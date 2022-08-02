Оккупанты обчистили депозитные ячейки в отделении ПУМБ в Мариуполе

Во временно захваченном российскими войсками Мариуполе захватчики очистили депозитные ячейки в отделении ПУМБ.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в телеграме сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

"В помещении ПУМБ в Мариуполе были депозитные ячейки. Что и сколько там хранили мариупольцы - неизвестно. Но точно хранили самое ценное, к началу второй фазы войны они были закрыты. Теперь они абсолютно вычищены, под ноль", - написал Андрющенко.

