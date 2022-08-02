Німеччина підтримає Тайвань, - Бербок

Федеральний міністр закордонних справ Анналена Бербок попередила Китай щодо неприпустимості ескалації напруженості з Тайванем і заявила, що Німеччина підтримає Тайвань.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише видання Der Spiegel.

"Ми не погоджуємося з ситуацією, коли більший сусід нападає на свого меншого сусіда в порушення міжнародного права — і це, звичайно, також стосується Китаю", — заявила Бербок у Нью-Йорку.

За її словами, з огляду на жорстоку загарбницьку війну Росії проти України, важливо дати сигнал, що міжнародна спільнота не сприймає таку поведінку.

На тлі загарбницької війни Росії в Україні Бербок працює над тим, щоб максимально знизити ризик ядерної ескалації.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пелосі планує відвідати Тайвань, - CNN

"З кінця лютого Росія неодноразово демонструвала безжальну ядерну риторику, яка ставить під сумнів усе, що за п’ять десятиліть було досягнуто Договором про нерозповсюдження ядерної зброї", — сказала Бербок на конференції ООН з перегляду Договору у Нью-Йорку.

На її переконання, оскільки Москва грубо порушує заснований на правилах порядок, тепер ще більш важливо дотримуватися узгоджених норм і принципів, а також засуджувати порушення.

"Настав час бути сильними", — заявила вона.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Китай погрожує США перед поїздкою Пелосі на Тайвань: в регіоні розпочались військові навчання