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Новини Війна
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ЗСУ найближчим часом зможуть перейти в контрнаступ на Ізюмському напрямку, - ISW

зсу

Відведення частини російських військ з Донецької області позбавить угруповання окупантів навколо Слов'янська необхідної бойової потужності і, ймовірно, створить можливість для ЗСУ почати контрнаступ на Ізюмському напрямку.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані ISW.

Експерти ISW вважають, що аналогічним чином російські війська були змушені послабити ділянки фронту в Запорізькій і Херсонській області під час наступальних операцій в Луганській області.

Передислокація російських військ в Запорізьку область передбачає, що українські контрнаступи надалі не будуть обмежуватися Херсонською областю і, ймовірно, будуть проходити по всьому південному сектору бойових дій.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Застосування HIMARS в Ізюмі вдесятеро скоротило обстріли з боку армії РФ, - комбат 93-ї ОМБР Дмитрук

Автор: 

армія рф (17554) Харківщина (6054) Запорізька область (3653) Ізюм (336) ЗСУ (7598) Херсонська область (5801)


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Топ коментарі
+25
Кацапи тягають свої бригади туди-сюди,але їм це вже не допоможе...
Бо наші хлопці - самі круті у всьому світі!👊
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02.08.2022 06:35
+21
Херсон звільнили-пора на Ізюм контрнаступати.🤦
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02.08.2022 06:27
+14
Напрасно козломордые кацапы и их фюрер *****, срущий в чемодан так тужатся. В августе это кацапское быдло поймет, что до этого месяца ВСУ еще не начинали, а сейчас будет все по настоящему.
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02.08.2022 07:38
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Херсон звільнили-пора на Ізюм контрнаступати.🤦
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02.08.2022 06:27 Відповісти
Гари, ты в какой бригаде?
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02.08.2022 07:42 Відповісти
А кто интересуется? Бригадир со столярного цеха на зоне?
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02.08.2022 07:58 Відповісти
Да тебя как раз никто и не спрашивает,набутылочник.
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02.08.2022 07:59 Відповісти
а ти жужжи та літи, жужжи та літи...бачишь російський воєнний корабель? Ось туди
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02.08.2022 09:11 Відповісти
строчить такой бред проще - чем с автоматом в окопе под артобстрелом лежать..Ты пословицу выучи сначала : 3.14здеть не мешки таскать
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02.08.2022 08:24 Відповісти
Ещё один обиженный. Отвянь.
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02.08.2022 08:30 Відповісти
І з Херсону ваші драпати будуть, і з Ізюму. Залужний сам вирішує, хто з ваших в якої черзі "жєсти добрай волі" робитиме.
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02.08.2022 10:44 Відповісти
Ідіот.🤦
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02.08.2022 10:46 Відповісти
Я так і думав, що ти слимак якарізничний.
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02.08.2022 10:44 Відповісти
Дебіл🤦
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02.08.2022 10:47 Відповісти
Ти таким і є, бо розумний не буде так себе поводити як ти, мабудь, і на марсіанській відповідав би якби токою до тебе писали, меншовартісна істота.
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02.08.2022 11:19 Відповісти
Кацапи тягають свої бригади туди-сюди,але їм це вже не допоможе...
Бо наші хлопці - самі круті у всьому світі!👊
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02.08.2022 06:35 Відповісти
Напрасно козломордые кацапы и их фюрер *****, срущий в чемодан так тужатся. В августе это кацапское быдло поймет, что до этого месяца ВСУ еще не начинали, а сейчас будет все по настоящему.
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02.08.2022 07:38 Відповісти
ти не Олександр, ти Александра
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02.08.2022 08:02 Відповісти
Александр Бутылочный закукарекал ...А само небось домой идет и оглядывается по сторонам ,что б никто не прива...л в прыжке
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02.08.2022 08:26 Відповісти
Чим наступати будуть? Двома Хаймарсами? От коли будуть наступати, тоді і хвалитись треба. А не робити вітер .
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02.08.2022 07:51 Відповісти
плюсую. треба ще поділити на два, вважаючи на те хто такі *екперти ISW*
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02.08.2022 09:43 Відповісти
А хто вони такі? Є посилання на їх помилкові прогнози?
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02.08.2022 10:46 Відповісти
Так давайте одразу всі напрямки в "студію"! 95 квартал продовжується!
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02.08.2022 08:02 Відповісти
причем тут квартал если ISW єто американское издание
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02.08.2022 08:18 Відповісти
Олєг Шестакович бот.
Пише свої каракулі заради соїх 15 руБлєй
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02.08.2022 09:28 Відповісти
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02.08.2022 08:26 Відповісти
дятлы кацапские что вы тут развонялись - это американские медиа пишут про наступ а не наши - наш Генштаб должен сначала перемолоть как можно больше кацапского мяса бк и техники и сберечь своих солдат
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02.08.2022 08:29 Відповісти
Без звільнення півдня немає сенсу вести будь-які контрнаступальні дії на сході. Там у них і з логістикою все добре і головні боєздатні частини. Але звільняючи південь необхідно звільняти і Крим. Все залежить від того чи вистачить сміливості віддати наказ звільнити Крим. Тільки після звільнення Криму буде шанс звільнити схід. Хоча в цій війні дуже багато дивного. Я все більше схиляюся що має місце договірняк. А наскільки він великий покаже час. Взяти хоча б транзит газу який без тісної співпраці організувати неможливо.
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02.08.2022 08:37 Відповісти
Головні боєздатні частини вже тиждень як вжарені скочуть одна за одною на підсилення півдня.
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02.08.2022 10:02 Відповісти
Оманский договорняк он и есть. Он до сих пор в силе. Два месяца кричали, что Северодонецк кацапы не возьмут, а Лисичанск вообще неприступная крепость. А потом в Северодонецк приехала безмозглая, а в Лисичанск- сам найвеличниший, и сдали как стеклотару. Еще и чтоб отвлечь внимание- замутили скандал с ограничением выезда из регионов, который потом "мужественно" разрулили. Походу азовцы в плену- это дополнительный способ давить на найвеличнишого. Так и с Херсоном. Ужен третий месяц кричат про "масштабное контрнаступление", а закончится всё очередной сдачей.
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02.08.2022 14:28 Відповісти
так, херсон вже відбили і "через 2-3 тижні (с)" звільнимо і весь схід України, а там і до Криму руки дійдуть і взагалі всього півдня!
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02.08.2022 10:15 Відповісти
Ти ж розумієш, що русаки всєрають тисячі власних бійців, аби тільки ці 2-3 тижні розтягнути на пару місяців?
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02.08.2022 10:38 Відповісти
Головне, своєчасно попередити про свій наступ порога!😡
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02.08.2022 10:27 Відповісти
 
 