному редактору телекомпанії псевдореспубліки "ЛНР" оголошено про підозру

Санкція статі передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років. Процесуальне керівництво здійснює Донецька обласна прокуратура.

окупація (6719) колабораціонізм (1161) ДБР (3511) ОРДЛО (320)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
вішать їх
показати весь коментар
01.08.2022 09:21 Відповісти
За одну ногу.
показати весь коментар
01.08.2022 09:36 Відповісти
І що їм з того? Стане гірше жити? Сумніваюся, дуже сумніваюся.
показати весь коментар
01.08.2022 09:32 Відповісти
Неужели наша власть включила мозги? А то порой думалось, что предателей готовят к повышению в Верховный суд, например, или в Печерский. Оказалось, наконец, что не к повЫшению, а, скорее, к повЕшению. Лучше поздно, чем никогда. А чиновникам даунбаса и лугандонии, перешедшим на сторону врага, так и ждать украинской пенсии?
показати весь коментар
01.08.2022 09:34 Відповісти
Чиновники, які завершили свій "трудовий шлях" на посадах у псевдореспубліках, але своєчасно "патсуєтілісь" і оформили пенсію ще й на українській території, отримують дві пенсії - від Московії та від "дурних хахлов".
показати весь коментар
01.08.2022 10:14 Відповісти
 
 