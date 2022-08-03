РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9059 посетителей онлайн
Новости Война
879 4

Более 200 детей пропали без вести с 24 февраля, - Офис омбудсмена

діти

С начала полномасштабного вторжения России пропавшими без вести числятся 204 ребенка. Их могли нелегально депортировать в Россию.

Об этом рассказала представитель Офиса омбудсмена Аксана Филипишина, сообщает Цензор.НЕТ.

Филипишинапроинформировала о портале поиска несовершеннолетних "Дети войны" и фактах их депортации.

"Сегодня на этом портале обнародованы данные о 693 раненых, 358 погибших, 204 пропавших без вести детей и по меньшей мере 5 911 нелегально депортированных в Россию", - отметила она.

Она напомнила, что факты устройства депортированных из Украины детей в российские семьи стали возможны из-за указа Путина об упрощенном порядке приобретения гражданства детьми-сиротами. Этим шагом власти РФ хотят легализовать похищение украинских детей, отметила представитель омбудсмена.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Из-за действий РФ риск техногенной ядерной катастрофы в Европе увеличивается, - Точицкий в ООН

Чтобы вернуть этих детей, Офис обратился к российской стороне, но ответа не получил.

Напомним, с начала полномасштабного вторжения из Украины в Россию было незаконно вывезено более 448 тысяч детей.

депортация (696) дети (6678) омбудсмен (605) россия (96902) пропавший без вести (168)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
"звернувся до росії, але відповіді не отримав" - і що? продовжує сидіти на жопі рівно? я бачу, вони сильно не напрягаються там, в тому офісі омбудсмена. ми писали - нам нічого не відповіли. ми дзвонили, ніхто трубку не брав. ну і ладно, подумаєш, підем кави поп'єм. а що там полонених тисячі, дітей вивозять, людей катують в фільтраційних таборах, ну так що ж ми зробим.
показать весь комментарий
03.08.2022 09:22 Ответить
А вся ця історія з викраденнями і згвалтуваннями дітей почалася рівно у той день, коли один довпойоп закликав громадян готуватися до шашликів, а не вивозити жінок і дітей з прикордонних областей України глибоко у тил.
показать весь комментарий
03.08.2022 10:46 Ответить
Боже, поможи
показать весь комментарий
03.08.2022 12:57 Ответить
https://ombudsman.gov.ua/news_details/predstavnik-upovnovazhenogo-aksana-filipishina-u-pryamomu-efiri-telekanala-belsat-rozpovila-pro-stvorennya-portalu-poshuku-ditej-diti-vijni-ta-fakti-deportaciyi-***********-ditej Про це розповіла представниця Офісу омбудсмена Аксана Філіпішина, повідомляє

а Лубенцу шо западло( цензор сорри) такую информацию озвучивать , чі він поїхав на моря ???
показать весь комментарий
03.08.2022 13:02 Ответить
 
 