В Харькове прогремели два мощных взрыва, - Терехов

В городе Харьков прогремели два мощных взрыва.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил в телеграм-канале городской голова Харькова Игорь Терехов.

"В 03:55 и в 03:56 Харьков услышал два взрыва. В одном случае - прилет в Холодногорском районе города. По предварительным данным обошлось без жертв и пожара", - написал он.

Отмечается, что в отношении второго места попадания ГСЧС информацию уточняет.

Позже Терехов сообщил: "О втором прилете - пострадал инфраструктурный объект в Новобаварском районе. Без жертв и пожара. Только разрушение".

