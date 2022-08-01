Російські окупанти використовують ЗРК С-300 для обстрілів Миколаєва, - Гуменюк

Російські окупаційні війська під час обстрілів Миколаєва використовують зенітно-ракетні системи С-300, що призводить до величезних руйнувань.

Про це повідомила начальник об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Зараз ми фіксуємо нетипове використання зенітно-ракетних систем С-300, одну з батареї яких ми вже знищили, і вони продовжують їх переміщувати по окупованій території Херсонщини і з різних напрямків завдають ударів. Особливість цієї зброї зокрема в максимальному ураженні. Оскільки зенітно-ракетна система призначена для знищення цілей в повітрі, тобто ракета, вилітаючи з пристрою, розривається в повітрі, знищуючи ціль", - розповіла вона.

За словами Гуменюк, якщо вона ця ракета в поверхню або, наприклад, в будівлю, яка має акустичну додаткову потужність, то розривна сила збільшується в кілька разів.

"І нашпигування цього снаряду певними металевими частинами завдає додаткових уражень. Тому дуже потужна сила у такого снаряда, і влучання в землю лишає дуже великі вирви і завдає великої ударної хвилі, яка теж може бути руйнівною", - додала вона.

Також читайте: Внаслідок обстрілів Миколаєва пошкоджено понад 70 будинків, є загиблі та поранені, - Нацполіція. ФОТОрепортаж