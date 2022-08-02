"Мы вас не в рабство берем, страхуем от глупостей": У білоруських силовиків відбирають паспорти, позбавляючи можливості виїзду за кордон

У працівників силових структур Білорусі почали відбирати стандартні паспорти. Вони отримують біометричні паспорти, на додаток до яких видається ID-картка. ID-картки достатньо для будь-яких операцій усередині країни. Водночас за кордон без паспорта не поїдеш, також неможливо отримати візу.

Про це пише видання "Наша Ніва", інформує Цензор.НЕТ.

За даними журналістів, співробітники міліції (переважно це стосується офіцерського складу), зобов'язуються здавати нові паспорти начальнику.

"До цього через те саме пройшли спецслужби, зараз процеси йдуть у міліції, далі, напевно, черга військових. Тепер, щоб виїхати за кордон, потрібно писати рапорт і на виїзд, і на отримання паспорта", - розповів один з офіцерів.

"Все це пояснюється турботою про працівників. Мовляв, це ми вас не в рабство беремо, це ми вас, дурних, страхуємо від дурниць: ось виїдете ви десь, а вас там полонять, катуватимуть, завербують, посадять. Тож ще будьте вдячні", - додав він.

Видання зазначає, що у минулі два роки Білорусь залишила низка старших офіцерів, вони приєдналися до демократичного руху.

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