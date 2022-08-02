Немає ніякої логіки у призначенні Зеленським чиновника часів Януковича Янушевича головою Херсонщини, яку Росія намагається до себе приєднати, - Бутусов
Нема ніякої логіки у призначенні Ярослава Янушевича президентом Володимиром Зеленським головою Херсонської області, яка окупована ворогом, і яку Росія намагається до себе приєднати.
Про це на своїй сторінці в фейсбуку повідомив головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.
"Головою Херсонської обласної адміністрації офіційно погоджено Ярослава Янушевича. Це колишній чиновник часів Януковича, який був заступником начальника податкової служби, заступником начальника податковоі міліції, заступником начальника міграційної служби, директором держпідприємства "Документ", яке виготовляло усі українські паспорти.
При президенті Порошенко півтора роки був директором підприємства Укрчастотнагляд.
Про участь Янушевича у захисті України або у волонтерській діяльності нічого невідомо.
Нема ніякої логіки у призначенні Янушевича президентом Володимиром Зеленським на область, яка окупована ворогом, і яку Росія намагається до себе приєднати. Янушевич не має досвіду державного управління регіоном, не має відомих суспільству заслуг в обороні країни.
Чергове дивне призначення, мотиви якого не публічні та не посилюють довіру до кадрових рішень влади", - зазначив журналіст.
СБУ за тобою зі статтею про дискридитацію ще не приходило?
Здається, тому що і він з їхнього кола.
"Вертикаль влади" віддану зЕ-рмаку.
При Петі майже всі збанкрутілі держпідприємства стали прибутковими, посилилась армія, почала зростати економіка.
І це факти які складно заперечити.
Звикли перекладати на Петю грішки та злочини Зеленського і Ко.
Досить вибріхуватись.
Одне краще іншого. Таке враження,що люди призначаються на такі посади та ще в такий регіон по принципу " шо-то порешать!"
Нащо зараз Херсонщині податківець або "схематик"?! Там вже вистачає зрадника - в минулому очільник Херсонської митниці Булюк та компанія. В результаті його схем корупція в місті та області надвисока.
В курортний регіон скільки років ніхто не вкладав інвестиції ! Херсонщина і місто занепадало. А чому ?! А тому що ризикований регіон, поряд Крим та і деребанять всі надходження,інвестиції все як кури зерно.
Дуже шкода ,що в нашому регіоні така погань. І вона все тягне і тягне собі подібне до регіону. Можливо цю війну ми заслужили. Нажаль.