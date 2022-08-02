Німеччина підтримає Тайвань, - Бербок
Федеральний міністр закордонних справ Анналена Бербок попередила Китай щодо неприпустимості ескалації напруженості з Тайванем і заявила, що Німеччина підтримає Тайвань.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише видання Der Spiegel.
"Ми не погоджуємося з ситуацією, коли більший сусід нападає на свого меншого сусіда в порушення міжнародного права — і це, звичайно, також стосується Китаю", — заявила Бербок у Нью-Йорку.
За її словами, з огляду на жорстоку загарбницьку війну Росії проти України, важливо дати сигнал, що міжнародна спільнота не сприймає таку поведінку.
На тлі загарбницької війни Росії в Україні Бербок працює над тим, щоб максимально знизити ризик ядерної ескалації.
"З кінця лютого Росія неодноразово демонструвала безжальну ядерну риторику, яка ставить під сумнів усе, що за п’ять десятиліть було досягнуто Договором про нерозповсюдження ядерної зброї", — сказала Бербок на конференції ООН з перегляду Договору у Нью-Йорку.
На її переконання, оскільки Москва грубо порушує заснований на правилах порядок, тепер ще більш важливо дотримуватися узгоджених норм і принципів, а також засуджувати порушення.
"Настав час бути сильними", — заявила вона.
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"Ми ніфіга не зробимо, але якщо США впрягнуться, то вони тіпа і від нас"
просто скажите шо шольц тоже рулит сверхдержавой.
а взагалі, оце вдавання з себе сверхдержави воно досить кумедне