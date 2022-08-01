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Посли G7 вітають відправлення першого судна з українським зерном

зерно

Посли країн "Групи семи" привітали відправлення сьогодні з України першого судна із зерном з часу повномасштабного вторгнення Росії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється на сторінці Групи у твіттері.

"Після нашого візиту до Одеси разом з Президентом Зеленським 29 липня, посли G7 вітають відправлення сьогодні з України першого судна із зерном з часу повномасштабного вторгнення росії 24.02.2022", - зазначається в дописі.

Як зазначається, дипломати зауважили, що світ потребує української сільськогосподарської продукції, і вони з нетерпінням чекають, що всі сторони виконають свої зобов’язання щодо забезпечення регулярного та безперешкодного експорту через Чорне море.

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Як повідомлялося, 1 серпня, вперше з 24 лютого, з Одеського порту вийшло судно з українським продовольством. На його борту понад 26 тис. тонн кукурудзи. Судно Razoni під прапором Сьєрра-Леоне прямує до порту Тріполі, Ліван. Воно рухатиметься коридором, безпеку якого підтвердили ООН та Туреччина. Зараз у портах Одещини залишаються ще 16 суден з українським збіжжям, які чекають на відправлення.

Автор: 

G-7 G7 (1036) зерно (3121) корабель (1613)


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Топ коментарі
+7
від вітання до "озабоченості" - один крок...
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01.08.2022 15:48
+3
Ну есстесна. Вы там кровью захлебывайтесь, но зерно по расписанию давайте. А ***** быстро усмирить, что бы Украина спокойно кормила ваших африканцев - вопрос вообще не стоит?
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01.08.2022 16:03
+2
Послать бы этих послов, по-хорошему...
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01.08.2022 15:56
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від вітання до "озабоченості" - один крок...
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01.08.2022 15:48 Відповісти
Послать бы этих послов, по-хорошему...
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01.08.2022 15:56 Відповісти
Тепер ми офіційно гречкосії. УРА товарісчі!
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01.08.2022 15:59 Відповісти
Ну при чом тут Греция?
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01.08.2022 16:10 Відповісти
Ну есстесна. Вы там кровью захлебывайтесь, но зерно по расписанию давайте. А ***** быстро усмирить, что бы Украина спокойно кормила ваших африканцев - вопрос вообще не стоит?
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01.08.2022 16:03 Відповісти
Это нужно больше нам чем им. Новый урожай некуда складировать.
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01.08.2022 16:12 Відповісти
Не зрозуміло це кому заява - суспільсву України чи маньяку в Кремлі?
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01.08.2022 16:08 Відповісти
І в воздух чепчики бросали
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01.08.2022 16:10 Відповісти
Лейся песня на просторе, не грусти, не плачь жена, развозить пшеницу людям посилает нас страна. А смотреть за єтим будут сша оон и кулеба.
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01.08.2022 16:52 Відповісти
Интересно, а как далеко это судно под "гарантиями" доплывет ?)
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01.08.2022 16:11 Відповісти
А грохнуть ***** слабо? Радуются они.
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01.08.2022 16:12 Відповісти
Я напевно пропустив, а що посли G7 заявили з приводу вбивства кацапами війсковополонених?
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01.08.2022 16:18 Відповісти
Вітають прибуття, а поміж відвалом може бути --"SOS".
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01.08.2022 16:27 Відповісти
Триполи это Ливия.При чём здесь Ливан???Цензор такой солидный ресурс и часто у вас такие детские ошибки.....
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01.08.2022 16:59 Відповісти
Сирійське судно завантажується українським зерном в порту Феодосія.Привітайте і його!
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01.08.2022 17:32 Відповісти
 
 