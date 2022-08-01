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Новини Війна
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Російські окупанти використовують ЗРК С-300 для обстрілів Миколаєва, - Гуменюк

рф,окупанти,арміярф

Російські окупаційні війська під час обстрілів Миколаєва використовують зенітно-ракетні системи С-300, що призводить до величезних руйнувань.

Про це повідомила начальник об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Зараз ми фіксуємо нетипове використання зенітно-ракетних систем С-300, одну з батареї яких ми вже знищили, і вони продовжують їх переміщувати по окупованій території Херсонщини і з різних напрямків завдають ударів. Особливість цієї зброї зокрема в максимальному ураженні. Оскільки зенітно-ракетна система призначена для знищення цілей в повітрі, тобто ракета, вилітаючи з пристрою, розривається в повітрі, знищуючи ціль", - розповіла вона.

За словами Гуменюк, якщо вона ця ракета в поверхню або, наприклад, в будівлю, яка має акустичну додаткову потужність, то розривна сила збільшується в кілька разів.

"І нашпигування цього снаряду певними металевими частинами завдає додаткових уражень. Тому дуже потужна сила у такого снаряда, і влучання в землю лишає дуже великі вирви і завдає великої ударної хвилі, яка теж може бути руйнівною", - додала вона.

Також читайте: Внаслідок обстрілів Миколаєва пошкоджено понад 70 будинків, є загиблі та поранені, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

Автор: 

Миколаїв (1810)


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Топ коментарі
+5
допомога США шоб супутник видивився де ці суки шнирают а ми б накрили
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01.08.2022 15:12
+4
Ну накрили ж одну. А заряджаються вони, судячи з усього, в одному місці Скадовського району.
Вже не вистачає сил чекати та терпіти ті *******. Гупають так, що за 20 км усе здригається.
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01.08.2022 15:18
+3
А говорили что зенитные ракеты по наземным целям это неэффективно
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01.08.2022 15:22
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допомога США шоб супутник видивився де ці суки шнирают а ми б накрили
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01.08.2022 15:12 Відповісти
якщо не плутаю, в них дальність враження 200км+ в залежності від модифікації + мобільність
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01.08.2022 15:23 Відповісти
є МІГи
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01.08.2022 15:42 Відповісти
Ну накрили ж одну. А заряджаються вони, судячи з усього, в одному місці Скадовського району.
Вже не вистачає сил чекати та терпіти ті *******. Гупають так, що за 20 км усе здригається.
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01.08.2022 15:18 Відповісти
А говорили что зенитные ракеты по наземным целям это неэффективно
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01.08.2022 15:22 Відповісти
но видимо соотношение цены к эффективности кацапов устраивает, так как С-300 у них жопой жуй
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01.08.2022 16:43 Відповісти
якщо вона ця ракета в поверхню Джерело:
ну возьмите уже редактора в штат
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01.08.2022 15:35 Відповісти
Росіяни представили ідею радіолокаційного відбивача. Чи може це допомогти? s300 використовує радіолокаційне наведення чи це просто балістичний?
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01.08.2022 15:59 Відповісти
Висновок, при Бурбі, той що розробляв з підлеглими спецоперацію по затриманню "вагнерівців", які збили не один наш літак, в тому числі з десантниками, той, що доставив Цемаха живим і неушкодженим для міжнародного суду, а також ті специ, що працювали при "баризі" знищили всіх тварин в так званній "ДНР" моторолу, гіві, захерченко та інших, могли за декілька днів знищити ті установки с-300, знищити їх екіпажі і навіть когось живого доставити для суду. Та служба Боневтіком просто знищена, агентура відома ворогу, а сьогоднішні навіть суддю Чауса, що викрали з Молдови, дружньої нам країни, загубили по дорозі в Вінницькій області.
Тоді вони віддали Цемаха кацапам, ту відьму, що застрелила не одного нашого військополоненого і бажали навіть фізично знищити групу Швеця, що мали захопити "Ізоляцію".
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01.08.2022 16:28 Відповісти
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01.08.2022 20:31 Відповісти
 
 