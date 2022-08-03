Понад 200 дітей зникли безвісти з 24 лютого, - Офіс омбудсмена

Від початку повномасштабного вторгнення Росії зниклими безвісти вважаються 204 дитини. Їх могли нелегально депортувати до Росії.

Про це розповіла представниця Офісу омбудсмена Аксана Філіпішина, повідомляє Цензор.НЕТ.

Філіпішина поінформувала про портал пошуку неповнолітніх "Діти війни" та факти їхньої депортації.

"Сьогодні на цьому порталі оприлюднено дані щодо 693 поранених, 358 загиблих, 204 зниклих безвісти дітей і щонайменше 5 911 нелегально депортованих до Росії", - зазначила вона.

Вона нагадала, що факти влаштування депортованих з України дітей до російських сімей сталі можливі через указ Путіна про спрощений порядок набуття громадянства дітьми-сиротами. Цим кроком влада РФ хоче легалізувати викрадення українських дітей, зазначила представниця омбудсмена.

Щоб повернути цих дітей, Офіс звернувся до російської сторони, але відповіді не отримав.

Нагадаємо, з початку повномасштабного вторгнення з України до Росії було незаконно вивезено понад 448 тисяч дітей.