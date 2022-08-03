Более 200 детей пропали без вести с 24 февраля, - Офис омбудсмена

С начала полномасштабного вторжения России пропавшими без вести числятся 204 ребенка. Их могли нелегально депортировать в Россию.

Об этом рассказала представитель Офиса омбудсмена Аксана Филипишина, сообщает Цензор.НЕТ.

Филипишинапроинформировала о портале поиска несовершеннолетних "Дети войны" и фактах их депортации.

"Сегодня на этом портале обнародованы данные о 693 раненых, 358 погибших, 204 пропавших без вести детей и по меньшей мере 5 911 нелегально депортированных в Россию", - отметила она.

Она напомнила, что факты устройства депортированных из Украины детей в российские семьи стали возможны из-за указа Путина об упрощенном порядке приобретения гражданства детьми-сиротами. Этим шагом власти РФ хотят легализовать похищение украинских детей, отметила представитель омбудсмена.

Чтобы вернуть этих детей, Офис обратился к российской стороне, но ответа не получил.

Напомним, с начала полномасштабного вторжения из Украины в Россию было незаконно вывезено более 448 тысяч детей.