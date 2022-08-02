Оккупанты обчистили депозитные ячейки в отделении ПУМБ в Мариуполе
Во временно захваченном российскими войсками Мариуполе захватчики очистили депозитные ячейки в отделении ПУМБ.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в телеграме сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.
"В помещении ПУМБ в Мариуполе были депозитные ячейки. Что и сколько там хранили мариупольцы - неизвестно. Но точно хранили самое ценное, к началу второй фазы войны они были закрыты. Теперь они абсолютно вычищены, под ноль", - написал Андрющенко.
хай маріуполці подякують "асвабадітєлям"!
Міський голова Вадим Бойченко - 64,57%. У 2019 році він балотувався до Верховної Ради від партії мураєва опозиційний блок.
Другим в списку кандидат від ОПЗЖ Володимир Клименко - 25,84%.
До міської ради пройшли п'ять партій: Блок Вадима Бойченко - 41,69%, ОПЗЖ - 33,99%, "Партія Шарія" - 7, 90%. "Сила людей" - 6,2%, "Слуга народу" - 5,10%.
https://espreso.tv/news/2020/10/31/nazvano_poperedni_pidsumky_golosuvannya_v_mariupoli
=============
хм..."обчистили" в "словарі" немає...
Багато банківських працівників повтікали. Багатьох вбили бомби. В Маріуполі більше 20 000 жертв за прогнозами. Транспорт не ходив. Під бомбами їхати у відділення щоби що? Щоб врятувати чужі скриньки тих, хто цілком можливо вже навіть неживий ? Я ж кажу, краще мовчи.