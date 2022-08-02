Немає ніякої логіки у призначенні Зеленським чиновника часів Януковича Янушевича головою Херсонщини, яку Росія намагається до себе приєднати, - Бутусов

Нема ніякої логіки у призначенні Ярослава Янушевича президентом Володимиром Зеленським головою Херсонської області, яка окупована ворогом, і яку Росія намагається до себе приєднати.

Про це на своїй сторінці в фейсбуку повідомив головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Головою Херсонської обласної адміністрації офіційно погоджено Ярослава Янушевича. Це колишній чиновник часів Януковича, який був заступником начальника податкової служби, заступником начальника податковоі міліції, заступником начальника міграційної служби, директором держпідприємства "Документ", яке виготовляло усі українські паспорти.

При президенті Порошенко півтора роки був директором підприємства Укрчастотнагляд.

Про участь Янушевича у захисті України або у волонтерській діяльності нічого невідомо.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Кабмін погодив призначення Янушевича очільником Херсонської ОДА

Нема ніякої логіки у призначенні Янушевича президентом Володимиром Зеленським на область, яка окупована ворогом, і яку Росія намагається до себе приєднати. Янушевич не має досвіду державного управління регіоном, не має відомих суспільству заслуг в обороні країни.

Чергове дивне призначення, мотиви якого не публічні та не посилюють довіру до кадрових рішень влади", - зазначив журналіст.