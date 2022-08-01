Червоний Хрест запустив онлайн-платформу для українських біженців у Швейцарії

У Швейцарії українці зможуть отримувати необхідну інформацію на онлайн-платформі Червоного Хреста.

Про це повідомляє Цензор. НЕТ із посиланням на Swiss Info.

На платформі helpful.redcross.ch представлена інформація про пошук житла, безпеку, фінансову підтримку та медичне обслуговування. Пізніше з'являться відомості про умови працевлаштування, освіту та життя у Швейцарії.

Цифрова платформа запущена українською, російською, німецькою, французькою та італійською мовами, також є чат-група в Telegram. Її модерують волонтери: відповідають на питання, за якими відсутня інформація на сайті.

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Користувачі мають можливість включити функцію геотрекінгу і отримати більш докладні відомості про конкретні правила кожного кантону та муніципалітету.

Сьогодні у Швейцарії проживає понад 60 000 людей, які рятуються від війни в Україні. Половині з них надали притулок громадяни країни. За оцінками швейцарської влади, до кінця року кількість біженців може подвоїтися.

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