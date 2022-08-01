Парламентарі Ірландії закликають главу держави "чітко висловити рішучу підтримку" Україні
Представники парламенту країни звернулися до глави держави після публікації листа першої леді з коментарями щодо війни в Україні.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Sky News.
Президента Ірландії Майкла Хіггінса закликають "чітко висловити рішучу підтримку" народу Ірландії Україні після того, як його дружина Сабіна Хіггінс минулого тижня написала суперечливий лист до Irish Times, щоб розкритикувати попередню редакційну статтю про події в Україні.
У листі вона сказала, що бої триватимуть, поки світ не переконає президента Володимира Путіна та президента Володимира Зеленського "погодитися на припинення вогню та переговори".
Критики листа припустили, що пані Хіггінс порівнювала дії України та Росії, а сенатори від партій коаліційного уряду Ірландії висловили стурбованість такими думками. Сенатор від Fianna Fail Малкольм Бірн сказав, що згодом лист було опубліковано на офіційному веб-сайті президента Ірландії - цей крок він назвав "жахливим".
"Хіггінс має право на свою особисту думку та на її висловлення, хоча я вважаю, що вона абсолютно неправа, намагаючись побачити еквівалентність у позиціях України та Росії. Однак рішення опублікувати лист на сайті Президента викликає серйозні запитання. Президент Ірландії зараз має чітко висловити рішучу підтримку народу Ірландії народу України та те, що ми вважаємо Росію відповідальною за війну та варварство. Ірландія по праву повинна пишатися нашою відповіддю на вторгнення в Україну", – сказав Бірн.
Пізніше опублікований лист видалили з веб-сайту.
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https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B2%D0%B0_%D0%B2_%D0%86%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%96%D1%97 Католицька церква в Ірландії - Вікіпедія
Като́лицька це́рква в Ірла́ндії - найбільша християнська конфесія Ірландії. Складова всесвітньої Католицької церкви, яку очолює на Землі римський папа.
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ось він,вплив "авторитету" прихильника соціалізму і путіна маразматика Папи Франциска.
Людина в білій сутані зробив у світі найбільше для виправдання війни в Україні.
Його аргумент про розширення НАТО і що це спровокувало росію напасти на Україну один із найцитованіших наративів у орди.
До речі, і у світових ЗМІ теж.
Так, Папа так сказав....