Російські окупанти використовують ЗРК С-300 для обстрілів Миколаєва, - Гуменюк
Російські окупаційні війська під час обстрілів Миколаєва використовують зенітно-ракетні системи С-300, що призводить до величезних руйнувань.
Про це повідомила начальник об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Зараз ми фіксуємо нетипове використання зенітно-ракетних систем С-300, одну з батареї яких ми вже знищили, і вони продовжують їх переміщувати по окупованій території Херсонщини і з різних напрямків завдають ударів. Особливість цієї зброї зокрема в максимальному ураженні. Оскільки зенітно-ракетна система призначена для знищення цілей в повітрі, тобто ракета, вилітаючи з пристрою, розривається в повітрі, знищуючи ціль", - розповіла вона.
За словами Гуменюк, якщо вона ця ракета в поверхню або, наприклад, в будівлю, яка має акустичну додаткову потужність, то розривна сила збільшується в кілька разів.
"І нашпигування цього снаряду певними металевими частинами завдає додаткових уражень. Тому дуже потужна сила у такого снаряда, і влучання в землю лишає дуже великі вирви і завдає великої ударної хвилі, яка теж може бути руйнівною", - додала вона.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Вже не вистачає сил чекати та терпіти ті *******. Гупають так, що за 20 км усе здригається.
ну возьмите уже редактора в штат
Тоді вони віддали Цемаха кацапам, ту відьму, що застрелила не одного нашого військополоненого і бажали навіть фізично знищити групу Швеця, що мали захопити "Ізоляцію".