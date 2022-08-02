ЗСУ найближчим часом зможуть перейти в контрнаступ на Ізюмському напрямку, - ISW
Відведення частини російських військ з Донецької області позбавить угруповання окупантів навколо Слов'янська необхідної бойової потужності і, ймовірно, створить можливість для ЗСУ почати контрнаступ на Ізюмському напрямку.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані ISW.
Експерти ISW вважають, що аналогічним чином російські війська були змушені послабити ділянки фронту в Запорізькій і Херсонській області під час наступальних операцій в Луганській області.
Передислокація російських військ в Запорізьку область передбачає, що українські контрнаступи надалі не будуть обмежуватися Херсонською областю і, ймовірно, будуть проходити по всьому південному сектору бойових дій.
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