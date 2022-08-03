В Харькове прогремели два мощных взрыва, - Терехов
В городе Харьков прогремели два мощных взрыва.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил в телеграм-канале городской голова Харькова Игорь Терехов.
"В 03:55 и в 03:56 Харьков услышал два взрыва. В одном случае - прилет в Холодногорском районе города. По предварительным данным обошлось без жертв и пожара", - написал он.
Отмечается, что в отношении второго места попадания ГСЧС информацию уточняет.
Позже Терехов сообщил: "О втором прилете - пострадал инфраструктурный объект в Новобаварском районе. Без жертв и пожара. Только разрушение".
