В Харькове прогремели два мощных взрыва, - Терехов

вибух,обстріл

В городе Харьков прогремели два мощных взрыва.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил в телеграм-канале городской голова Харькова Игорь Терехов.

"В 03:55 и в 03:56 Харьков услышал два взрыва. В одном случае - прилет в Холодногорском районе города. По предварительным данным обошлось без жертв и пожара", - написал он.

Отмечается, что в отношении второго места попадания ГСЧС информацию уточняет.

Позже Терехов сообщил: "О втором прилете - пострадал инфраструктурный объект в Новобаварском районе. Без жертв и пожара. Только разрушение".

По военным училищам опять лупят сволочи?Жаль,Харьковское Гвардейское высшее танковое командное училище им.ВС УССР,что на Холодной горе, было одним из лучших в "Союзе Нерушимом",и после реформирования в Харьковский Институт ТВ,поставляло хорошо подготовленные кадры танкистов для ВСУ
03.08.2022 09:54 Ответить
 
 