Окупанти обчистили депозитні скриньки у відділенні ПУМБ у Маріуполі
У тимчасово захопленому російськими військами Маріуполі загарбники обчистили депозитні скриньки у відділенні ПУМБ.
Як передає Цензор.НЕТ, про це у телеграмі повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.
"У приміщенні ПУМБ в Маріуполі були депозитні скриньки. Що і скільки там зберігали маріупольці - невідомо. Але точно зберігали найцінніше, на початок другої фази війни вони були зачинені. Наразі їх абсолютно вичищено, під нуль", - написав Андрющенко.
Топ коментарі
Vyachslav Peresunko
02.08.2022 21:01
Mamed Mamedov
02.08.2022 21:03
Хавронников Степан
02.08.2022 21:43
хай маріуполці подякують "асвабадітєлям"!
Міський голова Вадим Бойченко - 64,57%. У 2019 році він балотувався до Верховної Ради від партії мураєва опозиційний блок.
Другим в списку кандидат від ОПЗЖ Володимир Клименко - 25,84%.
До міської ради пройшли п'ять партій: Блок Вадима Бойченко - 41,69%, ОПЗЖ - 33,99%, "Партія Шарія" - 7, 90%. "Сила людей" - 6,2%, "Слуга народу" - 5,10%.
https://espreso.tv/news/2020/10/31/nazvano_poperedni_pidsumky_golosuvannya_v_mariupoli
=============
хм..."обчистили" в "словарі" немає...
Багато банківських працівників повтікали. Багатьох вбили бомби. В Маріуполі більше 20 000 жертв за прогнозами. Транспорт не ходив. Під бомбами їхати у відділення щоби що? Щоб врятувати чужі скриньки тих, хто цілком можливо вже навіть неживий ? Я ж кажу, краще мовчи.