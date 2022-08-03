УКР
879 4

Понад 200 дітей зникли безвісти з 24 лютого, - Офіс омбудсмена

діти

Від початку повномасштабного вторгнення Росії зниклими безвісти вважаються 204 дитини. Їх могли нелегально депортувати до Росії.

Про це розповіла представниця Офісу омбудсмена Аксана Філіпішина, повідомляє Цензор.НЕТ.

Філіпішина поінформувала про портал пошуку неповнолітніх "Діти війни" та факти їхньої депортації.

"Сьогодні на цьому порталі оприлюднено дані щодо 693 поранених, 358 загиблих, 204 зниклих безвісти дітей і щонайменше 5 911 нелегально депортованих до Росії", - зазначила вона.

Вона нагадала, що факти влаштування депортованих з України дітей до російських сімей сталі можливі через указ Путіна про спрощений порядок набуття громадянства дітьми-сиротами. Цим кроком влада РФ хоче легалізувати викрадення українських дітей, зазначила представниця омбудсмена.

Також читайте: З 1 серпня в Україні запрацював портал розшуку неповнолітніх "Діти війни"

Щоб повернути цих дітей, Офіс звернувся до російської сторони, але відповіді не отримав.

Нагадаємо, з початку повномасштабного вторгнення з України до Росії було незаконно вивезено понад 448 тисяч дітей.

Автор: 

депортація (738) діти (5257) омбудсмен (483) росія (67230) зниклий безвісти (218)
"звернувся до росії, але відповіді не отримав" - і що? продовжує сидіти на жопі рівно? я бачу, вони сильно не напрягаються там, в тому офісі омбудсмена. ми писали - нам нічого не відповіли. ми дзвонили, ніхто трубку не брав. ну і ладно, подумаєш, підем кави поп'єм. а що там полонених тисячі, дітей вивозять, людей катують в фільтраційних таборах, ну так що ж ми зробим.
03.08.2022 09:22 Відповісти
А вся ця історія з викраденнями і згвалтуваннями дітей почалася рівно у той день, коли один довпойоп закликав громадян готуватися до шашликів, а не вивозити жінок і дітей з прикордонних областей України глибоко у тил.
03.08.2022 10:46 Відповісти
Боже, поможи
03.08.2022 12:57 Відповісти
https://ombudsman.gov.ua/news_details/predstavnik-upovnovazhenogo-aksana-filipishina-u-pryamomu-efiri-telekanala-belsat-rozpovila-pro-stvorennya-portalu-poshuku-ditej-diti-vijni-ta-fakti-deportaciyi-***********-ditej Про це розповіла представниця Офісу омбудсмена Аксана Філіпішина, повідомляє

а Лубенцу шо западло( цензор сорри) такую информацию озвучивать , чі він поїхав на моря ???
03.08.2022 13:02 Відповісти
 
 