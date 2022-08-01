Посли G7 вітають відправлення першого судна з українським зерном

Посли країн "Групи семи" привітали відправлення сьогодні з України першого судна із зерном з часу повномасштабного вторгнення Росії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється на сторінці Групи у твіттері.

"Після нашого візиту до Одеси разом з Президентом Зеленським 29 липня, посли G7 вітають відправлення сьогодні з України першого судна із зерном з часу повномасштабного вторгнення росії 24.02.2022", - зазначається в дописі.

Як зазначається, дипломати зауважили, що світ потребує української сільськогосподарської продукції, і вони з нетерпінням чекають, що всі сторони виконають свої зобов’язання щодо забезпечення регулярного та безперешкодного експорту через Чорне море.

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Як повідомлялося, 1 серпня, вперше з 24 лютого, з Одеського порту вийшло судно з українським продовольством. На його борту понад 26 тис. тонн кукурудзи. Судно Razoni під прапором Сьєрра-Леоне прямує до порту Тріполі, Ліван. Воно рухатиметься коридором, безпеку якого підтвердили ООН та Туреччина. Зараз у портах Одещини залишаються ще 16 суден з українським збіжжям, які чекають на відправлення.