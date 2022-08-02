РУС
Оккупанты обчистили депозитные ячейки в отделении ПУМБ в Мариуполе

Во временно захваченном российскими войсками Мариуполе захватчики очистили депозитные ячейки в отделении ПУМБ.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в телеграме сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

"В помещении ПУМБ в Мариуполе были депозитные ячейки. Что и сколько там хранили мариупольцы - неизвестно. Но точно хранили самое ценное, к началу второй фазы войны они были закрыты. Теперь они абсолютно вычищены, под ноль", - написал Андрющенко.

Ти так пишеш, ніби маріупольці - не громадяни Україниі когось звали себе "звільнювати". Маріупольці радо подякують ЗСУ за звільнення від загарбників.
02.08.2022 21:01 Ответить
Все долбоебы уже отписались? Радуетесь?Ну начните теперь рассказывать про то, что мариупольцы за опзж голосовали и поплатились за это. В Буче с голосованием все нормально было? Или как? Сильно это бучанцам помогло?
02.08.2022 21:03 Ответить
Ти відео не дивився, як бучанські депутати не хотіли слухати,навіть давати слово хлопцям, які за 3 дні до війни вимагали хоча б щось робити для оборони ?
02.08.2022 21:43 Ответить
і чиї це скриньки? місцевого населення, маріупольців!

хай маріуполці подякують "асвабадітєлям"!
02.08.2022 20:47 Ответить
02.08.2022 21:01 Ответить
Это фсб-шный провокатор.
02.08.2022 21:03 Ответить
А ви подивіться за кого голосували маріупольці на місцевих виборах у 2020 році.

Міський голова Вадим Бойченко - 64,57%. У 2019 році він балотувався до Верховної Ради від партії мураєва опозиційний блок.
Другим в списку кандидат від ОПЗЖ Володимир Клименко - 25,84%.

До міської ради пройшли п'ять партій: Блок Вадима Бойченко - 41,69%, ОПЗЖ - 33,99%, "Партія Шарія" - 7, 90%. "Сила людей" - 6,2%, "Слуга народу" - 5,10%.

https://espreso.tv/news/2020/10/31/nazvano_poperedni_pidsumky_golosuvannya_v_mariupoli
02.08.2022 22:18 Ответить
неожиданно!
02.08.2022 20:49 Ответить
мариупольцы даже не сообразили все забрать или спрятать , так озаботились ожиданием
02.08.2022 20:50 Ответить

хм..."обчистили" в "словарі" немає...
02.08.2022 21:01 Ответить
Перший Український Міжнародний Банк Ахметова.
02.08.2022 21:00 Ответить
Пумба))
02.08.2022 21:08 Ответить
І що з того, шо він Ахметова? Банк як банк, нічим не гірший і нічим не кращий за інші. Тим більше, в Маріуполі є його Азовсталь і Меткомбінат ім. Ілліча. Люди зарплатню отримували через ПУМБ. Там і цінні речі зберігали.
02.08.2022 21:18 Ответить
Я думаю, що він хоче сказать, що не орки його обчистили, а сам хазяїн. І мені теж так здається.
02.08.2022 21:59 Ответить
Аметов поверне все людям!
02.08.2022 20:59 Ответить
Как бы там нибыло, и чьи бы там деньги и драгоценности окупанты не обчистили в банке, но вы дали еще один хороший повод окупантам идти в Украину мародерствовать и набивать себе карманы кучей денег. Вместо того чтобы оставлять мины, травленную еду и ловушки, мы наоборот подкармливаем рашистскую Орду
02.08.2022 20:59 Ответить
Нехай перед смертю хоть побачать яке воно золото.....
02.08.2022 21:02 Ответить
02.08.2022 21:03 Ответить
02.08.2022 21:43 Ответить
Цікаво, а на кого розрахована дана стаття? Правильно, на лохів. Банк, який ніби-то не має жодних боргових зобов"язань, ніби міжнародний банк, а персонал не знав що має зробити з депозитними скриньками? Їх там, мабуть, був ешелон скриньок???
02.08.2022 21:05 Ответить
Ти і логіка - несумісні. Так що краще мовчи і показуй свою тупість. Сміх та й годі. ПУМБ виявляється міжнародний банк))) Прикол року)

Багато банківських працівників повтікали. Багатьох вбили бомби. В Маріуполі більше 20 000 жертв за прогнозами. Транспорт не ходив. Під бомбами їхати у відділення щоби що? Щоб врятувати чужі скриньки тих, хто цілком можливо вже навіть неживий ? Я ж кажу, краще мовчи.
02.08.2022 21:24 Ответить
Первые четыре дня ещё транспорт ходил, коммунальщик даже работали, но на работу уже много кто не ходил, все ждали информации о том что происходит. Даже обстрелы левого берега воспринимались ещё не как реальность. А потом окружение, все произошло очень быстро.
02.08.2022 22:11 Ответить
час був якщо й не на все, то набагато що
03.08.2022 06:43 Ответить
Єсліби нє асвабадітєлі, ето здєлаліби салдати НАТИ!
02.08.2022 21:49 Ответить
Солдатам НАТО, я бы её задумываясь отдал бы все свои сбережения, ели бы они выбили из города и нашей земли кацапских уродов.
02.08.2022 22:12 Ответить
Не завжди люди зберігають в захищеному місці золото і валюту, може там були фотографії, документи,антикварні речі, речі предків, інше, наприклад рукописні твори. Бо квартира то таке, можуть обікрасти, сусіди можуть затопити, або пожежа, або з танка вдарять, що все знищить.
02.08.2022 21:51 Ответить
Покровитель русских асвабадитилей св. ******* умилительно улыбается с русской иконы...
03.08.2022 00:11 Ответить
 
 