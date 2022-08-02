УКР
Немає ніякої логіки у призначенні Зеленським чиновника часів Януковича Янушевича головою Херсонщини, яку Росія намагається до себе приєднати, - Бутусов

ярослав,янушевич

Нема ніякої логіки у призначенні Ярослава Янушевича президентом Володимиром Зеленським головою Херсонської області, яка окупована ворогом, і яку Росія намагається до себе приєднати.

Про це на своїй сторінці в фейсбуку повідомив головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Головою Херсонської обласної адміністрації офіційно погоджено Ярослава Янушевича. Це колишній чиновник часів Януковича, який був заступником начальника податкової служби, заступником начальника податковоі міліції, заступником начальника міграційної служби, директором держпідприємства "Документ", яке виготовляло усі українські паспорти.

При президенті Порошенко півтора роки був директором підприємства Укрчастотнагляд.

Про участь Янушевича у захисті України або у волонтерській діяльності нічого невідомо.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Кабмін погодив призначення Янушевича очільником Херсонської ОДА

Нема ніякої логіки у призначенні Янушевича президентом Володимиром Зеленським на область, яка окупована ворогом, і яку Росія намагається до себе приєднати. Янушевич не має досвіду державного управління регіоном, не має відомих суспільству заслуг в обороні країни.

Чергове дивне призначення, мотиви якого не публічні та не посилюють довіру до кадрових рішень влади", - зазначив журналіст.

Автор: 

