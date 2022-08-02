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Новини
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"Мы вас не в рабство берем, страхуем от глупостей": У білоруських силовиків відбирають паспорти, позбавляючи можливості виїзду за кордон

білорусь

У працівників силових структур Білорусі почали відбирати стандартні паспорти. Вони отримують біометричні паспорти, на додаток до яких видається ID-картка. ID-картки достатньо для будь-яких операцій усередині країни. Водночас за кордон без паспорта не поїдеш, також неможливо отримати візу.

Про це пише видання "Наша Ніва", інформує Цензор.НЕТ.

За даними журналістів, співробітники міліції (переважно це стосується офіцерського складу), зобов'язуються здавати нові паспорти начальнику.

"До цього через те саме пройшли спецслужби, зараз процеси йдуть у міліції, далі, напевно, черга військових. Тепер, щоб виїхати за кордон, потрібно писати рапорт і на виїзд, і на отримання паспорта", - розповів один з офіцерів.

"Все це пояснюється турботою про працівників. Мовляв, це ми вас не в рабство беремо, це ми вас, дурних, страхуємо від дурниць: ось виїдете ви десь, а вас там полонять, катуватимуть, завербують, посадять. Тож ще будьте вдячні", - додав він.

Видання зазначає, що у минулі два роки Білорусь залишила низка старших офіцерів, вони приєдналися до демократичного руху.

Також читайте: У разі необхідності Росія здатна перекинути свої війська до Білорусі за кілька тижнів, - ГУР

Автор: 

Білорусь (7944) Лукашенко Олександр (2659) паспорт (1156) силовики (2514)


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Топ коментарі
+18
а у остального населения когда начнут отбирать паспорта?
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02.08.2022 15:00
+12
Північна Білораша
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02.08.2022 14:56
+10
Білорусь давно окупована... Там вже москалі господарють... уССатий просто головний клоун в цьому цирку!
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02.08.2022 15:06
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Північна Білораша
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02.08.2022 14:56 Відповісти
Який сором
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02.08.2022 15:00 Відповісти
а у остального населения когда начнут отбирать паспорта?
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02.08.2022 15:00 Відповісти
За часів СРСР офіцери дійсної служби замість паспортів мали посвідчення особи офіцера (сам такого не мав, але читав).
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02.08.2022 15:01 Відповісти
А солдати - "солдатскую книжку". А коли отримали паспорти "совєцкіє крєстьянє", знаєте?
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02.08.2022 15:28 Відповісти
У солдат був військовий квиток, а у офіцерів дійсної служби - посвідчення особи офіцера
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02.08.2022 22:22 Відповісти
Ех... Жаль білорусів.
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02.08.2022 15:02 Відповісти
А українців не жалко? Пів країни сидить без роботи, грошей, надії на майбутнє і можливості поїхати щось заробити. Наволоч зелена нічим не краща за лукашенка
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02.08.2022 15:47 Відповісти
Блеать, то причина тільки в ідіотській зеленій влабі???
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02.08.2022 16:21 Відповісти
Те, що так тупо закриті кордони, то так. Винна зелень
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02.08.2022 22:00 Відповісти
Белорусская народно-демократическая республика или Северная Беларусь....
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02.08.2022 15:03 Відповісти
Нащо такі складнощі. А кордони перекрити лука мудіщев не здогадався?
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02.08.2022 15:03 Відповісти
Ну, все логічно, бо білоруси тікають до Європи.
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02.08.2022 15:04 Відповісти
Білорусь давно окупована... Там вже москалі господарють... уССатий просто головний клоун в цьому цирку!
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02.08.2022 15:06 Відповісти
не прошло и пятидесяти лет, как белоруским селянам начали выдавать паспотрта, теперь снова заберут... back to the ussr
Не лезьте на скамейки в обуви, а то будет как у нас на Майдане.
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02.08.2022 15:12 Відповісти
Білорусь це слуга Росії ну поки там Лукашенко.
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02.08.2022 15:12 Відповісти
Шарики и цветочки на тараканов не действуют!
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02.08.2022 15:14 Відповісти
Треба їх після роботи саджати в камери , а ранком на слідуючий день випускати, для їхньої ж безпеки, а то ще підуть десь пива нап'ються, морди поб'ють, а потім до дому доберуться, позапланових дітей нароблять.
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02.08.2022 15:26 Відповісти
Пиво, морди, діти - це "властямі" дозволено.
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02.08.2022 15:30 Відповісти
От і нехай там сидять на своїх городах бульбу копають. Вони нам і нах. не треба. Перемикають нас від реальних проблем на якісь дурниці щоб у людей голова не боліла як сьогодні себе і дітей нагодувать і що вночі на голову прилетить.
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02.08.2022 15:38 Відповісти
АКСИОМА
********** - конченные тупые терпилы!
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02.08.2022 15:40 Відповісти
массаж простаты для вашего же блага
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02.08.2022 15:50 Відповісти
Собираєт гарем ********** будет перетрахівать. ну ви там дєржитєсь.
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02.08.2022 16:01 Відповісти
А как же бесплатный паливный вискарь по утрам на барах возле бассейна в отелях Турции и Египта?
Жизнь проходит мимо...
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02.08.2022 17:28 Відповісти
 
 