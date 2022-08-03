У Харкові пролунало два потужні вибухи, - Терехов
У місті Харків пролунали два потужні вибухи.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив у телеграмі міський голова Харкова Ігор Терехов.
"О 03:55 та о 03:56 Харків почув два вибухи. В одному випадку – приліт у Холодногірському районі міста. За попередніми даними, обійшлося без жертв і пожежі", - написав він.
Зазначається, що щодо другого місця влучення ДСНС інформацію уточнює.
Пізніше Терехов повідомив: "Щодо другого прильоту - постраждав інфраструктурний об'єкт у Новобаварському районі. Без жертв та пожежі. Лише руйнування".
