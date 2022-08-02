Окупанти обчистили депозитні скриньки у відділенні ПУМБ у Маріуполі

У тимчасово захопленому російськими військами Маріуполі загарбники обчистили депозитні скриньки у відділенні ПУМБ.

Як передає Цензор.НЕТ, про це у телеграмі повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

"У приміщенні ПУМБ в Маріуполі були депозитні скриньки. Що і скільки там зберігали маріупольці - невідомо. Але точно зберігали найцінніше, на початок другої фази війни вони були зачинені. Наразі їх абсолютно вичищено, під нуль", - написав Андрющенко.

