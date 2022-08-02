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Новини
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Німеччина підтримає Тайвань, - Бербок

бербок

Федеральний міністр закордонних справ Анналена Бербок попередила Китай щодо неприпустимості ескалації напруженості з Тайванем і заявила, що Німеччина підтримає Тайвань.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише видання Der Spiegel.

"Ми не погоджуємося з ситуацією, коли більший сусід нападає на свого меншого сусіда в порушення міжнародного права — і це, звичайно, також стосується Китаю", — заявила Бербок у Нью-Йорку.

За її словами, з огляду на жорстоку загарбницьку війну Росії проти України, важливо дати сигнал, що міжнародна спільнота не сприймає таку поведінку.

На тлі загарбницької війни Росії в Україні Бербок працює над тим, щоб максимально знизити ризик ядерної ескалації.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пелосі планує відвідати Тайвань, - CNN

"З кінця лютого Росія неодноразово демонструвала безжальну ядерну риторику, яка ставить під сумнів усе, що за п’ять десятиліть було досягнуто Договором про нерозповсюдження ядерної зброї", — сказала Бербок на конференції ООН з перегляду Договору у Нью-Йорку.

На її переконання, оскільки Москва грубо порушує заснований на правилах порядок, тепер ще більш важливо дотримуватися узгоджених норм і принципів, а також засуджувати порушення.

"Настав час бути сильними", — заявила вона.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Китай погрожує США перед поїздкою Пелосі на Тайвань: в регіоні розпочались військові навчання

Автор: 

Німеччина (7398) Тайвань (181) Анналена Бербок (456)


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Топ коментарі
+7
немцам китая можно не бояться. Во-первых, он далеко, а во-вторыъх - на пути Украина стоит....
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02.08.2022 01:26
+7
перекладаю на нормальний:

"Ми ніфіга не зробимо, але якщо США впрягнуться, то вони тіпа і від нас"
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02.08.2022 01:30
+6
Так. Подарує їм один застарілий танк. На Новий рік. 2025 чи 2029й...
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02.08.2022 01:34
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немцам китая можно не бояться. Во-первых, он далеко, а во-вторыъх - на пути Украина стоит....
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02.08.2022 01:26 Відповісти
Якщо китайська армія таки попре на єврому - змете катком росію,й окупантів, а потім і Україну, й дійде до Німеччини
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02.08.2022 03:43 Відповісти
ничего она не сметет разве что своими трупами поля засеет
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02.08.2022 03:54 Відповісти
Треба визнати Тайвань
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02.08.2022 01:27 Відповісти
так у вас в оон всі перекупелні на сто разів корупціонери сидять. ясно що вся безпека пішла псу під хвіст. і ще курво стогнуть куди котиться Світ Туди де ви його весь цей час котили, вліво.
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02.08.2022 01:27 Відповісти
перекладаю на нормальний:

"Ми ніфіга не зробимо, але якщо США впрягнуться, то вони тіпа і від нас"
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02.08.2022 01:30 Відповісти
Рівень стурбованості виходить на новий рівень.
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02.08.2022 01:30 Відповісти
нафига стоко слов...
просто скажите шо шольц тоже рулит сверхдержавой.
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02.08.2022 01:32 Відповісти
Так. Подарує їм один застарілий танк. На Новий рік. 2025 чи 2029й...
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02.08.2022 01:34 Відповісти
Підтримає «озабоченистью»
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02.08.2022 01:45 Відповісти
Тайвань это чипы, пока свое производство\бизнес штаты\кто там еще не запустят никто Тайвань не сдаст как бы кому-то там не хотелось мирныйплан\шпиены\взятки и т.п. и при случае могут таки ****** яо, потому что это выйдет дешевле. по кремлю в свое время тоже бы вышло дешевле.
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02.08.2022 01:47 Відповісти
В Тайване находится 22% мирового производства микрочипов. Потеря этого рынка мировую экономику не обвалит, но удар нанести может. Главное, что все чипы в мире делают на литографических станках голландской фирмы ASML. Так что не все так трагично.
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02.08.2022 02:44 Відповісти
При реальной угрозе поражения Тайваня в войнесоответствующее оборудование будет подорвано или уничтожено американскими ракетами, Китай ничего не получит. Следствием будет дикий дефицит чипов на 3-5 лет, пока новые заводы не запустят, но да, конца света не будет.
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02.08.2022 10:00 Відповісти
пообіцяли обіцянку, що й надалі будуть обіцять обіцянки
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02.08.2022 02:03 Відповісти
ахаха ))) кино и немцы. себя поддержи, нимеччина. знаем уже, как вы "переживаете".
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02.08.2022 02:58 Відповісти
німеччина передаст. не коли-небудь. а вже зараз!

а взагалі, оце вдавання з себе сверхдержави воно досить кумедне
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02.08.2022 03:33 Відповісти
все боты кацапские вылезли против германии
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02.08.2022 03:57 Відповісти
Тайвань здопомогою америкосів і сам справиться. Якщо товариш Сі міг би перескочити море, його б тяжко було зупинити. А так тільки із гаубиць МСТа та ПІОН стріляють в сторону моря. А ця конгресменка чихала на всі умовності, їду і все. Зразу ж видно, що з гнізда старої Клінтонихи, он Салівен теж у Клінтонихи помічником шурував. Один Обамамама хотів кетайців навчити танцювати твіст, але щось не заладилось в танцюриста.
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02.08.2022 05:08 Відповісти
Китайцы берегите себя в мировой торговле, не уподобляйтесь ********** иначе китайское чудо упадёт.
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02.08.2022 05:10 Відповісти
ты так за китайцев переживашь - кацап что-ли?
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02.08.2022 08:35 Відповісти
бедный Тайвань
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02.08.2022 06:35 Відповісти
Тайвань как раз очень не бедный и там нет зеленых клоунов и нарокманов у власти
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02.08.2022 08:36 Відповісти
Меркель уничтожив бундесвер сделала Европу и Германию абсолютно беззубой.
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02.08.2022 07:33 Відповісти
Нэнси, посадка разрешена.
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02.08.2022 07:39 Відповісти
Почему Германия не посоветует Тайваню сесть за стол переговоров с Китаем, пойти на компромисы и отдать половину территорий а так же разоружиться и отказаться от поддержки США под гарантии безопасности Германии, Китая, Турции и РФ? Или только нам такую х***ню предлагают
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02.08.2022 08:14 Відповісти
потому что ты тупой тролль - эту херню предлагает не германия а офис ЗЕ-предателя Украины
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02.08.2022 08:38 Відповісти
Кстати, это очень сильное заявление со стороны Германии у которой очень много бизнеса завязанно на Китай, им действительно есть что терять. Раньше Германия отмалчивалась в такихслучаях, чтобы не навредить своим концернам…
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02.08.2022 09:55 Відповісти
 
 