Зеленський Володимир (25133) призначення (2340) ОДА (1634) Бутусов Юрій (3641) Янушевич Ярослав (131) Херсонська область (6112)
Топ коментарі
+64
Не дивне. Чітке, послідовне для Зеленського.
показати весь коментар
02.08.2022 21:00 Відповісти
+57
Губернатор Донеччини Павло Кириленко - його рідний брат оперативник мгб днр, батьки живуть у Макіївці та підтримують днр. А ви про логіку зебіла кажете Це як один брат буде працювати губернатором Пусану в Південній Кореї, а інший - у головному політ. управлінні кндр. Таке апріорі в Південній Кореї неможливо, але можливо у нас завдяки пісюнороялісту
показати весь коментар
02.08.2022 21:03 Відповісти
+49
Так это смотря с какой стороны смотреть на логику.
показати весь коментар
02.08.2022 21:01 Відповісти
Головне в усіх призначеннях Зе, і це прослідковується постійно!!!, це призначати корумпованих "не-українців". Наслідки таких призначень уже коштували громадянам України тисяч життів і окупації територій. Впевнений, з чергового зе-призначенця і профана "янушєвіча" толку не буде...
показати весь коментар
02.08.2022 22:08 Відповісти
Тобто, "логіки нема"? А медведчука в нардепи логіка була? А їбстися з деркачем? А портняшка? Продовжувати перелік можна до завтра.
показати весь коментар
02.08.2022 22:11 Відповісти
Логика есть во всем! Задача Зеленского и кремля накалить ситуацию до предела внутри страны и спровоцировать внутренний конфликт.
показати весь коментар
02.08.2022 22:18 Відповісти
А где у этого зеленого ****** логика? **** продажная
показати весь коментар
02.08.2022 22:18 Відповісти
Порохобот ти?
СБУ за тобою зі статтею про дискридитацію ще не приходило?
показати весь коментар
02.08.2022 22:22 Відповісти
Куди в Естонію? Те зесбу здатні тільки суддю чауса з Молдови викрасти.
показати весь коментар
02.08.2022 22:31 Відповісти
А чого зеленський призначає якихось зрадників, ригів, мутних людей ?
Здається, тому що і він з їхнього кола.
показати весь коментар
02.08.2022 22:22 Відповісти
після розмінованого Чонгару тобі все ще " здається " ?
показати весь коментар
03.08.2022 13:17 Відповісти
Все просто, полная зависимость от кремля и деменция вызванная длительным употреблением наркоты...
показати весь коментар
02.08.2022 22:24 Відповісти
Ви досі шукаєте логіку в діях Зе?
показати весь коментар
02.08.2022 22:34 Відповісти
Юрію,ви помиляєтесь,за цією ж логікою був призначаний єрмак,татаров,та інші риги.
показати весь коментар
02.08.2022 22:36 Відповісти
Є логіка, якщо зеленський планує віддати Херсонсщину
показати весь коментар
02.08.2022 22:53 Відповісти
ВАЗеленський відтворює мордор в Україні.
"Вертикаль влади" віддану зЕ-рмаку.
показати весь коментар
02.08.2022 22:58 Відповісти
Нет особой разницы, практически ни какой ! Чиновники времён янукоВища и чиновники времён Пети! Как только Бутусов это признаёт, можно с ним во всем остальном согласиться , практически во всем
показати весь коментар
02.08.2022 23:12 Відповісти
Фактично доведено, що всі чиновники працювали на власне збагачення шляхом знищення державності та населення за пособництва правоохоронної та судової системи, це потрібно взяти до уваги та декриміналізувпти усунення нелюдей, зобов'язати громадян виконати обов'язок з очищення політичного простору держави
показати весь коментар
02.08.2022 23:34 Відповісти
Як же немає різниці ?
При Петі майже всі збанкрутілі держпідприємства стали прибутковими, посилилась армія, почала зростати економіка.
І це факти які складно заперечити.
Звикли перекладати на Петю грішки та злочини Зеленського і Ко.
Досить вибріхуватись.
показати весь коментар
03.08.2022 09:19 Відповісти
показати весь коментар
02.08.2022 23:34 Відповісти
Зеленський нікого й не призначав, бо не він керує країною, а дєрьмак.
показати весь коментар
02.08.2022 23:42 Відповісти
Так зробити попросили чи наказали голов. менеджер України Єрмак А. Б.
показати весь коментар
03.08.2022 00:18 Відповісти
Призначає дЄрмак, а точніше його брат 😠
показати весь коментар
03.08.2022 01:21 Відповісти
зеленський підписує. А хто підбирає =це вже інше питання
показати весь коментар
03.08.2022 06:30 Відповісти
Кадровий голод, сер.
показати весь коментар
03.08.2022 06:48 Відповісти
А чому не Сальдо?
показати весь коментар
03.08.2022 07:08 Відповісти
Кто нибудь видит логику в его окружении- регионалы- убийцы майдана, клоуны, люди работающие на Россию, просто недоразвитые , коррупционеры ....
показати весь коментар
03.08.2022 08:09 Відповісти
Курва, ще Козак залишився без посади в Україні
показати весь коментар
03.08.2022 08:17 Відповісти
Юра,все що воно робить ,ніц немає ніякої логіки!
показати весь коментар
03.08.2022 09:15 Відповісти
З таким призначенням навіть не знаю долю Херсонщини.
Одне краще іншого. Таке враження,що люди призначаються на такі посади та ще в такий регіон по принципу " шо-то порешать!"
Нащо зараз Херсонщині податківець або "схематик"?! Там вже вистачає зрадника - в минулому очільник Херсонської митниці Булюк та компанія. В результаті його схем корупція в місті та області надвисока.
В курортний регіон скільки років ніхто не вкладав інвестиції ! Херсонщина і місто занепадало. А чому ?! А тому що ризикований регіон, поряд Крим та і деребанять всі надходження,інвестиції все як кури зерно.
Дуже шкода ,що в нашому регіоні така погань. І вона все тягне і тягне собі подібне до регіону. Можливо цю війну ми заслужили. Нажаль.
показати весь коментар
04.08.2022 18:50 Відповісти
А кто знает этого "журналиста"? Ну кроме его самого и его корешей-со-писателей? "По делам их судите их", так этот "журналист" набрехал уже гору всякой дряни.
показати весь коментар
04.08.2022 18:57 Відповісти
